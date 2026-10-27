Új lakásprogramok, új építőipar: Vitézy Dávid és az ágazat vezetői a Future of Construction konferencián

Az építőipar jövőjét egyszerre alakítják az állami beruházásokkal kapcsolatos döntések, a lakáspolitikai programok, a finanszírozási feltételek és az új technológiák. A szektor szereplőinek mindeközben a munkaerőhiányra, a költségnyomásra és az energiahatékonysági követelményekre is választ kell találniuk.
Mindezen kérdésekkel foglalkozik a Portfolio november 12-i ágazati csúcsa, a Future of Construction 2026, amelynek aktualitását különösen erőssé teszik a kormány legfrissebb lakás- és építőipari bejelentései: elindul a Wekerle+ Hitel, visszatér a felújítási program és a lakás-takarékpénztári állami támogatás, miközben új lakás- és kollégiumépítési program is érkezik.
Az Otthon Start Program helyébe lépő 3%-os konstrukció, a 2030-ig elérhető felújítási hitel- és támogatási elemek, valamint a lakástakarék új ösztönzői ugyancsak közvetlenül érinthetik a lakásépítési, felújítási és kivitelezési piac következő éveit.
Húzónevekkel a legaktuálisabb témákról
A Future of Construction 2026 konferencián Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter az új állami beruházáspolitika irányait ismerteti. Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész a lakásépítési fordulatról tart előadást, majd a megfizethető lakhatás piacáról szóló beszélgetésben is részt vesz. Ambrus György, a Várkapitányság vezérigazgatója a megújuló szervezetet mutatja be.
Az építőipar piaci kilátásairól szóló beszélgetésben Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Koji László, az ÉVOSZ elnöke mellett Markovich Béla, a Mapei ügyvezető igazgatója és Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója is részt vesz. Kozák Ákos az építésgazdaság növekedésben betöltött szerepéről és az ágazati stratégia első eredményeiről beszél.
Megkerülhetetlen digitalizáció
A konferencia programjának másik hangsúlyos csomópontja a digitalizáció: szó lesz többek között arról, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a tervezést, a költségbecslést, a projektmenedzsmentet és az üzemeltetést. A résztvevők egy élő felmérésben az ágazat digitális érettségéről szintén képet alkothatnak.
A délutáni szekció
- az előregyártás,
- a moduláris építés,
- a megfizethető lakhatás és
- a fenntartható megoldások lehetőségeit járja körül.
A Future of Construction 2026 azoknak szól, akik nem elszenvedni, hanem alakítani akarják az építőipar új korszakát. Döntéshozók, beruházók, kivitelezők, tervezők, gyártók, technológiai szolgáltatók és finanszírozók találkoznak egy napon, egy helyen – hogy közösen keressék meg a magyar építőipar új egyensúlyi pontját.
Előadók
- Ambrus György, vezérigazgató, Várkapitányság Nonprofit Zrt.
- Ámon Ada, ügyvezető, Magyar Energiahatékonysági Intézet
- Angel Gábor, műszaki főigazgató, Wing
- Babos Annamária, lakhatási szakmai tanácsadó, Közlekedési és Beruházási Minisztérium
- Banai Ádám PhD, MRICS, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Biró Antal, ügyvezető, Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft.
- Prof. Dr. Boros Anita, egyetemi tanár, központvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont
- Csipszer Zoltán, ügyvezető, Lindab
- Ditróy Gergely, üzletfejlesztési igazgató, Portfolio Csoport
- Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management
- Kalmár Zoltán, alapító, Proptech strategic expert, Proptechzoom.com
- Kelemen-Makai Lajos, ügyvezető, Meton Kft.
- Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező; alelnök, IFK
- Koji László, elnök, ÉVOSZ
- Dr. Kozák Ákos, társalapító, ügyvezető igazgató, Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó
- Dr. Lovas Tamás, szakfelelős, BME Építőmérnöki Kar
- Markovich Béla, ügyvezető igazgató, Mapei Kft.
- Nagy Csaba, Ybl- és Prima Primissima díjas építész, vezető tervező, Archikon Kft.
- Rácz Dóra, fejlesztési igazgató, BAM Development
- Seres Miklós, ügyvezető igazgató, Hilti Hungária
- Szarvas Gábor, ügyvezető, Greenbors Consulting Kft.
- Szemerey Samu, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész, Közlekedési és Beruházási Minisztérium
- Tibor Dávid, elnök, Masterplast; alelnök, ÉVOSZ
- Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport
- Varga Mihály, alapító, igazgatóság elnöke, KÉSZ Csoport
- Vatai Krisztián, tulajdonos és CEO, FDB-Projekt
- Vitézy Dávid, miniszter, Közlekedési és Beruházási Minisztérium
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