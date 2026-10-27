Lakásfelújítási támogatás 2027: igénylési feltételek, elvárások, tudnivalók egy helyen!

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2027 februárjában és márciusában, két lépésben indítja el a Tisza-kormány az új Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel programot. A több mint 600 milliárd forint uniós forrásból megvalósuló program keretében 2030-ig több mint 120 ezer lakás korszerűsítését tervezik. A legalább 30 százalékos energiamegtakarítást előíró program családi házak, panelépületek és téglaépítésű társasházak, valamint kis lakásszámú társasházak egyedi fűtésű lakásainak a korszerűsítésére egyaránt igénybe vehető, településtől, életkortól és családi állapottól függetlenül. A hivatalos pályázati feltételek megjelenéséig cikkünkben most bemutatjuk a felújítási program eddig megismert részleteit, tudnivalóit.

Mikor és ki jelentette be az új felújítási programot?

Magyar Péter miniszterelnök október 20-án a parlamentben jelentette be a Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel elindítását, majd október 27-én mutatta be a részleteit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel és Kármán András pénzügyminiszterrel közösen.

Mikor indul és meddig érhető el az új energetikai lakásfelújítási program?

A program két ütemben indul el:

a Wekerle+ Családi Ház Program magánszemélyek számára 2027 februárjában, majd

magánszemélyek számára 2027 februárjában, majd a Wekerle+ Társasházi és Panel Program indulása társasházak és lakásszövetkezetek számára 2027 márciusában várható.

A pályázatokat a második negyedévtől folyamatosan bírálják el, a program 2030-ig érhető el.

Lakásfelújítási program: ki veheti igénybe?

Családi házra és kis lakásszámú társasházak egyedi fűtésű lakásaira bármely magánszemély igénybe veheti, településtípustól, életkortól, családi állapottól, gyermek és házasság meglététől függetlenül, a jövedelemelvárások a hitelfelvételhez még nem ismertek. Más esetekben a társasházak és a lakásszövetkezetek képezik a célcsoportot. A programban

hitel igénybevételével lehet részt venni, amelynek a tőketartozásából a beruházás végeztével az állam 0, 30 vagy 50 százalékot elenged, az ingatlan induló energetikai állapotától függő mértékben.

Összeg, kamat, futamidő, önerő: milyen feltételekkel vehető igénybe a felújítási hitel?

Családi házakra legfeljebb 15 millió forint hitel igényelhető fix 3% kamattal, 15 éves futamidővel, 5 százaléknyi, maximum 500 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni.

legfeljebb 15 millió forint hitel igényelhető fix 3% kamattal, 15 éves futamidővel, 5 százaléknyi, maximum 500 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni. Téglaépítésű társasházakra lakásonként legfeljebb 5 millió forint hitel igényelhető 0% kamattal, 15-20 éves futamidővel, lakásonként 200 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni.

lakásonként legfeljebb 5 millió forint hitel igényelhető 0% kamattal, 15-20 éves futamidővel, lakásonként 200 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni. Panelépületekre lakásonként legfeljebb 4 millió forint hitel igényelhető 0% kamattal, 15-20 éves futamidővel, lakásonként 200 ezer forint önerővel, amit a hitelösszegen felül kell érteni.

Felújítási munkálatok: pontosan mire vehető igénybe a lakásfelújítási támogatás?

A kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás a lakosságnak családi, sor- és ikerházak, kis lakásszámú épületek egyedi fűtésű lakásai, a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek pedig panel- és téglaépületek energetikai korszerűsítésére használható fel.

Családi házak esetében hőszigetelés, nyílászárócsere, világítás, árnyékolás, használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, hőszivattyú, hatékony split klíma (gázkazán nem), hőszabályozó radiátorszelepek, napelemek (a támogatás max. 20%-áig), tervezés, műszaki ellenőr, pályázati tanácsadás finanszírozható a programban.

Társasházak esetében hőszigetelés, nyílászárócsere, világítás, árnyékolás, melegvíz-rendszer, hőszivattyú (gázkazán nem), távhő: hőközpontcsere, rácsatlakozás, házközponti fűtés, költségmegosztók, termosztatikus radiátorszelepek, lift energetikai korszerűsítése, hőszivattyús klíma, napelem, akadálymentesítés (a támogatás max. 20%-áig), tervezés, műszaki ellenőr, pályázati tanácsadás támogatható. A felújítás előtti és utáni állapotról

energetikai tanúsítványt kell készíttetni, a kettő között legalább 30%-os primer energiamegtakarítást kell elérni, és minden költséget számlával kell igazolni.

A Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel feltételei Családi ház Tégla társasház Panel társasház Maximális hitelösszeg lakásonként 15 millió Ft 5 millió Ft 4 millió Ft Maximális önerő lakásonként 5%, max 500e Ft 200e Ft 200e Ft Futamidő 15 év 15-20 év 15-20 év Fix kamat 3% 0% 0% Elengedhető hitel aránya 0%, 30% vagy 50% 0%, 30% vagy 50% 0%, 30% vagy 50% Maximális hitelelengedés összege lakásonként 7,5 millió Ft 2,5 millió Ft 2 millió Ft Forrás: Portfolio-összefoglaló

Vissza nem térítendő támogatás: a hitel hány százalékát engedi el az állam?

A hitel tőketartozásából a beruházás végeztével az állam 0 százalékot, 30 százalékot vagy 50 százalékot enged el attól függően, milyen kiinduló energetikai besorolással rendelkezik az ingatlan. Minél rosszabb az ingatlan felújítás előtti energetikai besorolása, annál nagyobb támogatás jár rá:

a legjobb, A-C besorolású ingatlanok esetében (ide tartozik a magyar lakásállomány 8,2%-a) csak a családi házakra érhető el a program, esetükben tartozás-elengedés nélkül (a program előnyét tehát a 3%-os kamatozású hitel jelenti),

(ide tartozik a magyar lakásállomány 8,2%-a) csak a családi házakra érhető el a program, esetükben tartozás-elengedés nélkül (a program előnyét tehát a 3%-os kamatozású hitel jelenti), a közepes, D-G kezdeti besorolású ingatlanoknál (ide tartozik a magyar lakásállomány 45%-a) a tartozás 30%-át engedik el,

(ide tartozik a magyar lakásállomány 45%-a) a tartozás 30%-át engedik el, a legrosszabb, H-I kezdeti besorolású ingatlanoknál (ide tartozik a magyar lakásállomány 46,8%-a) a tartozás 50%-át engedik el.

5 milliós hitel igénybevétele esetén például a D-G ingatlanoknál 1,5 millió forint, a H-I ingatlanoknál 2,5 millió forint elengedése várható.

Felújítási hitel: mekkora lesz a törlesztőrészlet?

Azt egyelőre nem tudjuk, milyen rendelkezésre tartási és türelmi idővel lesz elérhető a program, mi mindenesetre kiszámítottuk a várható törlesztőrészleteket azt feltételezve, hogy a törlesztést a vissza nem térítendő támogatás kifizetését követően kell elkezdeni. A maximális hitelösszeggel kalkuláltunk, ami családi házaknál 15 millió forint, téglaépítésű társasházaknál lakásonként 5 millió forint, panel társasházaknál lakásonként 4 millió forint.

Törlesztőrészlet 15 éves futamidő mellett (a támogatás kifizetéséig türelmi időt feltételezve) Maximális hitelösszeg mellett Családi ház Tégla társasház Panel társasház 0% elengedésével 103 587 Ft 27 778 Ft 22 222 Ft 30% elengedésével 72 511 Ft 19 444 Ft 15 556 Ft 50% elengedésével 51 794 Ft 13 889 Ft 11 111 Ft Forrás: Portfolio-számítás

Mitől lesz egyszerűbb az energetikai felújítási program igénybevétele, mint korábban?

A kormány azt javasolja, hogy az elejétől a végéig tanácsadót vegyenek igénybe a pályázók a felújítási programban - reagált a Portfolio-nak a program bonyolultságát firtató kérdésére Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az október 27-ei sajtótájékoztatón. Mint mondta, az energiaügynökség egy honlapot fog kialakítani, amely minden lehetséges információval ellátja az érdeklődőket, és minden régióban lesznek szakértők, akik az elejétől fogva tanácsot adnak a pályázóknak (például a 30%-os energiamegtakarítás elérésével kapcsolatban), és az adminisztrációban is segítenek. Országszerte 70-80 szakértőt terveznek bevetni – tette hozzá.

Alapvető elvárás lesz, hogy törekedjünk az egyszerűségre,

például a beruházást megelőző és a záró energetikai tanúsítvány beszerzésének a megkönnyítésével is – fűzte hozzá Magyar Péter miniszterelnök. A Portfolio kérdésére kiderült:

a kibővített MFB Pont hálózaton lesznek elérhetők az új felújítási hitelek,

de Magyar Péter elmondása szerint lesz olyan lába is a programnak, amelyben a kereskedelmi bankok fogják nyújtani a hitelt.

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