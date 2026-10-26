12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hozhat-e lendületet az építkezéseknek a frissen bejelentett állami intézkedéscsomag?
Ingatlan

Hozhat-e lendületet az építkezéseknek a frissen bejelentett állami intézkedéscsomag?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar építőipar 2026 őszén kettős képet mutat. Az év első fele jelentős növekedést hozott, a nyári hónapokban érezhetően lelassult a piac, szeptemberre pedig stagnálásba váltott. Az Újház Zrt. friss adatai és elemzése alapján a forgalmat erősen torzítják az előrehozott vásárlások és az állami támogatási programok, a szektor jövőbeli fellendülése pedig nagyban függ a 2027-re bejelentett ösztönzők tényleges hatásaitól. A Daibau felmérése alapján pedig jelenleg is élénk a lakossági érdeklődés a korszerűsítések iránt: a kivitelezők 49 százaléka több megkeresést kapott, mint egy évvel korábban. Nem múlt el ugyanakkor a megrendelők árérzékenysége sem. A téma kiemelt fontosságú lesz a Future of Construction konferenciánkon, ahol a terület számos döntéshozójával - köztük Vitézy Dávid miniszterrel - élőben is találkozhatnak majd a résztvevők.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az Újház értékesítési adatai alapján 2026 január és augusztus között értékben 8,5 százalékkal, volumenben pedig megközelítőleg 5 százalékkal nőtt a forgalom az előző év azonos időszakához képest, az átlagos áremelkedés eközben mintegy 2 százalék volt. Az értékbeni növekedés mögött tehát tényleges volumennövekedés is állt. Az eredmény két élesen eltérő időszakból tevődik össze: januártól-júniusig dinamikus, 13,2 százalékos növekedést mértek, júliusban és augusztusban viszont érezhetően visszaesett a forgalom. A nyári lassulást követően a szeptemberi adatok már stabilizálódást mutatnak, a kereslet lényegében a tavalyi szinten alakult.

A piaci viszonyokat jól mutatja, hogy a különböző támogatási programok, mint például a Vidéki Otthonfelújítási Program vagy az EKR jelentősen átrendezték a keresletet.

Ezek a felújítási hullámok sok esetben nem széles körű, tartós élénkülést hoztak, hanem az áremelkedésektől tartó vásárlók készletezési döntései miatt egyszerűen hónapokkal előrehozták a beruházásokat.

Ennek következtében bizonyos szigetelőanyagok forgalma az év elején többszörösére ugrott, majd a nyáron drasztikusan visszaesett. Ugyanakkor a belső munkálatokhoz – például a melegburkoláshoz vagy az ajtócseréhez – kapcsolódó termékek iránti igény a nyári hónapokban is stabil maradt, ami azt jelzi, hogy a külső és a belső felújítások eltérő ciklusban mozognak.

Még több Ingatlan

Megszólalt a jegybank: látványos a megtorpanás a magyar lakáspiacon, de több helyen enyhén újra nőttek az árak

Megfizethető új lakások? A korábban lesajnált lakótelepektől tanulhatna a mai lakáspiac

Nem a 200 ezer forinton múlik: a társasházi felújítások sorsa a közgyűlés előtt dől el

újházépip
Forrás: Újház Zrt.

Megtévesztőek lehetnek a hivatalos lakásépítési statisztikák is - írja elemzésében az Újház. Bár 2026 első félévében 29 százalékkal megugrott a kiadott építési engedélyek száma, ez a többlet augusztusra 19 százalékra olvadt. Az elemzés rávilágít, hogy a növekedés mögött részben a változó szabályozások miatti előrehozott engedélyeztetések állnak, így a magasabb számok nem jelentenek azonnali építőanyag-keresletet.

A Daibau várakozása szerint ugyanakkor a Wekerle Pluszhoz hasonló programoknak lehet érdemi keresletélénkítő hatása a piacon,

különösen az energetikai korszerűsítésekhez kapcsolódó munkáknál, például a szigetelésnél, nyílászárócserénél és gépészeti korszerűsítéseknél.

A Portfolio kérdésére adott válaszuk szerint

egy jól kialakított támogatási program több, jelenleg elhalasztott beruházást is elindíthat.

A cég hozzátette ugyanakkor, hogy egyelőre óvatos lenne azzal, hogy már most piaci fordulatról beszéljen: a Wekerle Plusz részletszabályai még nem véglegesek, így azt, hogy mekkora tényleges keresletet generál majd, elsősorban a program indulása és a támogatások tényleges igénybevétele után lehet majd látni.

Ha a jelenlegi tervek szerint évente mintegy 30 ezer otthon korszerűsítése valósulhat meg támogatással, az már olyan volumen lehet, amely az érintett szakmákban érezhető piaci hatást gyakorolhat.

- tette hozzá válaszában a Daibau.

A rövid távú bizonytalanság ellenére a prognózisok már biztatóak: az Újház elemzésében idézi az Euroconstruct előrejelzését, amely szerint

  • az újlakás-építések volumene idén 7 százalékkal bővülhet,
  • jövőre pedig a felújítási piac is nagyobb, 5 százalékos lendületet vehet, bár ezzel párhuzamosan az építőipari árak további emelkedésére is számítani kell. 

A szektor fellendülését érdemben támogathatják a napokban ismertetett 2027-es kormányzati tervek, köztük az új lakások 5 százalékos áfájának határozatlan idejű meghosszabbítása, a Wekerle Plusz program és a tervezett energetikai lakásfelújítási támogatás. Ezek az intézkedések komoly hatással lehetnek a piacra, azonban a tényleges fellendülés mértéke a végleges jogszabályokon és a programok pontos indulásán múlik majd.

A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy ezek a hatások mikor és milyen erővel jelennek meg a tényleges beruházásokban és az építőanyagkeresletben

– idézi a kutatás Szórády Csillát, az Újház vezérigazgatóját.

Szórády Csilla
Újház, vezérigazgató
Szórády Csilla a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán – jelenleg BGF - szerzett diplomát, majd a Janus Pannonius Egyetemen mesterdiplomázott okleveles közgazdászként. Pályafutását 1997-ben kontrollerként
Tovább

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a jegybank: látványos a megtorpanás a magyar lakáspiacon, de több helyen enyhén újra nőttek az árak

Megfizethető új lakások? A korábban lesajnált lakótelepektől tanulhatna a mai lakáspiac

Nem a 200 ezer forinton múlik: a társasházi felújítások sorsa a közgyűlés előtt dől el

Wekerle Plusz: mutatunk három számítást, amit muszáj látniuk az élelmes lakásvásárlóknak

Megszólalt a szakértő az állami otthonfelújítási programról: akár félmillió forintos önerő is elég lehet

Kimondta a piac: kiszámíthatóságot kapnak az új lakások az 5%-kal, de sok múlik a Wekerle Pluszon

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer
Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
Megszólalt a jegybank: látványos a megtorpanás a magyar lakáspiacon, de több helyen enyhén újra nőttek az árak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility