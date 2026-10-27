138 milliárdos beruházást adtak át Magyarországon: év végéig ingyen használható az új gyorsforgalmi út

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Az M49-es gyorsforgalmi út első, 28,2 kilométeres, az M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakaszát kedden adták át. A kétszer két sávos, 110 km/órás tervezési sebességű út

az év végéig díjmentesen használható, a személyautóknak matricát vásárolni, a tehergépjárműveknek pedig a megtett úttal arányos díjat fizetni csak jövő év elejétől kell majd.

Az új szakasz amellett, hogy tehermentesítheti a 49-es főutat a tranzitforgalomtól, javíthatja a térség egészségügyi és oktatási intézményeinek elérhetőségét is.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

Bár az M49-es országhatárig történő meghosszabbítása az előző kormány tervei között is szerepelt, a folytatáshoz szükséges forrásokat már nem biztosította. Vitézy Dávid az átadóünnepségen hangsúlyozta: a Tisza-kormány elkötelezett a beruházás befejezése mellett, és

2029-ig biztosítja a szükséges forrásokat, így a gyorsforgalmi út elérheti az országhatárt.

A tervek szerint addigra a romániai fejlesztések is elkészülnek, így nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem Észak-Erdély is közvetlenebbül kapcsolódhat be a közúti hálózatba.

Vitézy Dávid az átadón. Forrás: KBM.

Az M49-es autóút a Közlekedési és Beruházási Minisztérium projektjeként valósult meg központi költségvetési forrásból, a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (MKIF) csak üzemelteti az utat. A miniszter jelezte: folyamatosak a tárgyalások az MKIF-fel a szerződés megszüntetéséről, a tervek szerint 2027. április 1-jén, a téli üzem végén kerülhet a Magyar Közút kezelésébe az úthálózat az MKIF-től.