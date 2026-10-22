Végveszélyben a Balaton, de lenne egy módja a megmentésének

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A hazai és nemzetközi környezetvédelmi szabályozás alapvető problémája, hogy szinte kódolva van benne a természeti tőke felélése. A környezetpusztító beruházások az eljárási keretek között könnyedén lepapírozhatók, az egyéni gazdasági érdekek rendre felülírják a közérdeket, a jogsértések ára pedig alacsony, így könnyen beépíthető a költségekbe. A hatósági eljárásokban ráadásul rendre láthatatlanok maradnak azok a tudományosan előrelátható károk, amelyek csak évtizedek múlva jelentkeznek.

A jelenlegi környezetjog csupán a gazdasági folyamatok mellékhatásait próbálja kezelni, de magát a pusztítás okát nem szünteti meg

- írja cikkében Sulyok Katalin környezetjogász, a Durham University docense, az ELTE ÁJK magántanára.

Ez a rendszerszintű hiba hatványozottan mutatkozik meg a Balatonnál.

Bár a tó a Natura 2000 hálózat része és a Ramsari-egyezmény által is védett terület, ráadásul az Alkotmánybíróság az elmúlt évtizedekben számos határozatban mondta ki a fokozott védelmét, a part beépítése, a nádirtás és a parcellázás folyamatos.

Az ökológiai nyomás óriási, ugyanis a sekély víz fokozottan kitett a felmelegedésnek, a tavi hőhullámos napok száma pedig már évi 120-ra nőtt, amit a part menti betonozás csak tovább ront.

Pedig a természetvédelem jogi építőkövei már most is rendelkezésre állnak. Az Alaptörvény értelmében az állam nem teljhatalmú tulajdonosa, csupán bizalmi vagyonkezelője a természeti kincseknek, amelyeket köteles megőrizni a jövő nemzedékek számára. Ebből fakadóan a jelen generáció magánérdekei igenis korlátozhatók lennének a hosszú távú életfeltételek biztosítása érdekében. A külföldi példák, mint az amerikai "public trust" doktrína, jól mutatják, hogy

a természetes vizek partvidékén a közösség hozzáférési joga és a természetvédelmi érdek minden magántulajdoni igényt megelőzhetne.

Szintén meglévő, ám alig használt jogi eszköz a közérdekből, teljes kártalanítás mellett történő kisajátítás. A Balaton ökológiai működőképességének fenntartása vitathatatlan közérdek, amelynek számszerűsíthető értéke is hatalmas, tekintve, hogy a tó turisztikai forgalma 2025-ben elérte a 218 milliárd forintot, nem beszélve a felbecsülhetetlen klímaszabályozó és kulturális értékekről. Egy egyre melegedő éghajlaton a magánérdekből kivágott nádas vagy a feltöltött partszakasz már csak a természeti rendszerek rovására valósítható meg. Ilyen helyzetben a hatóságoknak mérlegelniük kellene az ökoszisztéma-szolgáltatások értékét, és élniük kellene a kisajátítás eszközével a pusztító beruházások megállítására.

Ehhez a jogalkalmazásnak a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe kell vennie. Ahogy arra a Limnológiai Intézet is figyelmeztetett,

a Balaton közvetlen környezetében a vizes élőhelyek 60 százaléka már eltűnt,

pedig ezek megőrzése a tó fennmaradásának alapfeltétele. Egy 2025-ös alkotmánybírósági döntés is megerősítette, hogy az állam köteles a klímavédelem szintjét a friss tudományos konszenzushoz igazítani.

A klímaválság megfékezéséhez nemcsak technológiai, hanem jogi átállásra is szükség van. A jog nem egy megváltoztathatatlan, statikus rendszer, hanem egy társadalmi eszköz, amelynek időszerű a strukturális újrahangolása.

Ha az emberiség képes volt globális ökológiai rendszereket megváltoztatni, elengedhetetlen, hogy a jogi eszköztárat is hajlandó legyen a valósághoz igazítani,

és a meglévő szabályokat végre a természet és a közösség védelmében alkalmazni.

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