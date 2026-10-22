Ha a XV. kerületen múlik, 2035-re két irányban is a budapesti agglomerációig érne el a fővárosi metró

Nyugaton a budaörsi, délkeleten pedig Zuglón és Újpalotán át a fóti Auchanig hosszabbítaná meg az M4-es metrót egy, a XV. kerületi képviselőtestület jóváhagyását bíró nagyszabású fejlesztési terv. Ha minden jól megy, a teljes vonal legkésőbb 2035 végéig forgalomba állhatna. A terv szerint a két végpontnál nagy kapacitású P+R és B+R parkolók épülnének, így az autópályák felől érkező ingázók egy része már a városhatár előtt átszállhatna a közösségi közlekedésre. Az előterjesztés szerint a végleges nyomvonalról - A és B verziók között - szakmai vizsgálatok alapján kell dönteni, és kiemelt feltétel lenne a zöldterületek védelme. Mivel a metróról nem a kerület dönt, csak javasol, a testület a kormánytól és a fővárostól kéri a projekt előkészítésének elindítását.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A XV. kerületi képviselő-testület által jóváhagyott előterjesztés szerint

Budapest egyik legnagyobb közlekedésfejlesztési projektje lehetne az M4-es metró meghosszabbítása.

A koncepció alapján a vonal nyugati irányban a Budaörsi Auchan térségéig, keleti irányban Zuglón és Újpalotán keresztül a Fóti Auchan térségéig érne el. A cél az, hogy a teljes meghosszabbított vonal legkésőbb 2035 végéig forgalomba állhasson.

Forrás: XV. kerület előterjesztése

A jóváhagyott előterjesztés szerint Budapest közlekedési problémái ma már egyértelműen túlnyúlnak a főváros közigazgatási határain: a nyugati, illetve északkeleti agglomerációból naponta érkező utazások jelentős része jelenleg közúton, illetve több átszállással történik, ami érdemben növeli a belső városrészek forgalmi terhelését. A dokumentum ezért egy olyan kötöttpályás tengely előkészítését kezdeményezi, amely

közvetlenebb kapcsolatot teremthetne az elővárosi vasút, a metró, a villamos- és az autóbusz-hálózat között, miközben csökkentené a fővárosba belépő gépjárműforgalmat.

A városhatár előtt fognák meg az autókat

A javaslat egyik központi eleme, hogy a meghosszabbított M4-es metró két végpontjánál, a Budaörsi Auchan és a Fóti Auchan térségében nagy kapacitású P+R és B+R parkolók létesüljenek. Az előterjesztők szerint ezek stratégiai szerepet tölthetnének be, mivel az M1/M7, illetve az M3/M2 autópályák irányából érkező ingázóforgalom jelentős része már a városhatár előtt átterelhető lenne a közösségi közlekedésre.

Ez különösen fontos lehet Budapest belső úthálózata, valamint a XV. kerület szempontjából, ahol a dokumentum szerint így mérsékelhetők lennének:

a dugók és a tranzitjellegű gépjárműforgalom,

a helyi légszennyezés,

valamint a belső városrészek közúti terhelése.

Zugló és Újpalota is kulcsszerepet kapna

A keleti meghosszabbítás a tervek szerint különösen a Keleti pályaudvar, a Thököly út, a Bosnyák tér és Újpalota térségében jelenthetne nagy kapacitású, akadálymentes, felszíni forgalomtól elkülönített kapcsolatot. Az előterjesztés ugyanakkor hangsúlyozza: a végleges nyomvonalat nem politikai döntéssel, hanem részletes szakmai vizsgálatok alapján kell kiválasztani. A dokumentum szerint szükség van többek között:

utasforgalmi modellezésre,

városszerkezeti vizsgálatra,

költség-haszon elemzésre,

környezeti értékelésre,

társadalmi egyeztetésre.

A koncepciótervben a Szentmihályi megállótól Fót felé vezető szakaszra két változat, A és B verzió is szerepel.

Az előterjesztők a zöldterületek védelme érdekében a B verziót támogatják.

Kiemelt feltétel a zöldterületek védelme

A jóváhagyott javaslat külön kitér arra, hogy az Újpalota és a Pólus Center térségében vezető szakasz tervezése és kivitelezése során a legmagasabb szintű környezetvédelmi szempontoknak kell érvényesülniük.

A beruházásnál kiemelt figyelmet kellene fordítani:

a meglévő természeti környezet megóvására,

a zöldterületek védelmére,

a helyi ökoszisztéma megőrzésére,

valamint az építkezéssel érintett területek teljes körű helyreállítására.

Az előterjesztés szerint a kivitelezés után kötelezően

elő kellene írni a táj- és környezet-helyreállítást, valamint a parkosítást is.

Feszes menetrendet szabtak

A dokumentum ambiciózus, egymásra épülő határidőket határoz meg. A cél az, hogy a teljes meghosszabbított M4-es metróvonal legkésőbb 2035. december 31-ig forgalomba helyezhető legyen.

A javasolt ütemezés szerint:

2027. június 30-ig el kellene készülnie a megalapozó megvalósíthatósági tanulmánynak.

Ennek tartalmaznia kellene többek között a nyomvonal- és ütemezési változatokat, az utasforgalmi prognózist, a hálózati kapcsolatokat, az állomási és járműtelepi igényeket, az energia- és biztosítóberendezési szükségleteket, a környezeti hatásokat, a költségbecslést, a kockázatokat és a finanszírozási lehetőségeket.

2028. december 31-ig el kellene készülnie a kiválasztott változat engedélyezési tervdokumentációjának, és meg kellene indulniuk a szükséges hatósági, környezetvédelmi, építési és vasúthatósági eljárásoknak.

2029-ben megvalósítási és finanszírozási megállapodást kellene kötni a kormány, Budapest Főváros Önkormányzata és az érintett települési, illetve kerületi önkormányzatok között.

A kivitelezést és a közbeszerzéseket úgy kellene előkészíteni, hogy a teljes, Budaörsi Auchan és Fóti Auchan közötti meghosszabbított M4-es vonal 2035 végéig forgalomba állhasson. Az előterjesztés azt is rögzíti, hogy bár a határidők politikai célként határozhatók meg, de nem írhatják felül a hatósági eljárások törvényes rendjét és a műszaki biztonsági követelményeket.

Nem a kerület dönt a metróról

Fontos elem, hogy a metró tervezése, engedélyezése és megvalósítása nem tartozik önállóan a XV. kerületi önkormányzat hatáskörébe, ebben az ügyben a kerület csak kezdeményező, érdekképviseleti és együttműködő szerepet vállalhat. A döntés ezért nem jelent azonnali beruházási kötelezettséget, és nem keletkeztet konkrét összegű kerületi kiadást sem.

A beruházás forrásigénye csak a megvalósíthatósági tanulmány, a költségbecslés és a finanszírozási konstrukció ismeretében határozható meg.

A határozat alapján a kerület azt kéri a kormánytól és a fővárostól, hogy a BKK, a BKV, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az érintett önkormányzatok bevonásával induljon meg a projekt előkészítése.

Levelet kap a kormány és a főváros is

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a határozatot az elfogadástól számított 15 napon belül küldje meg többek között:

a miniszterelnöknek,

az építési és közlekedési miniszternek,

Budapest főpolgármesterének,

a BKK és a BKV vezérigazgatójának,

Budaörs, Fót és Törökbálint polgármesterének,

valamint az érintett fővárosi kerületek polgármestereinek.

A polgármesternek emellett fel kell vennie a kapcsolatot az érintett kerületekkel és településekkel annak érdekében, hogy összehangolják a közös cél eléréséhez szükséges lépéseket.

A megkeresésekre érkező válaszokról és a kezdeményezés előrehaladásáról 60 napon belül írásos tájékoztatást kell adni a képviselő-testületnek.

Nagyívű terv, sok nyitott kérdéssel

Az M4-es metró meghosszabbítása első hallásra jól illeszkedik a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium általános elképzeléseihez, amelyek épp a kötöttpályás közlekedést és az agglomerációs, ingázó autóforgalom visszaszorítását hivatottak előnyben részesíteni. Az előterjesztés célja, hogy a főváros nyugati és északkeleti agglomerációja között erős kötöttpályás kapcsolat jöjjön létre, amely csökkentheti az autóhasználatot, kiszámíthatóbbá teheti az utazási időket, és javíthatja az agglomerációs, illetve fővárosi munkahelyek, oktatási, egészségügyi és kereskedelmi célpontok elérhetőségét, a minisztériumnál is jól rezonálhat. A legnagyobb kérdés itt is a finanszírozás, és hogy a projekt esetleg, akár részben, beleférhet-e a következő, 2028-2034-es európai uniós finanszírozási ciklusba.

A mostani, az EU által idén felszabadított forrásokból Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2029-ig többek között HÉV-felújításokat, az M3-as metró meghosszabbítását, elővárosi vasútfejlesztést és vidéki vasútvonalak korszerűsítését lehet finanszírozni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán