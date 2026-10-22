11°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Mérföldkőhöz érkezett a hazai lakhatás: uniós forrásból épül több ezer új lakás Magyarországon
Ingatlan

Mérföldkőhöz érkezett a hazai lakhatás: uniós forrásból épül több ezer új lakás Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Uniós forrásokból indítja újra a kormány a budapesti Diákváros-projektet, amely több ezer új kollégiumi férőhelyet és megfizethető lakást hozhat létre a Ráckevei-Duna partján. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási uniós biztossal járta be a területet, majd a megfizethető lakhatás bővítéséről és az ehhez szükséges uniós pénzekről tárgyaltak. A beruházás egy országos program első állomása lehet, a cél ugyanis az, hogy az állam végre aktív szereplőként lépjen fel a lakáspiacon. A Tisza-kormány emellett kedvezményes hitelekkel, otthonfelújítási támogatásokkal, a lakástakarék-rendszerrel és a kedvezményes újlakás-áfa meghosszabbításával enyhítené a fővárost és a vidéki nagyvárosokat is sújtó lakhatási válságot.

Az Európai Unió támogatásával indítja újra a kormány a budapesti Diákváros-projektet a fővárost és a vidéki nagyvárosokat egyaránt sújtó lakhatási válság enyhítésére. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság energiaügyi és lakhatási biztosával tárgyalt a megfizethető lakhatási lehetőségek bővítéséről, valamint az ehhez szükséges uniós források mozgósításáról – derült ki a tárcavezető Facebook-bejegyzéséből.

A tárcavezető és az uniós biztos a megbeszélés előtt közösen járta be a Ráckevei-Duna partján található területet, ahol a jóváhagyott mesterterv alapján több ezer új kollégiumi férőhely és megfizethető lakás épül majd fel. A terület visszaszerzését követően a kormány döntése értelmében uniós források felhasználásával valósul meg a beruházás, amely a tervek szerint egy országos program első állomása lesz.

A célunk az, hogy az ország számos városában induljanak el hasonló projektek, és az állam végre aktív szereplőként lépjen fel a lakáspiacon

– emelte ki Vitézy Dávid.

Még több Ingatlan

Felforgatja a kormány a társasházak működését: változik a közös képviselők helyzete, jövőre indulnak az ellenőrzések

Végveszélyben a Balaton, de lenne egy módja a megmentésének

Picasso-festményeket és magánrepülőt is eladtak, hogy mentsék a menthetőt a bukott ingatlanóriásnál

A globális turizmus, az urbanizáció, a befektetési célú ingatlanvásárlások és az új építésű lakások alacsony száma együttesen vezetett a szinte egész Európát, így Budapestet és a magyar vidéki nagyvárosokat is érintő lakhatási válsághoz.

A kormány a Diákváros megépítése mellett több gazdaságpolitikai eszközzel kívánja kezelni a piaci feszültségeket, így kedvezményes és támogatott hitelekkel, otthonfelújítási támogatásokkal, a lakástakarék-rendszerrel, valamint a kedvezményes újlakás-áfa meghosszabbításával segítik a lakosságot.

"A Tisza-kormány nem a szőnyeg alá akarja söpörni a lakhatási problémákat, hanem meg akarja oldani azokat" – tette hozzá a miniszter.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket
Továbbra is szökésben Matolcsy Ádám
Picasso-festményeket és magánrepülőt is eladtak, hogy mentsék a menthetőt a bukott ingatlanóriásnál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility