Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról

Milyen újdonságok derültek ki a sajtótájékoztatón?
- Már 2026. október 28-án, vagyis holnap elindul a Wekerle+ Hitel, amely felváltja az Otthon Startot, ugyanakkor a már aláírt lakás-adásvételi szerződések esetében 15 nap rendelkezésre fog még állni az Otthon Start-hitelkérelmek benyújtására is.
- Egyelőre marad az 100 milliós lakás- és 150 milliós családiházas, valamint a 1,5 milliós értékhatár a programban, de 2028-tól ezeket indexálni fogják a megfelelő árindexekkel.
- A Wekerle+ Lakástakarék esetében a megtakarítási időszak első 5 évében 10%-os, a második 5 évben 20%-os lesz a lakás-takarékpénztári támogatás. Havi 100 ezer forint befizetésével lehet kimaxolni: az első öt évben 120 ezer, a második 5 évben 240 ezer forint állami támogatás járhat hozzá, amivel 10 év alatt 1,8 milliós állami támogatást lehet elérni.
- A Wekerle+ Felújítási Programot 3%-os hitel formájában a családi házakra 15 millió, a téglalakásokra 5 millió, a panellakásokra 4 millió forint összegben lehet 2030-ig igénybe venni, ennek 30-50%-át lehet leírni a vissza nem térítendő támogatásból, a maximális önerő családi házaknál 500, társasházi lakásoknál 200 ezer forint lesz.
- A felújítási programban az A-C besorolású ingatlanokra csak hitel jár, a D-G besorolású ingatlanok beruházásait 30%-ban támogatja az állam, a H-I, vagyis legrosszabb besorolású ingatlanoknál a hitelösszeg 50%-a lesz leírható.
- Társasházak is részt vehetnek a felújítási programban a lakásszámtól függő összegben, de ennek megkönnyítéséhez szükség lesz még a társasházi törvény módosítására is.
- A felújtási hitel a kibővített MFB Pont hálózatban lesz elérhető, de lesz olyan lába is, amelyben a kereskedelmi bankok fogják nyújtani a hitelt.
- Megszületett a megoldás a gyermekvállalási feltételt az első 5 évben nem teljesítő babaváró hitelesek számára, ennek keretében 48 hónapos részletfizetés és 1 milliós tartozás-elengedés is kérhető lesz, a jövőbeni kamat pedig nem a személyi kölcsönök, hanem a jelzáloghitelek kamatszintjének felelhet meg.
Mitől lesz egyszerűbb az energetikai felújítási program igénybevétele, mint eddig?
A kormány azt javasolja, hogy az elejétől a végéig tanácsadót vegyenek igénybe a pályázók a felújítási programban - reagált a Portfolio-nak a program bonyolultságát firtató kérdésére Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mint mondta, az energiaügynökség egy honlapot fog kialakítani, amely minden lehetséges információval ellátja az érdeklődőket, és minden régióban lesznek szakértők, akik az elejétől fogva tanácsot adnak a pályázóknak (például a 30%-os energiamegtakarítás elérésével kapcsolatban), és az adminisztrációban is segítenek. Országszerte 70-80 szakértőt terveznek bevetni – tette hozzá.
Alapvető elvárás lesz, hogy törekedjünk az egyszerűségre,
például a beruházást megelőző és a záró energetikai tanúsítvány beszerzésének a megkönnyítésével is – fűzte hozzá Magyar Péter miniszterelnök. A Portfolio kérdésére kiderült:
a kibővített MFB Pont hálózaton lesznek elérhetők az új felújítási hitelek
(amelyek tőkeösszege a vissza nem térítendő támogatásokkal csökkenthető lesz), de Magyar Péter elmondása szerint lesz olyan lába is a programnak, amelyben a kereskedelmi bankok fogják nyújtani a hitelt.
Itt a segítség a gyermekvállalást nem teljesítő babaváró hiteleseknek
Fenntartja a kormány a babaváró hiteleket, de méltányosan kíván eljárni a gyermekvállalási határidők és feltételek szempontjából - mondta Magyar Péter. A részleteket Kármán András pénzügyminiszer ismertette, hangsúlyozva, hogy nem büntetni akarnak, hanem mentőövet nyújtani. 24 700 szerződésnél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, jellemzően 2-4 milliós kamattámogatást kellene egy összegben visszafizetni emiatt.
A miniszterelnök szerint
legyünk egy kicsit szolidárisak, nem tudjuk, adott esetben miért nem érkezett meg a baba egy családhoz.
A Tisza-kormány intézkedése nyomán
- ha a házaspár önhibáján kívül nem született meg a gyerek (orvosi igazolást hoznak erről), nem lesz szankció,
- ha folyamatban van a meddőségi kezelés vagy az örökbefogadás, automatikusan egy év haladékot adnak,
- két év kamatmentes részletfizetés kérhető válás, elmaradt gyermekvállalás, előtörlesztés vagy külföldre költözés esetén is, új szerződések esetében is,
- a meglévő szerződseknél kérik a bankokat, hogy a szerződésben szereplő büntetőkamat helyett a jelzáloghiteleknek megfelelő piaci kamatokat számoljanak fel, a jövőben megkötött szerződéseknél is megszünteti a kormány a büntetőkamatokat,
- ha az egyfőre jutó bruttó jövedelem legfeljebb a minimálbér (322 800 forint), a maradék 48 havi részletben fizethető, havi 24-70 ezer forint körül.
A változásokról a bankok decemberben levelet küldenek az érintetteknek, akiknek 120 napjuk lesz az 1 milliós tartozás-elengedésre és a hosszabb részletfizetésre jelentkezni.
Itt a programok menetrendje
Ami a bevezetést illeti,
- a Wekerle+ Vásárlási és építési hitel már holnap, vagyis 2026. október 28-án elindul (az Otthon Startot az adásvételi szerződést már aláírók még 15 napig igényelhetik, lásd alább),
- a lakástakarékok állami támogatása 2027. januárjától várható,
- a családi házak felújítási programja 2027 feburárjától,
- a társasházi felújítási hitel- és támogatási kérelmek beadása 2027. márciusának végétől indulhat.
- 2027 második negyedévben már megkezdődhet a társasházi pályázatok elbírálása, és egészen 2030-ig elérhetők lesznek a társasházi támogatások
- ismertette Magyar Péter miniszterelnök, hangsúlyozva:
a lakossági és a piaci igényeket meghallgatva készek folyamatosan javítani a programokon.
A legjobb állapotban lévő lakásokra csak hitel kapható
A felújítási program támogatási intenzitása a lakás meglévő állapotától függ:
- az A-C besorolású ingatlanokra csak hitel jár,
- a D-G besorolású ingatlanok beruházásait 30%-ban támogatja az állam,
- a H-I, vagyis legrosszabb besorolású ingatlanoknál a hitelösszeg 50%-a lesz leírható.
Maguk a társasházak is igénybe vehetik a programot, lakásonként 4 millió forint (panelházak) vagy 5 millió forint (téglaházak) maximális támogatással és hitellel számolva.
- ismertette Kapitány István, az igénybevételt elmondása szerint energetikai tanácsadók segítik.
Hőszigetelésre, nyílászárócserére, világításra, árnyékolásra, használatai melegvíz-rendszer korszerűsítésre, hőszivattyúra, hatékony split klímára (gázkazánra nem), hőszabályozó radiátorszelepekre, napelemre (a 15 milliós keret maximum 20%-ig), az energetikai tervezés, a műszaki ellenőr, pályázati tanácsadás céljára lesz felhasználható, társasházak esetében a melegvízrendszer és a távhő, a liftek energetikai korszerűsítése, az akadálymentesítés is ide tartozhat.
A családi házak esetében 500 ezer, a társasházi lakások esetében 200 ezer forint lesz a maximális elvárt önerő
Három pillére lesz a felújítási programnak, lesz benne panelprogram is
2030-ig 633 milliárd forintot költ a felújítási programra a kormány, főleg a hazahozott uniós forrásokból. Nagy a lemaradás a lakásenergetikai területen, évtizedes lemaradást kell behozni, ezért is nagy a várakozás a programmal kapcsolatban Kapitány István szerint. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint a program a magyar kkv-kat is támogatni fogja, a multiplikátorhatás miatt bőven több mint 1000 milliárd forintot mozgathat meg. A 633 milliárd foritn nem kőbe vésett szám, tovább növekedhet.
minimum 30%-os primer energia megtakarítás lesz a feltétele, ez Magyarországon viszonylag könnyen erléhető.
Három lába lesz:
- 2027 februárjától családi házakra: 15 millió forint hitel, fix 3% éves kamattal, 30-50% vissza nem térítendő támogatással az épület állapotától függően,
- 2027 márciusában jön a társasházi program, 5 millió forint lesz a hitel, 0%-os kamattal, 15-20 éves futamidővel,
- 2027 márciusában indul a panel program, 4 millió forint hitellel háztartásonként, 0%-os kamattal, 30-50%-os vissza nem térítendő támogatási tartalommal.
Életkortól, településtől, lakóingatlantól, családi állapottól függetlenül igénybe vehető lesz a program, a vissza nem térítendő támogatást az előzetesen felvett hitel tőkéjében írják jóvá.
A szükséges önerő mindössze maximum 200-500 ezer forint lesz.
Wekerle+ Lakástakarék: az első 5 évben akár havi 10, a második öt évben havi 20 ezer forintot adhat az állam
A hitelfelvételhez szükséges önerő előteremtése is áldozatot követel a lakásvásárlóktól, ezért a kormány támogatni kívánja a lakás-előtakarékosságot Kármán András szerint. Nem új pgoramot vezetbe a kormány, hiszen 2018-ig létezett ez, ugyanakkor a támogatás mértéke változik. 2027 januárjától
- 2018-ig havi 20 ezer forintnyi befizetést támogatott az állam, ez 100 ezer forintra emelkedik,
- az állami támogatás mértéke 72 ezer forint helyett az első 5 évben 120 ezer, a hatodik évtől 240 ezer forint lesz.
Az első 5 évben a befizetett összeg 10%-át (havi legfeljebb 10 ezer forintot), a második 5 évben 20%-át (havi 20 ezer forintot) ad hozzá az állam, tehát 100 ezer forintnál kimaxolható a támogatás.
Így havi 100 ezer forint megtakarításhoz 10 év alatt 1,8 millió forintot tesz hozzá az állam, ami 3%-os betéti kamat mellett 16 millió forint megtakarítást jelenthet 10 év alatt.
Akik már aláírták az adásvételit, 15 napon belül még az Otthon Startot igényelhetik
Már ma megjelenik a Wekerle+ Hitelről szóló kormányrendelet, és holnaptól elérhető lesz a bankok számára a konstrukció. Néhány napnyi átállás várhatóan elegendő lesz a bankoknak, hiszen a feltételek többsége hasonló az Otthon Start Programéhoz - mondta Kármán András. Bejelentette: azok,
akik már aláírták az adásvételi szerződést, 15 napjuk van a hitelkérelem beadására, ők még jogosultak lesznek az Otthon Start Program szerinti feltételek mellett a hitelre.
Marad a 25 éves maximális futamidő és az 50 milliós felső összeg, indexálják az értékhatárokat
A Wekerle+ Program első pillére az új és használt lakásokra kiterjedő vásárlási és építési hitel. Az Otthon Start Programhoz képest célzottabb és felelőssebb lesz, hiszen a fiatalokat kívánja segíteni, 18 és 45 éves kor között lesz igénybe vehető, továbbra is gyermekvállalási és házassági feltétel nélkül, emellett több éves tb-jogviszonyt sem írnak elő, így például egy külföldről hazaköltöző fiatal pár is igénybe veheti - mondta a pénzügyminiszter. Megmarad az, hogy bizonyos lakásértékekig lesz elérhető a program, és
elő lesz írva a kötelező bentlakás 5 éven keresztül, nem lehet bérbeadni vagy irodaként hasznosítani sem a lakást
- hívta fel a figyelmet Kármán András. Szerinte nagyon fontos, hogy az ingatlanpiac kínálati oldala bővüljön és megújuljon, ezt szolgálja, hogy a használt lakásoknál 5% lesz a kamat, és csak az új építésű lakások vásárlására és építésére marad meg a 3%. Magyar Péter szerint az is előfordulhat, hogy egy idő után ez az 5% kifut vagy lejjebb kerül, hiszen az a cél, hogy a piaci kamatok csökkenjenek, és a bankok egymással versenyezzenek, állami támogatástól függetlenül.
Nem változik, hogy 25 év lesz a maximális futamidő, és 50 millió forint a maximális hitelösszeg
- ismertette Kármán András. Szülő vagy testvér is lehet adóstárs továbbra is, de kizáró feltétel lesz az 50%-ot meghaladó meglévő ingatlantulajdon. Kivétel lesz ez alól a 30 millió forintnál kisebb értékű ingatlan és az az örökölt ingatlan is, amelyben valaki haszonélvezeti joggal rendelkezik.
Megmaradnak az értékhatárok is: lakások esetén 100 millió, családi házak esetén 150 millió, négyzetméterenként 1,5 millió forintos árkorláttal,
de ezeket az értékhatárokat 2028-tól indexálni fogják az előző évi megfelelő árindexekkel,
ami az 5%-os lakásáfához hasonlóan a kiszámíthatóságot fogja garantálni a fejlesztők számára - mondta Kármán András. Magyar Péter hozzátette: a magas magyar kamatkörnyezetet a korábbi elhibázott magyar gazdaságpolitika okozta, vagyis a kamattámogatási rendszerrel a saját hibáját akarta helyrehozni. Ezzel azonban a legfelső két jövedelmi tizedet hozta helyzetbe.
Már holnap indul a Wekerle+ Hitel, 45 éves korig vehető fel
2010 óta megduplázódtak a reál lakásárak Magyarországon, így még azok is rosszul jártak, akik támogatott hitelből vásároltak ingatlant - mondta Magyar Péter. Az Otthon Start alapgondolata szerinte jó volt, és a jó részeit a Tisza-kormány megtartja, de célzottabbá és fenntarthatóbbá teszi a programot.
Október 27-én, vagyis holnap indul el a Wekerle+ Hitel, felváltva a jelenlegi Otthon Startot.
41 év helyett 45 éves életkorig lehet igénybe venni, meghallgatva a beérkezett igényeket. A megkötött Otthon Start hitelszerződések érvényben maradnak. A kormány egyeztetést kezdeményez a bankokkal annak érdekében, hogy egyes kistelepülések ne legyenek teljesen kizárva a kamattámogatott hitelből - jelezte a miniszterelnök, miként tennék szociálisabban és földrajzilag igazságosabbá a hitelek elosztását.
2027 márciusában indul el a felújítási program
Az előző kormány 2018-ban megszüntette a lakástakarékok állami támogatását, és közel 16 éve nincs átfogó panelfelújítási program, ezeket mind újraindítja a kormány Magyar Péter szerint.
Az energetikai korszerűsítési program mindenféle lakóingatlanra 2027 márciusában indul el.
Összesen több mint 600 milliárd forintot fordítanak a kohéziós pénzekből a felújítási programra - ismertette a miniszterelnök. Évente minimum 30 ezer, 2030-ig több mint 120 ezer magyar otthon korszerűsítését célozzák meg, ha kell, bővíteni fogják a felújításra allokált forrásokat. Szükség van a társasházi törvény módosítására is, hogy minél több társasház, panelház pályázhasson a programban.
Jövőre 30 milliárd, összesen 550 millió euró uniós forrás lesz lakásépítésekre
2027-től elindítja a kormány az átfogó Wekerle Programot, megfizethető bérlakásokat és kollégiumokat építenek, igazságossá teszik a lakástámogatási rendszert, visszahozzák a lakásfelújítási és lakástakarék-támogatási programot – mondta Magyar Péter, hozzátéve: a részletetek a wekerle.kormany.hu oldalon lesznek olvashatók. A miniszterelnök felidézte, hogy a magyar lakásdrágulás európai és történelmi összevetésben 2025-ben mindössze 12 ezer lakást adtak át Magyarországon, szemben a 2020-os 28 ezerrel.
2027-ben 30 milliárd forint uniós forrást fordít a kormány megfizethető lakások és kollégiumok építésére.
A következő években összesen 550 millió euró uniós forrást fordítanak erre, a multiplikátor hatással együtt ennek a sokszorosa vár a lakáspiacra. Legalább 10 ezer új kollégiumi férőhelyet és hosszú távon bérelhető lakást teremtenek. Vasúti, villamos-összeköttetéssel és megfelelő infrastruktúrával, mindehhez az 5%-os áfakulcs is megmarad.
Mit tudtunk meg eddig a programokról?
Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Program
- cél, hogy a lakáspiacot érdemben befolyásoló mennyiségben épüljenek új, megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek,
- 2027-ben 30 milliárd forint, a következő években további 550 millió euró uniós fejlesztési forrást fordítanak a beruházásokra,
- a banki és piaci társfinanszírozással együtt akár több mint 2 milliárd eurónyi, az Európai Beruházási Bank (EIB) későbbi csatlakozásával akár 3 milliárd eurónyi fejlesztés valósulhat meg,
- a beruházóknak a piaci átlag alatti bérleti díjakkal kell számolniuk, az MFB olcsóbb finanszírozási konstrukciókkal kompenzálná ezt a bevételkiesést, közelítve a megtérülést a piaci elvárásokhoz.
Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel
- cél, hogy a valóban első lakásukat szerző fiatalok lakhatását támogassák,
- az Otthon Start Programot váltja fel a program, még nem tudni, pontosan mikortól, és hogy a szerződéskötés vagy a hiteligénylés beadása szempontjából lesz mérvadó a határidő,
- új építésű lakásokra 3%, használt lakásokra 5% lesz a kamat, a maximális összeg 50 millió forint marad,
- a hitelfelvevők csak 41 év alattiak lehetnek, kizáró ok az 50%-ot elérő meglévő lakástulajdon, és az első 5 évben bent kell lakni az ingatlanban,
- a négyzetméterárakban (maximum 1,5 millió forint) és az ingatlanok maximális értékében (lakás: 100 millió, családi ház: 150 millió) várható valamilyen differenciálás az új és használt lakás között,
- a már megkötött Otthon Start szerződésekhez, illetve a babaváró hitelhez, a CSOK Pluszhoz és a falusi CSOK-hoz nem nyúlnak, az új építésű lakások áfája határozatlan időre 5% marad.
Wekerle+ Lakástakarék
- cél a lakásszerzéshez szükséges önerő előteremtésének a segítése a 2018-ban megszűnt állami támogatás visszahozatalával,
- az első 5 évben 10%-os, a hatodik évtől 20%-os állami támogatást kapnak a megtakarítók (ez korábban egységesen 30% volt),
- havi 100 ezer forint befizetésével számolva ezzel 10 év alatt 1,8 millió forint támogatást adhat egy szerződésre az állam,
- számításaink szerint ez rövidebb időtávon évi 3,76%-os, hosszabb időtávon évi 2,75%-os éves hozamot jelenthet a lakás-takarékpénztárak által biztosított kamatokon és esetlegesen bónuszokon felül.
Wekerle+ Felújítási Támogatás és Hitel
- cél, hogy a hazai lakásállomány energetikai szempontból minél gyorsabban megújuljon, ezért feltétel legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése,
- a programban a következő években évi 30 ezer, összesen 120 ezer lakás újulhat meg 600 milliárd forintnyi állami támogatásból, 1100 milliárd forintnyi beruházást megmozgatva ezzel;
- az ország minden településén elérhetővé teszik gyermekre vagy házastársra vonatkozó feltétel nélkül, családi házakra ugyanúgy, mint panellakásokra,
- az ingatlan energetikai állapotától függően a beruházási összeg 30%-ától akár 50%-ig terjedő, legfeljebb 7,5 millió forint állami támogatást ad az állam,
- családi házaknál legfeljebb 15,5 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 15 millió a támogatás és a hitel, az önerő legfeljebb 500 ezer forint,
- társasházaknál lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 5 millió a támogatás és a hitel, az önerő legfeljebb 200 ezer forint.
- felhasználható a következő célokra: szigetelés, nyílászárócsere, hőszivattyú, korszerű világítás, napelem, használati melegvíz-előállítás, távhőre csatlakozás, gépészeti beruházás és árnyékolás.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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