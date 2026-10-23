Nem a 200 ezer forinton múlik: a társasházi felújítások sorsa a közgyűlés előtt dől el

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A társasházi piac rég nem kapott ilyen erős jelzést. A 2027-re tervezett Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel kommunikált társasházi paramétere szerint lakásonként legfeljebb 5,2 millió forint értékű beruházás jöhet szóba. Ebből legfeljebb 5 millió forint „támogatás”, a szükséges önerő legfeljebb 200 ezer forint lehet; a vissza nem térítendő rész és a kamattámogatott hitel együtt a költségek akár 95 százalékát fedezhetné. Évente 15 ezer társasházi lakás korszerűsítése a cél.

Ez jelentős potenciál, de még nem pályázati feltételrendszer. Az október 19-i bejelentésben legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos hitel és 30-50 százalékos, maximum 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás szerepelt, legalább 30 százalékos energiamegtakarítás mellett.

Nem ismert, hogyan illeszkedik ehhez a később közölt, társasházi lakásonkénti 5 millió forintos összeg, sem az, hogy abból pontosan mekkora lesz a vissza nem térítendő hányad.

A lebonyolító intézmény, a hitel futamideje, a jogosult épülettípusok és a közös tulajdonú épületrészek elszámolása sem nyilvános.

A 200 ezer forintos önerő ezért ma inkább politikailag és piaci szempontból erős üzenet, mint lezárt pénzügyi tény.

Csak akkor lesz reális lakásonkénti teher, ha kiderül, mit fedez a támogatás, ki és milyen feltételekkel veszi fel a hitelt, valamint hogyan osztható szét a közös homlokzatra, tetőre, gépészetre vagy fűtési rendszerre jutó költség.

Egy társasházban nem az összeg bejelentése, hanem a beruházás teljes pénzárama és kockázata kerül a közgyűlés elé.

A 2015-ös modell: nem lakásra, hanem megtakarított szén-dioxidra járt a pénz

A 2015-ös Otthon Melege Program társasházi alprogramja, ZFR-TH/15 egészen más logikával működött. A bruttó 10 milliárd forintos, hazai költségvetési Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerből finanszírozott program nem lakásonként állapított meg egyszerű támogatási plafont. A támogatás összege az energetikai tanúsítványban kimutatott éves szén-dioxid-megtakarítástól és a választott műszaki tartalomtól függött: kilogrammonként évi 750, 850 vagy 950 forint járt, de az összeg nem haladhatta meg az elszámolható költség 50 százalékát.

A támogatási képlet szakmailag világos volt: a mélyebb, többet megtakarító beavatkozás értékesebb projektet jelentett. A program legalább két intézkedés kombinálását várta el a nyílászárócsere, a hőszigetelés, a gépészeti korszerűsítés és a megújulóenergia-hasznosítás köréből. A már legalább C energetikai besorolású épületnek két kategóriát kellett javítania, és megújuló energiát is alkalmaznia; a C alatti épületnek a felújítás után legalább C szintet kellett elérnie. A hőszabályozás és a mérés megléte – vagy kiépítése – szintén feltétel volt.

A korábbi megvalósítások tapasztalataira épülő kalkuláció szerint egy 46 lakásos, távfűtéses épületben a nyílászárócsere és a hőszigetelés 52,2 millió forintos projektje 29 306,85 kilogramm/év szén-dioxid-megtakarítást eredményezhetett. Ez a 2015-ös támogatási képlet alapján 21,98 millió forint, azaz lakásonként 477 829 forint támogatást és 42,1 százalékos támogatási intenzitást jelentett volna.

A most emlegetett 5 millió forintos társasházi lakáskerethez képest ez első látásra alacsony összeg. A két adat azonban nem hasonlítható mechanikusan. Más a másfél évtizednyi építésiár-változás, más a támogatás módszere, és mindenekelőtt más, hogy a 2015-ös konstrukció a ténylegesen igazolt CO2-csökkentést árazta be, a mostani programnál pedig még nem ismert a támogatás és a hitel megosztása. A tanulság mégis egyértelmű: a jó társasházi pályázatot nem a támogatási maximum, hanem a műszaki koncepció és annak hiteles számítása teszi erőssé.

A nulla százalék nem egyenlő az ingyenes döntéssel

A 2017-ben elindult MFB-s lakossági energiahatékonysági hitelprogram már uniós pénzügyi eszközből működött. A GINOP- és VEKOP-ág összesen 115 milliárd forintos keretében társasházak és lakásszövetkezetek lakásonként 500 ezer és 7 millió forint közötti, 0 százalékos hitelt igényelhettek. Legalább 10 százalékos önerő és legfeljebb 20 éves futamidő tartozott hozzá. A felhasználható kör széles volt: szigetelés, nyílászárócsere, fűtési és használati melegvíz-rendszer, napenergia és hőszivattyú egyaránt belefért, sőt a feltételek kifejezetten engedték a korszerű fosszilis tüzelőanyagú, például kondenzációs kazánok beépítését is.

A társasházi tanulság ettől még erős. A kamatmentesség önmagában nem billentette át a beruházási döntést: a hosszú eladósodás, az önerő, a pályázati adminisztráció és a közös költség emelkedése együttesen lassította a lakóközösségek döntéseit. A konstrukció gyenge pontja az volt, hogy kevéssé illeszkedett a társasházi törvényből fakadó szervezeti és gazdálkodási sajátosságokhoz.

Különösen a fedezeti oldal mutatta ezt az ellentmondást. A társasház nem önálló vállalkozás, hanem a tulajdonostársak közössége: a közös tulajdon nem a társasház elkülönült, szabadon leköthető vagyona, hanem a tulajdonostársaké, amelyről a közgyűlés a törvény és az alapító okirat keretei között dönthet. Egy olyan hitelkonstrukció, amelynek biztosítéki logikája a közös vagyon bevonását is feltételezi, jogilag és működésében is nehezen illeszthető ehhez a formához. A tulajdoni hányadok, a közgyűlési döntés, a közös költségből történő finanszírozás, a hátralékok és a tulajdonosváltások együtt olyan feltételrendszert alkotnak, amelyet nem lehet egyszerűen egy lakossági hiteltermék adminisztratív szabályaival lefedni. Ez nem részletkérdés, hanem a társasházi finanszírozás működési alapja.

A 0 százalékos kamat tehát nem oldotta meg a közösségi beruházás alapvető problémáját: a lakók nem egy kamatot, hanem egy több évre szóló, közös kockázatot szavaznak meg.

A hitel törlesztése,

a felújítás alatti zavarok,

a kivitelező megbízhatósága,

a hátralékos tulajdonosok kezelése

és a megtakarítás eloszlása sokszor fontosabb, mint a hitel kamatszintje.

Társasház és lakásszövetkezet: a pályázó nem azonos a lakással

Egy társasházi energiahatékonysági program akkor működhet, ha nem egyedi lakásfelújításként, hanem közös vagyonról szóló beruházásként kezeli az épületet. A homlokzat, a zárófödém, a tető, strang, a gépház vagy a távhős rendszer nem egyetlen tulajdonos döntése. A költség és a haszon is egyszerre közös, illetve lakásonként eltérő.

A 2015-ös kiírás ezt világosan tükrözte. Társasházban az összes tulajdoni hányad szerinti egyszerű többségnek kellett jóváhagynia a részvételt, lakásszövetkezetben pedig a lakástulajdonnal rendelkező tagok több mint felének igenje volt szükséges. A pályázó maga a társasház vagy a lakásszövetkezet volt, nem az egyes lakástulajdonos; a pályázathoz kiinduló tanúsítvány, felújítás utáni előtanúsítvány, energiafogyasztási adatok, műszaki dokumentáció és kivitelezői ajánlatok kellettek.

A következő országos programnak ezért a társasházi hitelképesség, a hátralékok, a közös költség és az egyes lakások jövedelmi helyzete mellett a közös tulajdon elszámolását is rendeznie kell. A jelenleg közölt lakásonkénti keret önmagában nem válaszolja meg, hogyan finanszírozható például egy teljes homlokzati hőszigetelés vagy házközponti fűtéscsere, és azt sem, hogy a társasház vagy a tulajdonos lesz-e a hitel adósa.

A pályázat előtti legfontosabb projekt: a közösségi döntés előkészítése

Egy társasházi energetikai korszerűsítés első projektje nem a kivitelezés, és még csak nem is a pályázat beadása. A kiindulópont a közösségi döntés előkészítése. Ennek során kell közös, ellenőrizhető képpé rendezni az épület műszaki állapotát, a halaszthatatlan karbantartási feladatokat, az energiaveszteségeket, a lakók igényeit és a ház pénzügyi mozgásterét. Ha ez elmarad, a támogatási feltételek ismertetése könnyen külső diktátummá válik: a lakóközösségnek egy késznek látszó műszaki és pénzügyi csomagra kellene igent vagy nemet mondania anélkül, hogy végigjárta volna a saját döntéséhez szükséges utat.

Ez a logika fordítva működik. A pályázat feltételrendszere nem maga a társasházi felújítási program, hanem egy adott időpontban rendelkezésre álló finanszírozási lehetőség. Egy felelősen előkészített beruházás a ház állapotából, a tulajdonosi közösség fizetőképességéből és a műszakilag indokolt beavatkozásokból indul ki; ehhez kell utóbb illeszteni a támogatást és a hitelt. A reális műszaki opciók száma ráadásul általában nem végtelen. Szigetelés, nyílászárócsere, födém- vagy tetőfelújítás, szabályozás, fűtés- és használati melegvíz-rendszer, valamint a megújuló vagy alacsonyabb kibocsátású hőellátás egymásra épülő, régóta ismert beavatkozások. A társasházak 15-20 évvel ezelőtt is alapvetően ezek közül választhattak; ma az épület állapota, az energiaárak, a technológiai lehetőségek és a finanszírozás határozza meg, melyik sorrend válik megvalósíthatóvá.

A döntés-előkészítés ezért nem egyetlen közgyűlési szavazás, hanem facilitált folyamat. Először elkészül az épületdiagnosztika és az energetikai kiinduló állapot. Ezt követi a műszakilag és pénzügyileg is eltérő felújítási változatok összeállítása: mit old meg az azonnali állagvédelem, mit ad a részleges energetikai korszerűsítés, és mi kell egy valódi mélyfelújításhoz. Minden változatnál lakásonként is érthetővé kell tenni a teljes költséget, a támogatás és a hitel várható arányát, a közös költségre vagy egyéb befizetésekre gyakorolt hatást, az ütemezést, a kockázatokat és a várható megtakarítást. Ezt követik a lakói konzultációk, a kérdéseket feldolgozó műhelyek és az egymásra épülő közgyűlési döntések. A végső elköteleződés akkor megalapozott, ha a tulajdonosok már nem egy támogatási ígéretre, hanem összehasonlítható forgatókönyvek közül választanak.

Ebben adnak valódi segítséget az egyablakos tanácsadási rendszerek, az úgynevezett one-stop shopok. MEHI és szakmai partnerei a Horizon 2020-finanszírozású RenoHUB projektben hozták létre a RenoPont modelljét, amely a műszaki, jogi és pénzügyi tájékoztatást, a felújítási tervet, a szakemberválasztást és a projekt előkészítését egy folyamatba rendezi. Az ilyen szolgáltatás nem dönt a lakóközösség helyett, hanem

csökkenti az információs aszimmetriát,

keretet ad az egyeztetésnek,

és segít a közös döntéshez szükséges adatokat közérthető formában előállítani.

Az egyablakos tanácsadás ugyanakkor csak akkor működik jól, ha a közösségi döntést támogató, újrahasználható módszertanok is rendelkezésre állnak. Ezt szolgálja a felújítási útlevél: nem egy előre kijelölt kivitelezési recept, hanem az épületre szabott, időben ütemezett felújítási pálya. Rögzíti, milyen beavatkozás milyen előfeltételekkel, milyen sorrendben és milyen döntési pontokon valósítható meg. Így egy később megnyíló pályázat nem kényszeríti a házat kapkodó döntésre, hanem egy már ismert felújítási terv finanszírozási lehetőségévé válik. A Budapesti Zöld Panelprogram első szakasza is ezt a logikát alkalmazza: a térítésmentes döntés-előkészítő anyag épületdiagnosztikát, energetikai állapotfelmérést, lakói igényeket, műszaki alternatívákat, költségtervet, valamint lakásegységenkénti költség- és megtakarítási kimutatást fog össze.

A hazai pilotok már igazolták ennek a megközelítésnek a jelentőségét. Terézváros az EUCF-programban, a Szolidáris Gazdaság Központtal együttműködve hat társasház számára biztosított teljes épületre kiterjedő energetikai felmérést, felújítási és finanszírozási tervet, valamint lakói műhelymunkát. Az ott alkalmazott, felújítási útlevél alapú döntéstámogatási logika a Városkutatás Kft. nemzetközi programokban formált módszertani tapasztalatait is hazai körülményekhez igazította. Ez különösen a háború előtti társasházak bevonása miatt fontos: ezeknél a szerkezet, az örökségvédelmi környezet, a lakói összetétel és a finanszírozhatóság egyszerre határozza meg a felújítás lehetőségét. A Budapesti Klímaügynökség számára készült felmérés szerint

éppen az 1946 előtt épült társasházak állapota indokol sürgős energetikai beavatkozást, lakóik pedig nyitottak a műszaki segítségre és tanácsadásra.

Az ősszel Óbudán induló kezdeményezés is egyablakos, vagyis OSS-alapú döntéstámogató rendszerként kapcsolódik ehhez a folyamathoz.

A közös képviselő vagy lakásszövetkezeti elnök szerepe ebben nem pusztán adminisztráció: ő szervezi a folyamatot, de nem helyettesíti a tulajdonosok mérlegelését. A jó előkészítés

külön kezeli a pénzügyileg sérülékeny tulajdonosok helyzetét,

a hátralékokat,

a műszaki és kivitelezői kockázatokat,

valamint a beruházás utáni üzemeltetést.

A következő támogatási program valódi eredménye így nem az lesz, hány társasház értesül a feltételekről, hanem az, hány lakóközösség jut el egy általa értett, elfogadott és finanszírozható korszerűsítési döntésig.

A gázkérdés lesz az egyik műszaki választóvonal

A támogatás jelenleg ismert listáján szerepel a hőszivattyú, a távhőre csatlakozás és általában a gépészeti beruházás, de nincs végleges, tételes elszámolhatósági lista. Ez különösen fontos az egyedi konvektoros vagy lakásonkénti gázkazános épületeknél. A 2015-ös és a 2017-es konstrukciók még kifejezetten kezelték a gázüzemű berendezések korszerűsítését; a 2017-es 0 százalékos hitel kondenzációs kazánra és a szükséges kéménytechnikai fejlesztésre is felhasználható volt.

A 2027-es programban nem lehet még abból kiindulni, hogy a gázalapú korszerűsítés automatikusan támogatható lesz. A hőszivattyús, távhős vagy más alacsonyabb kibocsátású megoldás műszaki és hálózati feltételei, a homlokzati és zajvédelmi korlátok, valamint a lakásonkénti elektromos kapacitások sok épületben külön beruházási kérdést jelentenek.

A végleges felhívásnak ezért nemcsak technológialistát, hanem az eltérő kiinduló állapotokra alkalmazható, valóban finanszírozható felújítási útvonalakat kell kijelölnie.

Most nem kivitelezőt, hanem információt kell beszerezni

Az országos panelprogram 2020 óta hiányzik, miközben a lakóépület-állomány korszerűsítési igénye nem tűnt el. MEKH áttekintése szerint a panelprogramok 2001 és 2020 között három ütemben futottak, a 2015-ös Otthon Melege mellett pedig 2019-2020-ban a távfűtéses lakások fűtési korszerűsítésére is volt célzott alprogram.

A most körvonalazódó, sokkal magasabb lakásonkénti keret ezért valódi piacformáló lehetőség. A társasházaknak azonban nem az a legfontosabb feladata, hogy előre elköteleződjenek egy ma még bizonytalan támogatási konstrukció mellett. A feladat az, hogy a végleges felhívásig legyen hiteles kiinduló energiaadatuk, a közös tulajdonra is kiterjedő műszaki forgatókönyvük, lakásonként értelmezhető pénzügyi modelljük és a döntéshez megfelelően felkészített közösségük.

Ha ezek előbb rendelkezésre állnak, a támogatás nem újabb, rövid ideig nyitva tartó pályázati roham lesz, hanem eszköz a régóta halogatott rekonstrukciók elindítására. Ha viszont a közgyűlésnek először a pályázati beadási határidőnél kell megértenie, mennyibe kerül egy felújítás, mekkora a megtakarítás és ki viseli a hitelt, akkor a lakásonkénti támogatási plafon nagysága sem fogja átbillenteni a döntést.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László