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Eltűnik a hó, mégis rekordot dönt a turizmus: elképesztő átalakulás zajlik a népszerű hegyekben
Ingatlan

Eltűnik a hó, mégis rekordot dönt a turizmus: elképesztő átalakulás zajlik a népszerű hegyekben

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A klímaváltozás alapjaiban formálja át az alpesi turizmus, a téli szabadidős sportokhoz kötődő ingatlanpiac és a borászat jövőjét, ahogyan az a Knight Frank most megjelent, 2026-os alpesi jelentéséből kiderül. Miközben a természetes hómennyiség egyre kiszámíthatatlanabb, a síturizmus rekordszámokat produkál, a borvidékek pedig egyre magasabb területekre kényszerülnek - közölte a Knight Frank.
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A globális síturizmus kilábalt a világjárványt követő időszakból és több piacon felül is múlta a pandémia előtti szinteket.

  • Franciaországban a 2024/25-ös szezonban 54,8 millió sínapot regisztráltak,
  • Ausztria 4,
  • Olaszország 3,
  • Svájc pedig 14 százalékos növekedést könyvelhetett el; utóbbi tizenöt éve nem tapasztalt eredmény.
  • Az Alpokon túl is hasonló a helyzet, hiszen Japánban 16, Kínában 13, Kanadában pedig 11 százalékkal nőtt az éves síforgalom, miközben az Egyesült Államok továbbra is a világ legnagyobb sípiacának számít.

Az elsőre meglepő jelenség, vagyis a

csökkenő hómennyiség melletti emelkedő látogatószám

összetett okokra vezethető vissza. A síközpontok jelentős beruházásokat hajtottak végre hóágyúzás, víztározók, felvonóhálózatok és pályakezelési technológiák fejlesztése terén. Egyre elterjedtebbé válik az úgynevezett hógazdálkodás (azaz snow farming) technológiája, amellyel a szezon végén összegyűjtött havat szigetelt halmokban őrzik meg nyáron, majd ősszel visszaterítik a pályákra, biztosítva ezzel a korai nyitást. Ezzel párhuzamosan a svájci Lex Weber-szabályozás és a francia áfa-visszaigénylési rendszer hatására jelentősen javult az üdülőingatlanok kihasználtsága, ezáltal a meglévő ingatlanállomány lényegesen több vendéget tud fogadni egy-egy szezonban.

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Az alpesi ingatlanpiac is alkalmazkodik a klímaváltozáshoz - mutat rá a Knight Frank elemzése.

Az 1200 méter alatti tengerszint feletti magasságban található üdülőhelyeken a prémium ingatlanok ára átlagosan évi 1 százalékkal csökkent,

miközben a magasabban fekvő, hóbiztos központokban tovább emelkedtek az árak.

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Forrás: Getty Images

A legjobban teljesítő települések eközben egész évben vonzó életmódkínálatot nyújtanak, nem csak síelést: Svájcban 2025 májusa és októbere között 25,2 millió szállodai vendégéjszakát regisztráltak, ami olyan rekorderedmény, amely még a téli szezon számait is felülmúlta. A trendet jelzi az is, hogy az alpesi repülőtereken a 2026-os nyári járatszám várhatóan eléri a téli kapacitás 92 százalékát.

A borászatot is érinti

A klímaváltozás nemcsak a turizmust, hanem a borászatot is alapjaiban formálja át. Franciaország 2026-ban a valaha mért legforróbb nyarát élte át, aminek következtében az országos bortermelés várhatóan 17 százalékkal marad el az ötéves átlagtól, míg Champagne-ban a termés a korábbi évinek alig a felére csökkenhet. A hőség és a szárazság visszafogja a mennyiséget és veszélyezteti a borok karakterét a magasabb alkoholtartalom és a savszerkezet csökkenése miatt, miközben a fogyasztói igények éppen a könnyedebb, frissebb tételek felé tolódnak el.

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Forrás: Getty Images

Ezek miatt egyre több termelő és befektető keresi a magasabban fekvő szőlőterületeket. A spanyol Familia Torres a katalán Elő-Pireneusokban 950 méteres magasságban telepített szőlőt, míg az aragóniai Pireneusokban 1200 méteren tart fenn területeket a jövőbeli ültetésekhez. Az olasz Gaja pincészet a piemonti Alta Langa és a toszkánai Montalcino régióban vásárolt magasabban fekvő parcellákat, kifejezetten az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében.

A Loire-völgyi Côte Roannaise borvidék termelői pedig elsőként kérelmezték a francia eredetvédelmi hatóságnál, az INAO-nál a megengedett termőterületek határainak módosítását a klímaváltozásra hivatkozva.

Burgundiában a korábban túlságosan hűvösnek tekintett Hautes-Côtes régió értékelődött fel jelentősen, ahol olyan elismert termelők vetették meg a lábukat, mint a Domaine Leflaive vagy Sylvain Cathiard. A szicíliai Etna DOC borvidéken 1000 méter feletti magasságban is húzódnak ültetvények, ahol a hektáronkénti földárak 2009 és 2019 között csaknem négyszereződtek.

Turisztikai célponttá is válnak a magaslati szőlőültetvények

Az argentin Mendoza régióban, az Uco-völgyben ma már 1700 méteren is telepítenek szőlőt, ahol a látványos építészeti megoldásokat felvonultató borászatokra és a gasztroturizmusra komplett wellnessközpontok épültek. Ahogy Alex Hall, a Knight Frank nemzetközi szőlőbirtok-üzletágának vezetője megjegyezte, ma már nem elegendő egy elismert eredetmegjelölést megvásárolni és arra számítani, hogy a név eladja a bort, mert a klímát, a borstílust, a márkát és az ingatlanhoz kapcsolódó élményt egyaránt figyelembe kell venni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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