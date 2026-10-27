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Másfél éves óriási beruházás indult Magyarországon: így alakul át a jól ismert fürdő
Ingatlan

Másfél éves óriási beruházás indult Magyarországon: így alakul át a jól ismert fürdő

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Másfél év alatt, a fürdő zavartalan működése mellett újítják fel és bővítik a büki gyógyfürdő gyógymedenceterét. A nagyszabású beruházás során a hetvenes évekből származó, elavult vasbetonszerkezetet modern építészeti megoldásokkal és egy új, prémium minőségű rozsdamentesacél medencével váltják fel - számolt be a Magyar Építők.
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A munkálatok által nem érintett épületrészeknek az építkezés másfél éve alatt is folyamatosan üzemelniük kell, emiatt a fürdővendégek és a kivitelezők útvonalait teljesen elkülönítik.

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A Büki Gyógyfürdõ egyik 300 négyzetméteres medencéje. 2004. MTI Fotó: Czika László

A beruházás jelentős bontási munkálatokkal kezdődik, amelynek során

eltávolítják a régi vasbeton-dongaboltozatokat, a fémlemez tetőfedést és a falak egy részét.

A pincei közműalagutak átalakítása és az új medencealapozás is földmunkát igényel.

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Az elbontott tetőszerkezet helyére hőszigetelt szendvicspanelekkel burkolt acéltartó-szerkezet kerül, az épületet pedig alumínium-függönyfalakkal zárják körbe, ami teljesen új, világos megjelenést kölcsönöz a térnek.

A csarnok központi eleme egy új, 394 négyzetméteres vízfelületű, higiénikus rozsdamentesacél medence lesz,

amely fölé álmennyezetet függesztenek. A bővítés részeként egy új pihenőteret is kialakítanak modern összekötő folyosókkal, amelyek átjárást biztosítanak az élményfürdő és a szomszédos épületek felé.

A megújulás a gépészeti és biztonsági rendszereket egyaránt érinti. Ennek keretében

  • teljesen korszerűsítik az épületvillamossági hálózatot,
  • új tűzjelző és adatátviteli kábeleket fektetnek le,
  • emellett kamerás megfigyelőrendszert és levegőminőség-érzékelőket is telepítenek.

A beruházást a külső környezet rendezése teszi teljessé, amelynek során megújítják a térburkolatokat, rendezik a csapadékvíz-elvezetést, és automata öntözőrendszerrel ellátott, átfogó növénytelepítéssel zöldítik a fürdő környezetét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czika László

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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