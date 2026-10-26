Hozhat-e lendületet az építkezéseknek a frissen bejelentett állami intézkedéscsomag?

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Az Újház értékesítési adatai alapján 2026 január és augusztus között értékben 8,5 százalékkal, volumenben pedig megközelítőleg 5 százalékkal nőtt a forgalom az előző év azonos időszakához képest, az átlagos áremelkedés eközben mintegy 2 százalék volt. Az értékbeni növekedés mögött tehát tényleges volumennövekedés is állt. Az eredmény két élesen eltérő időszakból tevődik össze: januártól-júniusig dinamikus, 13,2 százalékos növekedést mértek, júliusban és augusztusban viszont érezhetően visszaesett a forgalom. A nyári lassulást követően a szeptemberi adatok már stabilizálódást mutatnak, a kereslet lényegében a tavalyi szinten alakult.

A piaci viszonyokat jól mutatja, hogy a különböző támogatási programok, mint például a Vidéki Otthonfelújítási Program vagy az EKR jelentősen átrendezték a keresletet.

Ezek a felújítási hullámok sok esetben nem széles körű, tartós élénkülést hoztak, hanem az áremelkedésektől tartó vásárlók készletezési döntései miatt egyszerűen hónapokkal előrehozták a beruházásokat.

Ennek következtében bizonyos szigetelőanyagok forgalma az év elején többszörösére ugrott, majd a nyáron drasztikusan visszaesett. Ugyanakkor a belső munkálatokhoz – például a melegburkoláshoz vagy az ajtócseréhez – kapcsolódó termékek iránti igény a nyári hónapokban is stabil maradt, ami azt jelzi, hogy a külső és a belső felújítások eltérő ciklusban mozognak.

Forrás: Újház Zrt.

Megtévesztőek lehetnek a hivatalos lakásépítési statisztikák is - írja elemzésében az Újház. Bár 2026 első félévében 29 százalékkal megugrott a kiadott építési engedélyek száma, ez a többlet augusztusra 19 százalékra olvadt. Az elemzés rávilágít, hogy a növekedés mögött részben a változó szabályozások miatti előrehozott engedélyeztetések állnak, így a magasabb számok nem jelentenek azonnali építőanyag-keresletet.

A Daibau várakozása szerint ugyanakkor a Wekerle Pluszhoz hasonló programoknak lehet érdemi keresletélénkítő hatása a piacon,

különösen az energetikai korszerűsítésekhez kapcsolódó munkáknál, például a szigetelésnél, nyílászárócserénél és gépészeti korszerűsítéseknél.

A Portfolio kérdésére adott válaszuk szerint

egy jól kialakított támogatási program több, jelenleg elhalasztott beruházást is elindíthat.

A cég hozzátette ugyanakkor, hogy egyelőre óvatos lenne azzal, hogy már most piaci fordulatról beszéljen: a Wekerle Plusz részletszabályai még nem véglegesek, így azt, hogy mekkora tényleges keresletet generál majd, elsősorban a program indulása és a támogatások tényleges igénybevétele után lehet majd látni.

Ha a jelenlegi tervek szerint évente mintegy 30 ezer otthon korszerűsítése valósulhat meg támogatással, az már olyan volumen lehet, amely az érintett szakmákban érezhető piaci hatást gyakorolhat.

- tette hozzá válaszában a Daibau.

A rövid távú bizonytalanság ellenére a prognózisok már biztatóak: az Újház elemzésében idézi az Euroconstruct előrejelzését, amely szerint

az újlakás-építések volumene idén 7 százalékkal bővülhet,

volumene idén 7 százalékkal bővülhet, jövőre pedig a felújítási piac is nagyobb, 5 százalékos lendületet vehet, bár ezzel párhuzamosan az építőipari árak további emelkedésére is számítani kell.

A szektor fellendülését érdemben támogathatják a napokban ismertetett 2027-es kormányzati tervek, köztük az új lakások 5 százalékos áfájának határozatlan idejű meghosszabbítása, a Wekerle Plusz program és a tervezett energetikai lakásfelújítási támogatás. Ezek az intézkedések komoly hatással lehetnek a piacra, azonban a tényleges fellendülés mértéke a végleges jogszabályokon és a programok pontos indulásán múlik majd.

A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy ezek a hatások mikor és milyen erővel jelennek meg a tényleges beruházásokban és az építőanyagkeresletben

– idézi a kutatás Szórády Csillát, az Újház vezérigazgatóját.

Szórády Csilla Újház, vezérigazgató Szórády Csilla a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán – jelenleg BGF - szerzett diplomát, majd a Janus Pannonius Egyetemen mesterdiplomázott okleveles közgazdászként. Pályafutását 1997-ben kontrollerként … Tovább

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