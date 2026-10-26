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Megszólalt a jegybank: látványos a megtorpanás a magyar lakáspiacon, de több helyen enyhén újra nőttek az árak
Ingatlan

Megszólalt a jegybank: látványos a megtorpanás a magyar lakáspiacon, de több helyen enyhén újra nőttek az árak

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Országszerte minden településtípuson lassult a lakásárak éves növekedési üteme a harmadik negyedévben a Magyar Nemzeti Bank negyedévente publikált lakásárindexe szerint. Bár az előző negyedévhez képest országos átlagban nominálisan és a reálárakat tekintve is minimális drágulás történt, a friss jegybanki adatok szerint az éves árdinamika érezhetően mérséklődött. Több korábbi értéket is módosított az MNB, a tavalyi negyedik negyedéves árnövekedést a korábbi 23,5%-ról 24,4%-ra emelte a jegybank. Az MNB-árindex alakulása most még eggyel izgamasabb, hiszen ez az a mutató, ami alapján a vagyonadó számításához majd figyelembe kell venni a lakóingatlanok értékét.
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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakásárindexe alapján országos átlagban mindössze 0,5 százalékkal nőttek az árak a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest.

Éves szinten 6,6 százalékos drágulást láthatunk, ami érdemi lassulás az előző időszakban mért 12,4 százalékhoz képest.

Reálértéken tekintve, tehát inflációval kiigazítva az ingatlanok egy év alatt 5,2 százalékkal drágultak.

Az éves áremelkedésben látható mostani megtorpanást elsősorban annak tudjuk be, hogy az Otthon Start indulása miatt tavaly ősszel nagyon magas volt a bázis, másrészt kiesett az éves drágulásból az állampapír-kamatfizetések tavaly első féléves statisztikai hatása. Ezzel párhuzamosan Budapesten lényegében kimerült az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja mellett még elérhető lakások kínálata, miközben a harmadik negyedévben sok vevő inkább kivárt az új szabályozási környezet tisztázódására. Az is megfigyelhető, hogy a magas árszinteken a korábban élénk kereslet kevésbé aktív, emiatt a kínálati oldal is rugalmasabban hajlik az alkura, illetve ahol nem annyira nyitottak az eladók, ott hosszabbodnak az eladási idők is.

A nagy kérdés az, hogy innentől további lassulást vagy esetleg újból gyorsulást fogunk látni - számunkra úgy tűnik, hogy az Otthon Start szigorodásával (helyébe a korlátozottabb Wekerle Plusz lép), a hozamkörnyezet hosszabb távú csökkenésével és a kormány kínálatösztönző intézekedéseivel trendszerűen inkább az ár szempontjából lefelé irányuló tényezők erősödnek.

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A fővárosban a korábbi árcsökkenést követően a harmadik negyedévben 1,9 százalékkal emelkedtek az árak, így az éves drágulás üteme így is 7,5-ről 5,3 százalékra lassult. A vidéki városokban ennél is látványosabb a megtorpanás, hiszen az év harmadik negyedévében 1,4 százalékkal csökkentek a lakásárak negyedéves szinten, így az éves áremelkedés a korábbi 16,7 százalékról kevesebb mint a felére, 8,1 százalékra mérséklődött. A községekben a negyedéves, 2,6 százalékos drágulás ellenére is 4,1 százalékra szelídült az éves növekedés mértéke.

A vidéki városok piacát regionális szinten vizsgálva kiderül, hogy a legtöbb térségben már árcsökkenést hozott a lezárult negyedév az előző negyedévhez képest. Leginkább az észak- és dél-alföldi, valamint a nyugat-dunántúli településeken mérséklődtek az árak, de Pest megyében és a Dél-Dunántúlon is lefelé mozdult a piac. A közép-dunántúli városokban stagnáltak az árak, bár éves alapon még mindig itt a legmagasabb, közel 13 százalékos a drágulás. Az egyetlen kivételt Észak-Magyarország városai jelentették, ahol a korábbi jelentős visszaesés után 3,5 százalékos emelkedést mértek, míg a többi régióban átlagosan 5 és 9 százalék között alakult az éves áremelkedés üteme.

Forrás: MNB

Az éves reáladatok alapján éves szinten 5,2 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban.

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