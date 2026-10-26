Megfizethető új lakások? A korábban lesajnált lakótelepektől tanulhatna a mai lakáspiac

Az új lakások megfizethetősége, az irodapiac visszafogott fejlesztési aktivitása és a műemléki épületek szállodai hasznosítása elsőre egymástól távoli témáknak tűnhetnek, mégis ugyanannak az ingatlanpiaci környezetnek a különböző oldalait mutatják. A közös pont a DVM, amely tervezőként, kivitelezőként és fejlesztői szemléletű szereplőként is rálát ezekre a folyamatokra. Massányi Tibort, a cég ügyvezető partnerét többek között arról kérdeztük, hogyan látja a piac jelenlegi állapotát, milyen hibák kerülhetnek sokba egy beruházásnál vagy hogy hogyan lehet elérhetőbb árú, de továbbra is jó minőségű és élhető lakásokat építeni.

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Ha ma három projekt kerülne az asztalukra - egy belvárosi műemléki hotel, egy 600 lakásos lakóingatlan-fejlesztés és egy nagy iroda-fit-out -, melyiket tartaná a legkönnyebben finanszírozhatónak, és hol látná a legnagyobb kockázatot?

Azt hiszem, finanszírozási szempontból még mindig az iroda-fit-out lenne a legkisebb kockázat. A probléma inkább az, hogy ma alig vannak ilyen nagy projektek a piacon, egyről tudok biztosan, a Skanskánál, ahol egy nagy bérlő gyakorlatilag megtölti az új épületet.

Egy nagy fit-out mögött általában jó reputációjú, stabil nagyvállalati bérlő áll, ami a bank számára komoly garancia. Egy ilyen bérlő jellemzően hosszabb távra ír alá, gyakran 10 éves, vagy 5+5 éves konstrukcióban. Tehát ez lenne a leginkább finanszírozható, csak éppen kevés ilyen lehetőség van.

A második helyre nálam a 600 lakásos lakófejlesztés kerülne. Ilyen méretű projektekre még mindig adnak finanszírozást a bankok, de fejlesztői oldalról ez már jelentős kockázatot hordoz. Egy kiemelt lokációjú, jól kalkulált projekt működhet, főleg tapasztalt fejlesztőknél, de én személy szerint jobban hiszek a kisebb, jobban kezelhető lakásfejlesztésekben.

A harmadik helyre tenném a belvárosi műemléki szállodát. Ez nagyon egyedi műfaj, ahol az üzemeltetőnek, a brandnek, az engedélyezésnek, az épület adottságainak és a megtérülési modellnek egyszerre kell működnie. Itt biztosan számolnék komolyabb kockázati prémiummal.

Az új irodaépítések helyett a piacot inkább a bérlet-hosszabbítások, újratárgyalások mozgatják, a következő évek meghatározó trendje ezért a meglévő irodaházak újrapozicionálása lehet? Egy 10-15 éves épületnél mi dönti el, hogy elég egy felújítás, vagy már funkcióváltásban kell gondolkodni?

Azt gondolom, hogy igen, a következő időszak egyik fő kérdése a meglévő irodaállomány újragondolása lesz. Egy 10-15 éves irodaháznál szerintem az dönti el a kérdést, hogy az épület mennyire tud alkalmazkodni a mai bérlői igényekhez. Nemcsak arról van szó, hogy ki kell festeni vagy kicserélni a burkolatokat, hanem hogy megvannak-e azok a funkciók, műszaki tartalmak, energetikai és fenntarthatósági megoldások, amelyeket ma a bérlők elvárnak.

Ha ezek reálisan, kezelhető költséggel beépíthetők, akkor van értelme felújításban és újrapozicionálásban gondolkodni. Ha viszont az épület adottságai, struktúrája vagy a szükséges beruházási költség miatt ez üzletileg nem áll össze, akkor már felmerülhet a funkcióváltás kérdése.

Egy belvárosi, akár műemléki szállodaprojektnél ma mi a legnagyobb kockázat: az üzemeltetői modell, a brand elvárásai, az engedélyezés, vagy maga az épület műszaki állapota?

A szállodafejlesztéseknél ott csúszik el leggyakrabban a projekt, hogy túl korán születik döntés arról, mit szeretnének építeni, miközben nincs elég mély pénzügyi és műszaki feltárás arról, mit lehet az adott épületből kihozni. Ez különösen igaz a műemléki épületekre, ahol sok fejlesztő alulbecsüli a műemléki kockázatot, annak komplexitását és költségét.

Egy ilyen projektnél rengeteg tényezőnek kell egyszerre összeállnia: mit enged a hatóság, milyen az épület szerkezeti állapota, milyen műemléki tartalommal kell számolni, milyen energetikai lehetőségek vannak, és mindez hogyan illeszthető össze a brand sztenderdjeivel. Egy ötcsillagos szállodánál például nem mindegy, hogy a meglévő homlokzati osztás, a belmagasság, a gépészet vagy akár a szobaméretek mennyire feleltethetők meg az üzemeltetői elvárásoknak.

Ezeket nem lehet megspórolni. Egy műemléki szállodánál akár 6-9 hónap is kellhet csak ahhoz, hogy egyáltalán felelősen meg lehessen mondani, mi valósítható meg. Mivel ezeknél a projekteknél jellemzően 15-20 éves megtérülésben kell gondolkodni, az a döntő, hogy projekt elején sikerül-e reálisan feltárni a valódi kockázatokat.

A külföldi befektetők számára a magyar engedélyezési és műemléki környezet különösen nehezen átlátható, de valójában ez nekünk sem mindig egyszerű. Műemléki épületnél az előkészítést nem lehet megspórolni, időt kell szánni a feltárásra, a hatósági egyeztetésekre és a műszaki vizsgálatokra, különben a projekt végén sokkal nagyobb költségekkel kell számolni.

A lakáspiacon ma az egyik legnagyobb kérdés, hogyan lehet elérhetőbb árú, de továbbra is jó minőségű és élhető lakásokat építeni. Ön szerint hol vannak ebben a valódi tartalékok?

Alapvetően tudjuk, hogyan lehet jó minőségben, de költséghatékonyabban lakást építeni, csak bizonyos tudásokat egyszerűen elfelejtettünk használni. Ha körbenézünk Budapesten, az 1970-es és 1980-as évek lakhatási problémáira az akkori döntéshozók nagy volumenű lakótelep-építésekkel adtak választ.

Nem arról van szó, hogy a régi lakótelepek minden szempontból mintaprojektek lettek volna, de a logikájukból ma is lehetne tanulni. Sok lakás kis alapterületen is jól működött, nem volt bennük sok elvesző tér, az alapfunkciók használhatók voltak, és a standardizált, moduláris rendszer miatt gyorsan, nagy mennyiségben lehetett őket megépíteni. Ma ugyanezt kellene újragondolni korszerűbb technológiával, jobb akusztikával, energetikával és élhetőbb környezettel.

Ma azért van ezzel dolgunk, mert a négyzetméterárak olyan szintre emelkedtek, hogy a társadalom jelentős része egyszerűen nem tud új lakást venni. Egy pályakezdő fiatal, akinek nincs komoly megtakarítása vagy családi segítsége, sokszor már az önerőt sem tudja előteremteni. Emiatt szerintem a piacnak előbb-utóbb szét kell válnia: szükség van továbbra is drágább, magasabb kategóriájú lakásokra, de meg kell jelennie annak a terméknek is, amely szélesebb rétegek számára elérhető.

Ehhez szerintem vissza kell nyúlni a jól átgondolt alaprajzokhoz, a modularitáshoz, a standardizáláshoz és az előregyártáshoz, csak mai technológiával, mai minőségben. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon nagyon eltávolodtunk ettől, miközben Nyugat-Európában és a tengerentúlon ezek a technológiák rengeteget fejlődtek. Újra kell tanulni azt a módszert, amely a nagy volumenű lakásépítést korábban működőképessé tette: a modularitást, a sztenderdizált megoldásokat, az előregyártást és a hatékony alaprajzokat, mert megfizethetőbb, mégis élhető lakásokat csak így lehet nagy számban létrehozni.

Massányi Tibor, a DVM ügyvezető partnere.

Sok beruházó a kivitelezésnél próbál a költségeken csökkenteni, miközben a projekt legfontosabb döntései már jóval korábban, a koncepciófázisban megszületnek. Mekkora versenyelőnyt jelent ma a design & build modell – vagyis az, amikor a tervezés és a kivitelezés már a projekt elejétől szorosan együtt fut – abban, hogy egy beruházás költsége, üteme és kockázata kontrollálhatóbb legyen?

Egyet hátralépnék, nagyon hiszek a design & build módszertanban, de azt látom, hogy sok fejlesztő még magát a különbséget sem látja pontosan a klasszikus megvalósítás és a design & build között.

Magyarországon historikusan az vált általánossá, hogy valaki megtervez egy épületet, aztán a kivitelezést megtendereztetik, majd a nyertes megépíti. Ezzel az a probléma, hogy a tervezés és a kivitelezés között nagyon éles határ keletkezik, közben pedig rengeteg információ és kivitelezői tudás nem kerül be a korai tervezési fázisba.

Azt gondolom, hogy a tervezésnek és a kivitelezésnek sokkal szorosabban kell együttműködnie. Egy projekt elején lehetőség szerint minden fontos szereplőnek ott kell lennie: a tulajdonosnak, a tervezőnek, a kivitelezőnek, adott esetben az üzemeltetőnek, és persze a hatósági szempontoknak is meg kell jelenniük. Így lehet időben eldönteni, hogy mit szeretnénk építeni, milyen műszaki tartalommal, milyen költségszinten és milyen kockázatokkal.

Ez sokszor szemléleti kérdés is. Van fejlesztő, aki alapvetően pénzügyi oldalról, Excelből nézi a projektet, másnak van saját műszaki csapata, de nem mindig vonja be elég korán a döntésekbe. Minél komplexebb egy beruházás, annál fontosabb, hogy a műszaki, üzemeltetési és kivitelezési szempontok már a koncepciófázisban megjelenjenek.

Melyek azok az előkészítési lépések, amelyeket a beruházók hajlamosak megspórolni, pedig később ezek hiánya okozza a legnagyobb költségtúllépéseket?

Ilyen például a részletes műszaki felmérés, a digitális épületfelmérés, a megfelelő piackutatás, az üzemeltető korai bevonása, vagy annak végiggondolása, hogy milyen fenntarthatósági és energetikai célokat akar elérni a beruházó.

Egy szállodánál például nem elég azt mondani, hogy legyen ötcsillagos hotel. Már az elején látni kell, hogyan működik majd az üzemeltetés, milyen közösségi terekre, étteremre, spa-ra vagy egyéb funkciókra van valódi piaci igény, és ezek beleférnek-e az adott épület adottságaiba. Ugyanez igaz egy irodaházra is: nemcsak a bérbeadható terület számít, hanem az is, milyen szolgáltatások, közös funkciók, műszaki és fenntarthatósági megoldások teszik versenyképessé az épületet.

Amit ilyenkor a beruházó megspórol, az később általában sokszorosan jelenik meg újratervezésben, pótmunkában, csúszásban vagy akár bontásban. Ezért az előkészítés szerintem nem pluszköltség, hanem kockázatkezelés.

Egy változó piaci környezetben hogyan lehet ma jól szerződni: van még realitása a fix áras konstrukcióknak, vagy inkább az open book, vagyis a nyitott könyves elszámolás működik jobban, ahol a megrendelő átlátja a kivitelező költségeit, az alvállalkozói ajánlatokat és a vállalkozói díjat?

Alapvetően azt gondolom, hogy ma is lehet fix áras szerződést kötni, még nehezebb gazdasági környezetben is, de csak akkor, ha a projekt megfelelően elő van készítve, és részleteiben ismerjük a műszaki tartalmat. Minél pontosabb az előkészítés, annál kisebb kockázatot kell beáraznia a vállalkozónak.

Ha viszont a dokumentáció hiányos vagy az építtető még maga sem tudja pontosan, mit szeretne, akkor az open book modell jó megoldás lehet. Ez esetben a kivitelező átláthatóvá teszi a költségeket, a megrendelő látja az alvállalkozói ajánlatokat, az anyagköltségeket és a kivitelező díját. Nem egy zárt, előre kőbe vésett ár mentén haladnak, hanem először az üzleti kondíciókban állapodnak meg, és egy transzparens folyamatban alakul ki a projekt végső költsége. A probléma inkább az, hogy itthon sokszor egyszerre szeretnének mindent, legyen fix ár, de közben a vállalkozó ne tudjon a kockázatokon vagy a hatékonyságon semmit realizálni. Ez a kettő együtt nem működik.

Mindkét modellnek megvan a helye. A fix ár jól működik, ha a projekt kellően előkészített, a tartalom pontos és számonkérhető. Ha viszont még sok a bizonytalanság, vagy menet közben kell közösen kialakítani a végleges műszaki és pénzügyi kereteket, akkor az open book sokkal testhezállóbb konstrukció lehet. A lényeg az, hogy ne keverjük össze a kettőt, és mindenki értse, milyen kockázatot vállal.

Az építőiparban sokat beszélünk árakról, finanszírozásról és technológiáról, de közben van humánerőforrás vetülete is a kérdésnek: van ma elég jól képzett mérnök, kivitelező és szakember a piacon, vagy ez válik a következő évek egyik legnagyobb kihívásává?

Nincs meg az utánpótlása azoknak a régi, jó szakembereknek, akik korábban vitték az építőipart. Az oktatásra, edukációra az elmúlt húsz-huszonöt évben nem jutott elég figyelem és pénz, és ennek most látjuk a következményeit. A mérnöki pálya sem elég vonzó, nem elég "szexi", a Műegyetemen is évek óta probléma például, hogy kevés az építőmérnök-jelentkező.

A másik gond az építőipar vállalkozói struktúrája. Nagyon sok a néhány fős kis- és mikrovállalkozás, akik egyik napról a másikra élnek, rohannak a munkájuk és a pénzük után. Nincs kapacitásuk arra, hogy fejlesszenek, edukálódjanak, technológiába fektessenek, vagy akár szervezetileg szintet lépjenek. Mi nagyon megbecsüljük azokat a partnereket, akik megbízhatóak, szakmailag magas minőséget képviselnek, és hajlandóak fejlődni, de ilyenből nincs korlátlan mennyiség.

Ez szerintem már nemcsak építőipari, hanem társadalmi probléma is. Az edukációnál kellene kezdeni: általános iskolában, szakképzésben, felsőoktatásban. Nemcsak szakmai tudást kellene adni, hanem pénzügyi, gazdasági és vállalkozói alapismereteket is. Senki nem születik úgy, hogy ne lenne képes fejlődni, de a környezet nagyon sok embert kényszerpályára navigál. Ha ezen nem változtatunk, akkor a szakemberhiány hosszú távon is az egyik legnagyobb kihívása marad az építőiparnak.

A cikk megjelenését a DVM támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio