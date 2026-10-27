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Új lakásprogramok, új építőipar: Vitézy Dávid és az ágazat vezetői a Future of Construction konferencián
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Új lakásprogramok, új építőipar: Vitézy Dávid és az ágazat vezetői a Future of Construction konferencián

Portfolio
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Elindul a Wekerle+ lakáshitel, visszatér a lakástakarékok állami támogatása, jövőre pedig új felújítási programok érkeznek. Milyen keresletet teremthetnek az intézkedések, és felkészült-e az építőipar a változásra? A legfontosabb döntéshozókkal és piaci szereplőkkel keressük a válaszokat a Portfolio november 12-i Future of Construction 2026 konferenciáján.

Az építőipar jövőjét egyszerre alakítják az állami beruházásokkal kapcsolatos döntések, a lakáspolitikai programok, a finanszírozási feltételek és az új technológiák. A szektor szereplőinek mindeközben a munkaerőhiányra, a költségnyomásra és az energiahatékonysági követelményekre is választ kell találniuk.

Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Mindezen kérdésekkel foglalkozik a Portfolio november 12-i ágazati csúcsa, a Future of Construction 2026, amelynek aktualitását különösen erőssé teszik a kormány legfrissebb lakás- és építőipari bejelentései: elindul a Wekerle+ Hitel, visszatér a felújítási program és a lakás-takarékpénztári állami támogatás, miközben új lakás- és kollégiumépítési program is érkezik.

Az Otthon Start Program helyébe lépő 3%-os konstrukció, a 2030-ig elérhető felújítási hitel- és támogatási elemek, valamint a lakástakarék új ösztönzői ugyancsak közvetlenül érinthetik a lakásépítési, felújítási és kivitelezési piac következő éveit.

Húzónevekkel a legaktuálisabb témákról

A Future of Construction 2026 konferencián Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter az új állami beruházáspolitika irányait ismerteti. Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész a lakásépítési fordulatról tart előadást, majd a megfizethető lakhatás piacáról szóló beszélgetésben is részt vesz. Ambrus György, a Várkapitányság vezérigazgatója a megújuló szervezetet mutatja be.

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Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat! Összes előadó
Ambrus György
Ambrus György
vezérigazgató
Várkapitányság Nonprofit Zrt.
Ámon Ada
Ámon Ada
ügyvezető
Magyar Energiahatékonysági Intézet
Angel Gábor
Angel Gábor
műszaki főigazgató
Wing
Babos Annamária
lakhatási szakmai tanácsadó
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Építészeti és Magasépítési Beruházásokért Felelős Államtitkári Kabinet
Banai Ádám PhD, MRICS PhD, MRICS
Banai Ádám PhD, MRICS PhD, MRICS
monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank
Biró Antal
Biró Antal
ügyvezető
Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft.
Prof. Dr. Prof. Dr. Boros Anita
Prof. Dr. Prof. Dr. Boros Anita
egyetemi tanár, központvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont
Csipszer Zoltán
Csipszer Zoltán
ügyvezető
Lindab
Ditróy Gergely
Ditróy Gergely
üzletfejlesztési igazgató
Portfolio Csoport
Győri Gyula
Győri Gyula
Facility Management Director
CPI Facility Management
Kalmár Zoltán
Kalmár Zoltán
alapító, Proptech strategic expert
Proptechzoom.com
Kelemen-Makai Lajos
Kelemen-Makai Lajos
ügyvezető
Meton Kft.
Kiss Gábor
Kiss Gábor
ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező
alelnök, IFK
Koji László
Koji László
elnök
ÉVOSZ
Dr. Dr. Kozák Ákos
Dr. Dr. Kozák Ákos
Társalapító, ügyvezető igazgató
Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó
Dr. Dr. Lovas Tamás
Dr. Dr. Lovas Tamás
szakfelelős
BME Építőmérnöki Kar
Markovich Béla
Markovich Béla
ügyvezető igazgató
Mapei Kft.
Nagy Csaba
Nagy Csaba
Ybl- és Prima Primissima díjas építész, vezető tervező
Archikon Kft.
Rácz Dóra
Rácz Dóra
fejlesztési igazgató
BAM Development
Seres Miklós
Seres Miklós
ügyvezető igazgató
Hilti Hungária
Szarvas Gábor
Szarvas Gábor
ügyvezető
Greenbors Consulting Kft.
Szemerey Samu
Szemerey Samu
építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész
Közlekedési és Beruházási Minisztérium
Tibor Dávid
Tibor Dávid
elnök
Masterplast
alelnök
ÉVOSZ
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
Varga Mihály
Varga Mihály
alapító, igazgatóság elnöke
KÉSZ Csoport
Vatai Krisztián
Vatai Krisztián
tulajdonos és CEO
FDB-Projekt
Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
miniszter
Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Az építőipar piaci kilátásairól szóló beszélgetésben Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Koji László, az ÉVOSZ elnöke mellett Markovich Béla, a Mapei ügyvezető igazgatója és Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója is részt vesz. Kozák Ákos az építésgazdaság növekedésben betöltött szerepéről és az ágazati stratégia első eredményeiről beszél.

Megkerülhetetlen digitalizáció

A konferencia programjának másik hangsúlyos csomópontja a digitalizáció: szó lesz többek között arról, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a tervezést, a költségbecslést, a projektmenedzsmentet és az üzemeltetést. A résztvevők egy élő felmérésben az ágazat digitális érettségéről szintén képet alkothatnak.

A délutáni szekció

  • az előregyártás,
  • a moduláris építés,
  • a megfizethető lakhatás és
  • a fenntartható megoldások lehetőségeit járja körül.

A Future of Construction 2026 azoknak szól, akik nem elszenvedni, hanem alakítani akarják az építőipar új korszakát. Döntéshozók, beruházók, kivitelezők, tervezők, gyártók, technológiai szolgáltatók és finanszírozók találkoznak egy napon, egy helyen – hogy közösen keressék meg a magyar építőipar új egyensúlyi pontját.

Előadók

  • Ambrus György, vezérigazgató, Várkapitányság Nonprofit Zrt.
  • Ámon Ada, ügyvezető, Magyar Energiahatékonysági Intézet
  • Angel Gábor, műszaki főigazgató, Wing
  • Babos Annamária, lakhatási szakmai tanácsadó, Közlekedési és Beruházási Minisztérium
  • Banai Ádám PhD, MRICS, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
  • Biró Antal, ügyvezető, Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft.
  • Prof. Dr. Boros Anita, egyetemi tanár, központvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont
  • Csipszer Zoltán, ügyvezető, Lindab
  • Ditróy Gergely, üzletfejlesztési igazgató, Portfolio Csoport
  • Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management
  • Kalmár Zoltán, alapító, Proptech strategic expert, Proptechzoom.com
  • Kelemen-Makai Lajos, ügyvezető, Meton Kft.
  • Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező; alelnök, IFK
  • Koji László, elnök, ÉVOSZ
  • Dr. Kozák Ákos, társalapító, ügyvezető igazgató, Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó
  • Dr. Lovas Tamás, szakfelelős, BME Építőmérnöki Kar
  • Markovich Béla, ügyvezető igazgató, Mapei Kft.
  • Nagy Csaba, Ybl- és Prima Primissima díjas építész, vezető tervező, Archikon Kft.
  • Rácz Dóra, fejlesztési igazgató, BAM Development
  • Seres Miklós, ügyvezető igazgató, Hilti Hungária
  • Szarvas Gábor, ügyvezető, Greenbors Consulting Kft.
  • Szemerey Samu, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész, Közlekedési és Beruházási Minisztérium
  • Tibor Dávid, elnök, Masterplast; alelnök, ÉVOSZ
  • Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport
  • Varga Mihály, alapító, igazgatóság elnöke, KÉSZ Csoport
  • Vatai Krisztián, tulajdonos és CEO, FDB-Projekt
  • Vitézy Dávid, miniszter, Közlekedési és Beruházási Minisztérium

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