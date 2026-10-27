Új lakásprogramok, új építőipar: Vitézy Dávid és az ágazat vezetői a Future of Construction konferencián

Az építőipar jövőjét egyszerre alakítják az állami beruházásokkal kapcsolatos döntések, a lakáspolitikai programok, a finanszírozási feltételek és az új technológiák. A szektor szereplőinek mindeközben a munkaerőhiányra, a költségnyomásra és az energiahatékonysági követelményekre is választ kell találniuk.

Mindezen kérdésekkel foglalkozik a Portfolio november 12-i ágazati csúcsa, a Future of Construction 2026, amelynek aktualitását különösen erőssé teszik a kormány legfrissebb lakás- és építőipari bejelentései: elindul a Wekerle+ Hitel, visszatér a felújítási program és a lakás-takarékpénztári állami támogatás, miközben új lakás- és kollégiumépítési program is érkezik.

Az Otthon Start Program helyébe lépő 3%-os konstrukció, a 2030-ig elérhető felújítási hitel- és támogatási elemek, valamint a lakástakarék új ösztönzői ugyancsak közvetlenül érinthetik a lakásépítési, felújítási és kivitelezési piac következő éveit.

Húzónevekkel a legaktuálisabb témákról

A Future of Construction 2026 konferencián Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter az új állami beruházáspolitika irányait ismerteti. Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész a lakásépítési fordulatról tart előadást, majd a megfizethető lakhatás piacáról szóló beszélgetésben is részt vesz. Ambrus György, a Várkapitányság vezérigazgatója a megújuló szervezetet mutatja be.

Az építőipar piaci kilátásairól szóló beszélgetésben Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Koji László, az ÉVOSZ elnöke mellett Markovich Béla, a Mapei ügyvezető igazgatója és Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója is részt vesz. Kozák Ákos az építésgazdaság növekedésben betöltött szerepéről és az ágazati stratégia első eredményeiről beszél.

Megkerülhetetlen digitalizáció

A konferencia programjának másik hangsúlyos csomópontja a digitalizáció: szó lesz többek között arról, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a tervezést, a költségbecslést, a projektmenedzsmentet és az üzemeltetést. A résztvevők egy élő felmérésben az ágazat digitális érettségéről szintén képet alkothatnak.

A délutáni szekció

az előregyártás,

a moduláris építés,

a megfizethető lakhatás és

a fenntartható megoldások lehetőségeit járja körül.

A Future of Construction 2026 azoknak szól, akik nem elszenvedni, hanem alakítani akarják az építőipar új korszakát. Döntéshozók, beruházók, kivitelezők, tervezők, gyártók, technológiai szolgáltatók és finanszírozók találkoznak egy napon, egy helyen – hogy közösen keressék meg a magyar építőipar új egyensúlyi pontját.

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Címlapkép forrása: Portfolio