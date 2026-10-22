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Óriási üzlet Magyarországon: a Futureal vásárolta meg az egyik legnépszerűbb hazai outletet
Ingatlan

Óriási üzlet Magyarországon: a Futureal vásárolta meg az egyik legnépszerűbb hazai outletet

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A Futureal-csoport felvásárolta Magyarország legnagyobb outletközpontját, a biatorbágyi Premier Outlet Budapestet. Az októberben lezárult tranzakció új stratégiai irányt jelez az eddig főként ingatlanfejlesztőként ismert vállalat életében, amely a jövőben a stabil bevételt hozó, már működő kereskedelmi ingatlanok megvásárlására és értékük növelésére fókuszál - írta közleményében a cég.
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A döntés hátterében a hazai gazdasági és befektetői környezet idén tavaszi, áprilisi választások óta tapasztalható kedvező fordulata áll. Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója és tulajdonosa rámutatott, hogy a nemzetközi befektetők érdeklődése jelentősen megnőtt Magyarország iránt, az országkockázati felárak csökkentek, a forint pedig erősödött.

Ezt a trendet felismerve a cégcsoport a fejlesztések mellett egyre inkább a közvetlen ingatlanbefektetésekre összpontosít.

Futó Gábor
Futureal-csoport, társalapító és társtulajdonos
Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet
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Treiber Olivér befektetési igazgató ezt azzal egészítette ki, hogy a kiszámíthatóbb piaci környezetben a stabil hozamot termelő létesítmények árazása sok esetben vonzóbb kockázat-hozam arányt kínál, mint egy új projekt elindítása.

Treiber Olivér
HelloParks Management Kft., befektetési igazgató
Treiber Olivér a Futureal Csoport ipari ingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalata, a HelloParks Management Kft. befektetési igazgatója. 2021-ben senior üzletfejlesztési menedzserként kezdett
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A 2004-ben megnyílt Premier Outlet Budapest 23 ezer négyzetméteren 99,7 százalékos bérbeadottsággal működik, több mint kilencven üzletnek ad otthont.

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Forrás: Google Maps

 Az akvizíciót követően a komplexum vagyonkezelését a Futureal veszi át, míg a napi szintű üzemeltetést továbbra is a FREY végzi.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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