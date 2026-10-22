Végveszélyben a Balaton, de lenne egy módja a megmentésének

A hazai és nemzetközi környezetvédelmi szabályozás alapvető problémája, hogy szinte kódolva van benne a természeti tőke felélése. A környezetpusztító beruházások az eljárási keretek között könnyedén lepapírozhatók, az egyéni gazdasági érdekek rendre felülírják a közérdeket, a jogsértések ára pedig alacsony, így könnyen beépíthető a költségekbe. A hatósági eljárásokban ráadásul rendre láthatatlanok maradnak azok a tudományosan előrelátható károk, amelyek csak évtizedek múlva jelentkeznek.
A jelenlegi környezetjog csupán a gazdasági folyamatok mellékhatásait próbálja kezelni, de magát a pusztítás okát nem szünteti meg
- írja cikkében Sulyok Katalin környezetjogász, a Durham University docense, az ELTE ÁJK magántanára.
Ez a rendszerszintű hiba hatványozottan mutatkozik meg a Balatonnál.
Bár a tó a Natura 2000 hálózat része és a Ramsari-egyezmény által is védett terület, ráadásul az Alkotmánybíróság az elmúlt évtizedekben számos határozatban mondta ki a fokozott védelmét, a part beépítése, a nádirtás és a parcellázás folyamatos.
Az ökológiai nyomás óriási, ugyanis a sekély víz fokozottan kitett a felmelegedésnek, a tavi hőhullámos napok száma pedig már évi 120-ra nőtt, amit a part menti betonozás csak tovább ront.
Pedig a természetvédelem jogi építőkövei már most is rendelkezésre állnak. Az Alaptörvény értelmében az állam nem teljhatalmú tulajdonosa, csupán bizalmi vagyonkezelője a természeti kincseknek, amelyeket köteles megőrizni a jövő nemzedékek számára. Ebből fakadóan a jelen generáció magánérdekei igenis korlátozhatók lennének a hosszú távú életfeltételek biztosítása érdekében. A külföldi példák, mint az amerikai "public trust" doktrína, jól mutatják, hogy
a természetes vizek partvidékén a közösség hozzáférési joga és a természetvédelmi érdek minden magántulajdoni igényt megelőzhetne.
Szintén meglévő, ám alig használt jogi eszköz a közérdekből, teljes kártalanítás mellett történő kisajátítás. A Balaton ökológiai működőképességének fenntartása vitathatatlan közérdek, amelynek számszerűsíthető értéke is hatalmas, tekintve, hogy a tó turisztikai forgalma 2025-ben elérte a 218 milliárd forintot, nem beszélve a felbecsülhetetlen klímaszabályozó és kulturális értékekről. Egy egyre melegedő éghajlaton a magánérdekből kivágott nádas vagy a feltöltött partszakasz már csak a természeti rendszerek rovására valósítható meg. Ilyen helyzetben a hatóságoknak mérlegelniük kellene az ökoszisztéma-szolgáltatások értékét, és élniük kellene a kisajátítás eszközével a pusztító beruházások megállítására.
Ehhez a jogalkalmazásnak a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe kell vennie. Ahogy arra a Limnológiai Intézet is figyelmeztetett,
a Balaton közvetlen környezetében a vizes élőhelyek 60 százaléka már eltűnt,
pedig ezek megőrzése a tó fennmaradásának alapfeltétele. Egy 2025-ös alkotmánybírósági döntés is megerősítette, hogy az állam köteles a klímavédelem szintjét a friss tudományos konszenzushoz igazítani.
A klímaválság megfékezéséhez nemcsak technológiai, hanem jogi átállásra is szükség van. A jog nem egy megváltoztathatatlan, statikus rendszer, hanem egy társadalmi eszköz, amelynek időszerű a strukturális újrahangolása.
Ha az emberiség képes volt globális ökológiai rendszereket megváltoztatni, elengedhetetlen, hogy a jogi eszköztárat is hajlandó legyen a valósághoz igazítani,
és a meglévő szabályokat végre a természet és a közösség védelmében alkalmazni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Javult a GKI konjunktúraindexe
De a háztartások pesszimistábbak lettek.
Hamis gyógyszerek szedik az áldozataikat, többen is meghaltak Hollandiában
A rendőrség felszámolt harminc illegális weboldalt.
Súlyos feszültség robbant ki: az Egyesült Államok tábornokának kijelentése miatt háborodott fel a távol-keleti szövetséges
Nem vették túl jó néven a mondatokat.
Börtön ide vagy oda: az MNB-s vizsgálóbizottság előtt várják Matolcsyt
Matolcsy György letartóztatásáról a bíróság október 23-án, pénteken határoz.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
Már nem fontolgatja az intervenciót a svájci jegybank
Az iráni háború hatásai miatt gondolkodtak rajta.
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Wekerle Plusz hitel - minden, amit eddig tudni lehet a feltételekről és a törlesztőkről
Az Otthon Startot jövőre a Wekerle+ hitel váltja fel. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lakásra viszont már fix 5 százalék lesz a kamat. Kiszámoltuk, mennyi lesz a havi törlesztő külön
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?
Milyen gyakori ez?
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.