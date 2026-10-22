Mérföldkőhöz érkezett a hazai lakhatás: uniós forrásból épül több ezer új lakás Magyarországon

Uniós forrásokból indítja újra a kormány a budapesti Diákváros-projektet, amely több ezer új kollégiumi férőhelyet és megfizethető lakást hozhat létre a Ráckevei-Duna partján. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási uniós biztossal járta be a területet, majd a megfizethető lakhatás bővítéséről és az ehhez szükséges uniós pénzekről tárgyaltak. A beruházás egy országos program első állomása lehet, a cél ugyanis az, hogy az állam végre aktív szereplőként lépjen fel a lakáspiacon. A Tisza-kormány emellett kedvezményes hitelekkel, otthonfelújítási támogatásokkal, a lakástakarék-rendszerrel és a kedvezményes újlakás-áfa meghosszabbításával enyhítené a fővárost és a vidéki nagyvárosokat is sújtó lakhatási válságot.

Az Európai Unió támogatásával indítja újra a kormány a budapesti Diákváros-projektet a fővárost és a vidéki nagyvárosokat egyaránt sújtó lakhatási válság enyhítésére. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság energiaügyi és lakhatási biztosával tárgyalt a megfizethető lakhatási lehetőségek bővítéséről, valamint az ehhez szükséges uniós források mozgósításáról – derült ki a tárcavezető Facebook-bejegyzéséből.

A tárcavezető és az uniós biztos a megbeszélés előtt közösen járta be a Ráckevei-Duna partján található területet, ahol a jóváhagyott mesterterv alapján több ezer új kollégiumi férőhely és megfizethető lakás épül majd fel. A terület visszaszerzését követően a kormány döntése értelmében uniós források felhasználásával valósul meg a beruházás, amely a tervek szerint egy országos program első állomása lesz.

A célunk az, hogy az ország számos városában induljanak el hasonló projektek, és az állam végre aktív szereplőként lépjen fel a lakáspiacon

– emelte ki Vitézy Dávid.

A globális turizmus, az urbanizáció, a befektetési célú ingatlanvásárlások és az új építésű lakások alacsony száma együttesen vezetett a szinte egész Európát, így Budapestet és a magyar vidéki nagyvárosokat is érintő lakhatási válsághoz.

A kormány a Diákváros megépítése mellett több gazdaságpolitikai eszközzel kívánja kezelni a piaci feszültségeket, így kedvezményes és támogatott hitelekkel, otthonfelújítási támogatásokkal, a lakástakarék-rendszerrel, valamint a kedvezményes újlakás-áfa meghosszabbításával segítik a lakosságot.

"A Tisza-kormány nem a szőnyeg alá akarja söpörni a lakhatási problémákat, hanem meg akarja oldani azokat" – tette hozzá a miniszter.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala