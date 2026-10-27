Ingatlanszakma München után: pozitív hangulat és nemzetközi befektetők a lelátón

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A müncheni vásár után tehát Magyarország ismét felkerült a befektetői térképre, de a radar még nem jelent automatikusan tranzakciót. A nemzetközi szereplők többsége most azt figyeli, hogy a kedvezőbb politikai és gazdasági üzenetekből milyen konkrét intézkedések, szabályozási változások és intézményi garanciák következnek. Az első reakciók alapján épül a bizalom, van érdeklődés, sőt, már több elkezdett ügylet is, de a nemzetközi tőke számára a magyar piacra való visszatérés összességében hónapokban, vagy akár években mérhető folyamat. Az élelmes magyar befektetőknek áll tehát még a zászló, akik testközelből veszik az első jeleket és lecsapnak a legfinomabb falatokra akkor, amikor a nemzetköziek még csak szimatolnak.

A Portfolio több olyan piaci szereplőt is megkérdezett arról, mit láttak Münchenben, akik saját bőrükön tapasztalták meg a kinti hangulatot: hogyan értékelik az Expo Real-t és az azóta eltelt időszakot, és milyen feltételek mellett válhat az érdeklődésből valódi befektetési aktivitás.

A bizalom épül, de a befektetők hiteles költségvetési pályát várnak

Székely Ádám, az Innovinia ügyvezető igazgatója és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület, az IFK elnöke szerint a kormányzati irányváltás pozitív fogadtatást kapott, de a piac még nem tekinti lezártnak a bizalomépítés folyamatát.

„Az új kormányzat piacbarát gazdaságpolitikája és az euró bevezetése melletti elkötelezettsége határozottan pozitív befektetői fogadtatásra talált a hazai és nemzetközi befektetők körében egyaránt. A szereplők többsége ugyanakkor egyelőre kivár: hiteles költségvetési pályát és a jelenleg is fennálló piactorzító intézkedések kivezetését várja, mielőtt újra elköteleződik Magyarország mellett.

Emellett az ingatlanbefektetések megvalósítása új belépők számára hosszú (sokszor éven túli) folyamat, ezért az új nemzetközi szereplők általi befektetések kedvező szcenárióban is legkorábban 2027-ben realizálódhatnak.

Székely Ádám Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - elnök Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han … Tovább

Első körben a korábban saját piacukat alulsúlyozó magyar befektetők aktivitásának élénkülését tapasztaljuk, ekörben voltak is már bejelentett tranzakciók. Nehezíti viszont a helyzetet, hogy a hosszú hozamok emelkedése nem kedvez az ingatlan eszközosztálynak, idő lesz amíg az országkockázat csökkenése miatt hozamcsökkenést váró eladók és a nemzetközi trendeknek megfelelően óvatos vevők között kialakul az új egyensúlyi hozamszint. Mindenesetre számos tranzakció van folyamatban most is, ezért a magyarországi ingatlanbefektetési volumen érdemi növekedést fog mutatni már az idei évben is. Az ingatlanbefektetői érdeklődés mellett ugyanakkor érzékeljük az egyéb befektetők – például gyártó cégek közvetlen tőkebefektetései – élénkülését is, ami áttételesen további pozitív hatással lehet a hazai ingatlanpiacra.”

Stabilizálódik a piac, de konkrét intézményi lépések kellenek

Kiss Ákos, a Property Market vezérigazgatója szerint az óvatosságot lassan stabilizálódás váltja fel, de a nyugati befektetők továbbra is a kiszámíthatóságot erősítő lépéseket várják.

„Az Expo Realon szerzett tapasztalataink alapján a nemzetközi ingatlanpiacon a korábbi kivárást egy óvatos, de egyértelmű stabilizálódás váltja fel. A magyar piac iránti érdeklődés továbbra is megfontolt: a nyugati befektetők a kezdeti optimizmuson túl egyre inkább olyan konkrét intézményi lépéseket várnak, amelyek erősítik a kiszámíthatóságot.

Ezek közé tartozik az euróövezeti csatlakozás irányába mutató lépés is, amely érdemben mérsékelhetné a devizakockázatokat.

Kiss Ákos Property Market Kft., ügyvezető igazgató 2023 elejétől a Property Market ügyvezető igazgatója, előtte 2016-tól a cég lakóingatlan és kiskereskedelmi divíziójának értékesítési igazgatója volt. Pályafutását a telekommunikációs szektorban kezdt … Tovább

Várakozásaink szerint a következő időszakban a spekulatív beruházások helyett a biztonságosabb, core-plus és fenntartható ESG -szempontokat érvényesítő projektek kerülnek előtérbe. A Property Marketnél ennek megfelelően meglévő portfóliónk optimalizálására, valamint a prémium, energiahatékony fejlesztések előkészítésére összpontosítunk, igazodva a nemzetközi tőke stabilitást és hosszú értékteremtést előtérbe helyező elvárásaihoz."

„Konkrét tranzakciókról egyelőre korai beszélni”

Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója is úgy látja, hogy az idei Expo Realon látványosan erősödött Magyarország iránt a nemzetközi érdeklődés, de az ügyletek lefutása természeténél fogva hosszabb időt igényel.

„A Hungary Stand társszponzoraként közelről láthattuk, hogy Magyarország iránt az elmúlt évekhez képest kiugró volt a nemzetközi érdeklődés az idei Expo Realon – és szerencsére ehhez méltó standdal érkeztünk, megjelenésében és tartalmában egyaránt. Konkrét tranzakciókról egyelőre korai beszélni, de ez teljesen természetes: még a leggyorsabb ügyletekhez is 6-12 hónap kell, a nemzetközi befektetők pedig a tapasztalataink szerint most a tájékozódási fázisban vannak.

Évről évre erősödik ugyanakkor a tágabb közép-kelet-európai régió jelenléte Münchenben, Lengyelországtól és Csehországtól a Nyugat-Balkánig: a standok szakmai tartalma látványosan fejlődik, és rendre ezek a kiállítás legforgalmasabb pontjai.

Mikesy Álmos Gránit Alapkezelő, elnök-vezérigazgató Mikesy Álmos 2009-ben, a Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon, majd elvégezte a BCE és a Bankárképző bankmenedzser szakirányú továbbképzését, … Tovább

Mindez egybevág a saját 5B stratégiánkkal, amelyet változatlan bizalommal viszünk tovább: öt közép-európai fővárosban építünk egyetlen prémium irodaportfóliót – Budapesten, Belgrádban, Bukarestben, Bécsben és Pozsonyban –, amelyet a helyi leányvállalatainkon keresztül magunk kezelünk. A következő időszakra vonatkozó további céljaink sem változnak: akvizíciókkal és az eszközosztályok diverzifikálásával tovább erősítjük a régiós jelenlétünket, ennek részeként regionális retail park portfóliót építünk, és kiemelt fókuszban marad a nemzetközi forrásbevonás.”

A barnamező és a zéró kibocsátás került előtérbe

A müncheni jelenlét nemcsak Budapest és a nagybefektetők szempontjából volt fontos: a vidéki nagyvárosok, köztük Miskolc is konkrét fejlesztési vízióval jelent meg. Rakaczki Zoltán, Miskolc város polgármesteri biztosa szerint a barnamezős területek újrahasznosítása és a zéró károsanyag-kibocsátás hangsúlyosan jelent meg a szakmai beszélgetésekben.

„Élénkülő gazdasági és piaci hangulatot tapasztaltunk, ahol látványosan előtérbe került a zéró károsanyagkibocsátás és a barnamezős beruházások iránti figyelem. Szemerey Samu építésügyi államtitkár előadásából is egyértelművé vált: a kormányzat fontosnak tartja a barnamezős területek újrahasznosítását. Miskolc konkrét barnamezős fejlesztési projekttel, az egykori DAM területének revitalizációjával érkezett Münchenbe, amivel kapcsolatosan konkrét folytatási lehetőség is körvonalazódott: a Tudományos és Technológiai Parkok Szövetségének elnöke a közeljövőben konferenciát szeretne Miskolcra hozni, amelynek résztvevői személyesen is megismerhetnék a DAM területét és a benne rejlő fejlesztési lehetőségeket. Ez pedig tökéletesen összeegyeztethető azzal a vízióval, amit Miskolc szeretne. Olyan beruházásokban gondolkodunk ugyanis, amelyek illeszkednek a terület elhelyezkedéséhez, alacsony logisztikai igényűek, és lehetővé tesznek nulla vagy közel nulla károsanyag-kibocsátású működést.

Mi nem a régi típusú nehézipart szeretnénk visszahozni, hanem egy korszerűbb ipari és városi környezetet kialakítani.

A következő ciklust már nem a hozamcsökkenés, hanem a bevételnövekedés hajthatja

A befektetői érdeklődés mellett az Expo Real egyik visszatérő üzenete az volt, hogy az ingatlanpiaci értékteremtés logikája is változik. Gyertyánfy Miklós, a DEVO Group vezérigazgatója és Pálvölgyi Patrik, a Westend Innovációs Központ vezetője szerint a következő időszakban az asset management, a technológia és a működési hatékonyság szerepe erősödik fel.

„Az Expo Realon a hangulat óvatosan optimista volt. Egy visszatérő üzenet szerint (például a Swiss Life Asset Managers előadásában)

a korábbi ingatlanpiaci ciklusokat rendszerint a hozamszintek csökkenése hajtotta, a következőt viszont a bevételnövekedés fogja, így az asset management minősége lesz a fő megkülönböztető tényező.

Gyertyánfy Miklós MRICS Devo csoport, vezérigazgató Gyertyánfy Miklós 2025. január 1-től a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója. Közgazdász, 2011-ben csatlakozott a Gránit Pólus cégcsoporthoz. 2015-től asset manager, 2018-tól asset management igazgató, … Tovább

Az érték tehát egyre inkább a jó minőségű, jól teljesítő, hatékonyan működtetett eszközökön fog múlni. Ehhez a proptech és az AI mára alapinfrastruktúrává vált, amit a kiállításon bemutatott számos proptech megoldás illusztrált. A befektetők ezért várhatóan nagyobb súllyal mérlegelik majd egy eszköz működési javítási potenciálját, a beruházási források egy része pedig a technológiai és operatív fejlesztések felé tolódhat.”

A figyelem már megvan, a döntésekhez még garanciák kellenek

Az Expo Real utáni első hetek tanulsága tehát az, hogy Magyarország iránt valóban erősödött az érdeklődés, de a befektetők egyelőre nem rohannak. Lassan egy hónappal München után inkább a tájékozódás, a kapcsolatépítés és a kivárás időszaka zajlik. A döntésekhez a piacnak nemcsak jó hangulatra, hanem hiteles költségvetési pályára, kiszámítható szabályozásra, a piactorzító intézkedések kivezetésére és az új állami ingatlanfejlesztési, illetve építőipar-politika irányainak tisztázására van szüksége.

A magyar piac ezzel együtt kedvezőbb pozícióból várhatja a következő hónapokat, mint az elmúlt években. A kérdés most az, hogy a müncheni érdeklődésből 2027-re valódi tranzakciók, új fejlesztések és tartós befektetői bizalom lesz-e.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Címlapkép forrása: EXPO REAL 2026