Óriási üzlet Magyarországon: a Futureal vásárolta meg az egyik legnépszerűbb hazai outletet

A Futureal-csoport felvásárolta Magyarország legnagyobb outletközpontját, a biatorbágyi Premier Outlet Budapestet. Az októberben lezárult tranzakció új stratégiai irányt jelez az eddig főként ingatlanfejlesztőként ismert vállalat életében, amely a jövőben a stabil bevételt hozó, már működő kereskedelmi ingatlanok megvásárlására és értékük növelésére fókuszál - írta közleményében a cég.

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A döntés hátterében a hazai gazdasági és befektetői környezet idén tavaszi, áprilisi választások óta tapasztalható kedvező fordulata áll. Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója és tulajdonosa rámutatott, hogy a nemzetközi befektetők érdeklődése jelentősen megnőtt Magyarország iránt, az országkockázati felárak csökkentek, a forint pedig erősödött.

Ezt a trendet felismerve a cégcsoport a fejlesztések mellett egyre inkább a közvetlen ingatlanbefektetésekre összpontosít.

Futó Gábor Futureal-csoport, társalapító és társtulajdonos Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet … Tovább

Treiber Olivér befektetési igazgató ezt azzal egészítette ki, hogy a kiszámíthatóbb piaci környezetben a stabil hozamot termelő létesítmények árazása sok esetben vonzóbb kockázat-hozam arányt kínál, mint egy új projekt elindítása.

Treiber Olivér HelloParks Management Kft., befektetési igazgató Treiber Olivér a Futureal Csoport ipari ingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalata, a HelloParks Management Kft. befektetési igazgatója. 2021-ben senior üzletfejlesztési menedzserként kezdett … Tovább

A 2004-ben megnyílt Premier Outlet Budapest 23 ezer négyzetméteren 99,7 százalékos bérbeadottsággal működik, több mint kilencven üzletnek ad otthont.

Forrás: Google Maps

Az akvizíciót követően a komplexum vagyonkezelését a Futureal veszi át, míg a napi szintű üzemeltetést továbbra is a FREY végzi.