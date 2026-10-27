Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról

A kormány azt javasolja, hogy az elejétől a végéig tanácsadót vegyenek igénybe a pályázók a felújítási programban - reagált a Portfolio-nak a program bonyolultságát firtató kérdésére Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mint mondta, az energiaügynökség egy honlapot fog kialakítani, amely minden lehetséges információval ellátja az érdeklődőket, és minden régióban lesznek szakértők, akik az elejétől fogva tanácsot adnak a pályázóknak (például a 30%-os energiamegtakarítás elérésével kapcsolatban), és az adminisztrációban is segítenek. Országszerte 70-80 szakértőt terveznek bevetni – tette hozzá.

Alapvető elvárás lesz, hogy törekedjünk az egyszerűségre,

például a beruházást megelőző és a záró energetikai tanúsítvány beszerzésének a megkönnyítésével is – fűzte hozzá Magyar Péter miniszterelnök. A Portfolio kérdésére kiderült:

a kibővített MFB Pont hálózaton lesznek elérhetők az új felújítási hitelek

(amelyek tőkeösszege a vissza nem térítendő támogatásokkal csökkenthető lesz), de Magyar Péter elmondása szerint lesz olyan lába is a programnak, amelyben a kereskedelmi bankok fogják nyújtani a hitelt.