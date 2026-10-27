Lakásfelújítási támogatás 2027: igénylési feltételek, elvárások, tudnivalók egy helyen!

Mikor és ki jelentette be az új felújítási programot?
Magyar Péter miniszterelnök október 20-án a parlamentben jelentette be a Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel elindítását, majd október 27-én mutatta be a részleteit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel és Kármán András pénzügyminiszterrel közösen.
Mikor indul és meddig érhető el az új energetikai lakásfelújítási program?
A program két ütemben indul el:
- a Wekerle+ Családi Ház Program magánszemélyek számára 2027 februárjában, majd
- a Wekerle+ Társasházi és Panel Program indulása társasházak és lakásszövetkezetek számára 2027 márciusában várható.
A pályázatokat a második negyedévtől folyamatosan bírálják el, a program 2030-ig érhető el.
Lakásfelújítási program: ki veheti igénybe?
Családi házra és kis lakásszámú társasházak egyedi fűtésű lakásaira bármely magánszemély igénybe veheti, településtípustól, életkortól, családi állapottól, gyermek és házasság meglététől függetlenül, a jövedelemelvárások a hitelfelvételhez még nem ismertek. Más esetekben a társasházak és a lakásszövetkezetek képezik a célcsoportot. A programban
hitel igénybevételével lehet részt venni, amelynek a tőketartozásából a beruházás végeztével az állam 0, 30 vagy 50 százalékot elenged, az ingatlan induló energetikai állapotától függő mértékben.
Összeg, kamat, futamidő, önerő: milyen feltételekkel vehető igénybe a felújítási hitel?
- Családi házakra legfeljebb 15 millió forint hitel igényelhető fix 3% kamattal, 15 éves futamidővel, 5 százaléknyi, maximum 500 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni.
- Téglaépítésű társasházakra lakásonként legfeljebb 5 millió forint hitel igényelhető 0% kamattal, 15-20 éves futamidővel, lakásonként 200 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni.
- Panelépületekre lakásonként legfeljebb 4 millió forint hitel igényelhető 0% kamattal, 15-20 éves futamidővel, lakásonként 200 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni.
Felújítási munkálatok: pontosan mire vehető igénybe a lakásfelújítási támogatás?
A kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás a lakosságnak családi, sor- és ikerházak, kis lakásszámú épületek egyedi fűtésű lakásai, a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek pedig panel- és téglaépületek energetikai korszerűsítésére használható fel.
Családi házak esetében hőszigetelés, nyílászárócsere, világítás, árnyékolás, használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, hőszivattyú, hatékony split klíma (gázkazán nem), hőszabályozó radiátorszelepek, napelemek (a támogatás max. 20%-áig), tervezés, műszaki ellenőr, pályázati tanácsadás finanszírozható a programban.
Társasházak esetében hőszigetelés, nyílászárócsere, világítás, árnyékolás, melegvíz-rendszer, hőszivattyú (gázkazán nem), távhő: hőközpontcsere, rácsatlakozás, házközponti fűtés, költségmegosztók, termosztatikus radiátorszelepek, lift energetikai korszerűsítése, hőszivattyús klíma, napelem, akadálymentesítés (a támogatás max. 20%-áig), tervezés, műszaki ellenőr, pályázati tanácsadás támogatható. A felújítás előtti és utáni állapotról
energetikai tanúsítványt kell készíttetni, a kettő között legalább 30%-os primer energiamegtakarítást kell elérni, és minden költséget számlával kell igazolni.
|A Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel feltételei
|Családi ház
|Tégla társasház
|Panel társasház
|Maximális hitelösszeg lakásonként
|15 millió Ft
|5 millió Ft
|4 millió Ft
|Maximális önerő lakásonként
|5%, max 500e Ft
|200e Ft
|200e Ft
|Futamidő
|15 év
|15-20 év
|15-20 év
|Fix kamat
|3%
|0%
|0%
|Elengedhető hitel aránya
|0%, 30% vagy 50%
|0%, 30% vagy 50%
|0%, 30% vagy 50%
|Maximális hitelelengedés összege lakásonként
|7,5 millió Ft
|2,5 millió Ft
|2 millió Ft
|Forrás: Portfolio-összefoglaló
Vissza nem térítendő támogatás: a hitel hány százalékát engedi el az állam?
A hitel tőketartozásából a beruházás végeztével az állam 0 százalékot, 30 százalékot vagy 50 százalékot enged el attól függően, milyen kiinduló energetikai besorolással rendelkezik az ingatlan. Minél rosszabb az ingatlan felújítás előtti energetikai besorolása, annál nagyobb támogatás jár rá:
- a legjobb, A-C besorolású ingatlanok esetében (ide tartozik a magyar lakásállomány 8,2%-a) csak a családi házakra érhető el a program, esetükben tartozás-elengedés nélkül (a program előnyét tehát a 3%-os kamatozású hitel jelenti),
- a közepes, D-G kezdeti besorolású ingatlanoknál (ide tartozik a magyar lakásállomány 45%-a) a tartozás 30%-át engedik el,
- a legrosszabb, H-I kezdeti besorolású ingatlanoknál (ide tartozik a magyar lakásállomány 46,8%-a) a tartozás 50%-át engedik el.
5 milliós hitel igénybevétele esetén például a D-G ingatlanoknál 1,5 millió forint, a H-I ingatlanoknál 2,5 millió forint elengedése várható.
Felújítási hitel: mekkora lesz a törlesztőrészlet?
Azt egyelőre nem tudjuk, milyen rendelkezésre tartási és türelmi idővel lesz elérhető a program, mi mindenesetre kiszámítottuk a várható törlesztőrészleteket azt feltételezve, hogy a törlesztést a vissza nem térítendő támogatás kifizetését követően kell elkezdeni. A maximális hitelösszeggel kalkuláltunk, ami családi házaknál 15 millió forint, téglaépítésű társasházaknál lakásonként 5 millió forint, panel társasházaknál lakásonként 4 millió forint.
|Törlesztőrészlet 15 éves futamidő mellett (a támogatás kifizetéséig türelmi időt feltételezve)
|Maximális hitelösszeg mellett
|Családi ház
|Tégla társasház
|Panel társasház
|0% elengedésével
|103 587 Ft
|27 778 Ft
|22 222 Ft
|30% elengedésével
|72 511 Ft
|19 444 Ft
|15 556 Ft
|50% elengedésével
|51 794 Ft
|13 889 Ft
|11 111 Ft
|Forrás: Portfolio-számítás
Mitől lesz egyszerűbb az energetikai felújítási program igénybevétele, mint korábban?
A kormány azt javasolja, hogy az elejétől a végéig tanácsadót vegyenek igénybe a pályázók a felújítási programban - reagált a Portfolio-nak a program bonyolultságát firtató kérdésére Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az október 27-ei sajtótájékoztatón. Mint mondta, az energiaügynökség egy honlapot fog kialakítani, amely minden lehetséges információval ellátja az érdeklődőket, és minden régióban lesznek szakértők, akik az elejétől fogva tanácsot adnak a pályázóknak (például a 30%-os energiamegtakarítás elérésével kapcsolatban), és az adminisztrációban is segítenek. Országszerte 70-80 szakértőt terveznek bevetni – tette hozzá.
Alapvető elvárás lesz, hogy törekedjünk az egyszerűségre,
például a beruházást megelőző és a záró energetikai tanúsítvány beszerzésének a megkönnyítésével is – fűzte hozzá Magyar Péter miniszterelnök. A Portfolio kérdésére kiderült:
a kibővített MFB Pont hálózaton lesznek elérhetők az új felújítási hitelek,
de Magyar Péter elmondása szerint lesz olyan lába is a programnak, amelyben a kereskedelmi bankok fogják nyújtani a hitelt.
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