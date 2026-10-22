Picasso-festményeket és magánrepülőt is eladtak, hogy mentsék a menthetőt a bukott ingatlanóriásnál

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Az Alvarez & Marsal tanácsadócég által delegált felszámolók, Edward Middleton és Tiffany Wong szeptember 30-ig mintegy 3,4 milliárd hongkongi dollárt (433 millió amerikai dollárt) szedtek össze, amelyet 2027 első felében kezdenének szétosztani a hitelezők között.

A pénz repülőgépek, műalkotások, klubtagságok és egyéb vagyonelemek értékesítéséből folyt be.

A műtárgyak között Picasso- és Monet-festmények is szerepeltek, amelyeket összesen 255 millió hongkongi dollárért sikerült értékesíteni, bár az alkotásokat veszteséggel adták el. A felszámolók beszámolója szerint a képeket kapkodva és szakszerűtlenül szállították át az Evergrande székházának egyik raktárába, és a megfelelő csomagolásukról sem gondoskodtak.

is szerepeltek, amelyeket összesen 255 millió hongkongi dollárért sikerült értékesíteni, bár az alkotásokat veszteséggel adták el. A felszámolók beszámolója szerint a képeket kapkodva és szakszerűtlenül szállították át az Evergrande székházának egyik raktárába, és a megfelelő csomagolásukról sem gondoskodtak. Egy Airbus A319-es repülőgép továbbra is a kantoni repülőtéren vesztegel, 2023 óta repülésre alkalmatlan állapotban; egy korábban meghiúsult adásvétel után az új vevővel kötött megállapodás mintegy 12 millió dolláros bevételt hozhat.

továbbra is a kantoni repülőtéren vesztegel, 2023 óta repülésre alkalmatlan állapotban; egy korábban meghiúsult adásvétel után az új vevővel kötött megállapodás mintegy 12 millió dolláros bevételt hozhat. A felszámolók megkérdőjeleztek egy meg nem nevezett amerikai egyetemnek 2013 és 2016 között kifizetett, 1,2 milliárd hongkongi dolláros összeget is, amelyet névhasználati jogokra és egy kutatóközpontra fordítottak, véleményük szerint mindenféle egyértelmű üzleti indok nélkül.

Emellett 2 millió dollár visszatérítését követelik egy 2020-ban, Covid-19-kutatásokra felajánlott 14,3 millió dolláros adomány fel nem használt részéből.

A legnagyobb potenciális bevételi forrást az Evergrande ingatlankezelő leányvállalatában lévő többségi részesedés értékesítése jelentheti. Erről a PAG ázsiai magántőke-alap folytat kizárólagos tárgyalásokat, miután egy kínai állami vevővel zátonyra futottak az egyeztetések.

A kínai eszközök visszaszerzésére ugyanakkor csekély esélyt látnak a felszámolók, mivel nem kaptak közvetlen hozzáférést a kínai információs rendszerekhez, a fellelt dokumentáció pedig nagyrészt töredékes és hiányos.

Az Evergrande több mint 650 leányvállalata áll csődeljárás alatt Kínában.

A felszámolók 6,5 milliárd dollárnyi osztalék és javadalmazás visszakövetelésére indítottak pert a vállalat korábbi vezetői – köztük az életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt alapító, Huj Kajan, a korábbi vezérigazgató, Hszia Hajcsun, valamint Huj volt felesége, Ting Jümej – ellen. Eddig 60-60 milliárd hongkongi dollár értékű vagyont zároltak Huj és Hszia esetében, míg Tingnél 2,8 milliárdot.

Hongkong történetének egyik legnagyobb vállalati perében összesen 57 milliárd jüant (8,5 milliárd dollárt) követelnek a PricewaterhouseCoopers nemzetközi hálózatától, valamint annak kínai és hongkongi leányvállalataitól. Emellett csütörtökön bejelentették, hogy egy 5 milliárd hongkongi dolláros fennálló hitel visszaszerzése érdekében

felszámolási kérelmet nyújtottak be a Yingjia International Properties ellen.

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