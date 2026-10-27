10°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
138 milliárdos beruházást adtak át Magyarországon: év végéig ingyen használható az új gyorsforgalmi út
Ingatlan

138 milliárdos beruházást adtak át Magyarországon: év végéig ingyen használható az új gyorsforgalmi út

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Átadták az M49-es gyorsforgalmi út első, 28,2 kilométeres szakaszát az M3-as autópálya és Ököritófülpös között, amely 138 milliárd forintból épült meg. Az új út az év végéig díjmentesen használható, és jelentősen tehermentesítheti a 49-es főutat a tranzitforgalomtól - írja közleményében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézy Dávid miniszter a helyszínen bejelentette, hogy a Tisza-kormány 2029-ig biztosítja a forrásokat ahhoz, hogy a gyorsforgalmi út elérje a román határt. Azt is közölte, hogy tárgyalnak a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF-fel a szerződés megszüntetéséről, így az úthálózat 2027 áprilisától a Magyar Közút kezelésébe kerülhet. A miniszter a Portfolio Future of Construction konferenciáján is előad majd, érdemes lesz ott lenni!
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az M49-es gyorsforgalmi út első, 28,2 kilométeres, az M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakaszát kedden adták át. A kétszer két sávos, 110 km/órás tervezési sebességű út

az év végéig díjmentesen használható, a személyautóknak matricát vásárolni, a tehergépjárműveknek pedig a megtett úttal arányos díjat fizetni csak jövő év elejétől kell majd.

Az új szakasz amellett, hogy tehermentesítheti a 49-es főutat a tranzitforgalomtól, javíthatja a térség egészségügyi és oktatási intézményeinek elérhetőségét is.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
Tovább

Bár az M49-es országhatárig történő meghosszabbítása az előző kormány tervei között is szerepelt, a folytatáshoz szükséges forrásokat már nem biztosította. Vitézy Dávid az átadóünnepségen hangsúlyozta: a Tisza-kormány elkötelezett a beruházás befejezése mellett, és

Még több Ingatlan

Lakásfelújítási támogatás 2027: igénylési feltételek, elvárások, tudnivalók egy helyen!

Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról

Új lakásprogramok, új építőipar: Vitézy Dávid és az ágazat vezetői a Future of Construction konferencián

2029-ig biztosítja a szükséges forrásokat, így a gyorsforgalmi út elérheti az országhatárt.

A tervek szerint addigra a romániai fejlesztések is elkészülnek, így nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem Észak-Erdély is közvetlenebbül kapcsolódhat be a közúti hálózatba.

Mateszalka-28
Vitézy Dávid az átadón. Forrás: KBM.

Az M49-es autóút a Közlekedési és Beruházási Minisztérium projektjeként valósult meg központi költségvetési forrásból, a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (MKIF) csak üzemelteti az utat. A miniszter jelezte: folyamatosak a tárgyalások az MKIF-fel a szerződés megszüntetéséről, a tervek szerint 2027. április 1-jén, a téli üzem végén kerülhet a Magyar Közút kezelésébe az úthálózat az MKIF-től.

Kapcsolódó cikkünk

Költségvetés: nagyon fontos új adatokat árult el Kármán András

Vitézy Dávid elmondta, radikális változások jönnek a magyar közlekedésben

Az autópálya-koncessziónak ebben a formájában vége

Győzött a kormány: felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződést

Címlapkép forrása: KBM

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Lakásfelújítási támogatás 2027: igénylési feltételek, elvárások, tudnivalók egy helyen!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility