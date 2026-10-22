Picasso-festményeket és magánrepülőt is eladtak, hogy mentsék a menthetőt a bukott ingatlanóriásnál

Az Alvarez & Marsal tanácsadócég által delegált felszámolók, Edward Middleton és Tiffany Wong szeptember 30-ig mintegy 3,4 milliárd hongkongi dollárt (433 millió amerikai dollárt) szedtek össze, amelyet 2027 első felében kezdenének szétosztani a hitelezők között.
A pénz repülőgépek, műalkotások, klubtagságok és egyéb vagyonelemek értékesítéséből folyt be.
- A műtárgyak között Picasso- és Monet-festmények is szerepeltek, amelyeket összesen 255 millió hongkongi dollárért sikerült értékesíteni, bár az alkotásokat veszteséggel adták el. A felszámolók beszámolója szerint a képeket kapkodva és szakszerűtlenül szállították át az Evergrande székházának egyik raktárába, és a megfelelő csomagolásukról sem gondoskodtak.
- Egy Airbus A319-es repülőgép továbbra is a kantoni repülőtéren vesztegel, 2023 óta repülésre alkalmatlan állapotban; egy korábban meghiúsult adásvétel után az új vevővel kötött megállapodás mintegy 12 millió dolláros bevételt hozhat.
- A felszámolók megkérdőjeleztek egy meg nem nevezett amerikai egyetemnek 2013 és 2016 között kifizetett, 1,2 milliárd hongkongi dolláros összeget is, amelyet névhasználati jogokra és egy kutatóközpontra fordítottak, véleményük szerint mindenféle egyértelmű üzleti indok nélkül.
- Emellett 2 millió dollár visszatérítését követelik egy 2020-ban, Covid-19-kutatásokra felajánlott 14,3 millió dolláros adomány fel nem használt részéből.
- A legnagyobb potenciális bevételi forrást az Evergrande ingatlankezelő leányvállalatában lévő többségi részesedés értékesítése jelentheti. Erről a PAG ázsiai magántőke-alap folytat kizárólagos tárgyalásokat, miután egy kínai állami vevővel zátonyra futottak az egyeztetések.
A kínai eszközök visszaszerzésére ugyanakkor csekély esélyt látnak a felszámolók, mivel nem kaptak közvetlen hozzáférést a kínai információs rendszerekhez, a fellelt dokumentáció pedig nagyrészt töredékes és hiányos.
Az Evergrande több mint 650 leányvállalata áll csődeljárás alatt Kínában.
A felszámolók 6,5 milliárd dollárnyi osztalék és javadalmazás visszakövetelésére indítottak pert a vállalat korábbi vezetői – köztük az életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt alapító, Huj Kajan, a korábbi vezérigazgató, Hszia Hajcsun, valamint Huj volt felesége, Ting Jümej – ellen. Eddig 60-60 milliárd hongkongi dollár értékű vagyont zároltak Huj és Hszia esetében, míg Tingnél 2,8 milliárdot.
Hongkong történetének egyik legnagyobb vállalati perében összesen 57 milliárd jüant (8,5 milliárd dollárt) követelnek a PricewaterhouseCoopers nemzetközi hálózatától, valamint annak kínai és hongkongi leányvállalataitól. Emellett csütörtökön bejelentették, hogy egy 5 milliárd hongkongi dolláros fennálló hitel visszaszerzése érdekében
felszámolási kérelmet nyújtottak be a Yingjia International Properties ellen.
Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
Javult a GKI konjunktúraindexe
De a háztartások pesszimistábbak lettek.
Hamis gyógyszerek szedik az áldozataikat, többen is meghaltak Hollandiában
A rendőrség felszámolt harminc illegális weboldalt.
Súlyos feszültség robbant ki: az Egyesült Államok tábornokának kijelentése miatt háborodott fel a távol-keleti szövetséges
Nem vették túl jó néven a mondatokat.
Börtön ide vagy oda: az MNB-s vizsgálóbizottság előtt várják Matolcsyt
Matolcsy György letartóztatásáról a bíróság október 23-án, pénteken határoz.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
Már nem fontolgatja az intervenciót a svájci jegybank
Az iráni háború hatásai miatt gondolkodtak rajta.
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Wekerle Plusz hitel - minden, amit eddig tudni lehet a feltételekről és a törlesztőkről
Az Otthon Startot jövőre a Wekerle+ hitel váltja fel. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lakásra viszont már fix 5 százalék lesz a kamat. Kiszámoltuk, mennyi lesz a havi törlesztő külön
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?
Milyen gyakori ez?