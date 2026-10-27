VELUX: Komoly növekedési lehetőség előtt áll a kelet-közép-európai felújítási piac

Jelentős növekedési lehetőséget lát a kelet-közép-európai felújítási piacon a következő években a VELUX Cégcsoport, ugyanakkor a fogyasztói bizonytalanság és a visszafogott beruházási kedv rövid távon továbbra is kihívást jelenthet – mondta a Portfolio-nak Anders Dam Vestergaard, a cégcsoport ügyvezető alelnöke. Szerinte a régióban az épületállomány állapota, a lakhatási körülmények javításának igénye, valamint az okosotthon-technológiák és a digitalizáció terjedése egyaránt új lehetőségeket teremthet. Vestergaard úgy véli, két-három éven belül ismét növekedési pályára állhat a piac, miközben a felújításokban az energiahatékonyság mellett egyre nagyobb szerepet kaphat az egészséges beltéri környezet is.

Milyen különbségeket lát az egyes európai piacok között, mik a kelet-közép-európai régió sajátosságai, és mindez hogyan befolyásolja a VELUX Cégcsoport növekedési lehetőségeit?

A nemzetközi piacok között sok közös vonás akad, mind a kereskedelmi, mind a lakossági projektek terén. Minden piacon erősen támaszkodunk a professzionális beépítőkkel, építészekkel és kivitelezőkkel kialakított kiváló partnerségeinkre. Ugyanakkor Európában lényegesen hosszabb múltra tekinthetünk vissza. Dániában az 1940-es években indult a működésünk, majd az 1950-es és 1960-as években több nyugat-európai piacon is megjelentünk. Magyarországra az 1980-as évek végén, a többi kelet-közép-európai piacra pedig az 1990-es években léptünk be.

Ebben a régióban tehát valamivel rövidebb múlttal rendelkezünk, és ezek a piacok bizonyos szempontból más fejlődési szakaszban vannak, mint Nyugat-Európa. Ez ugyanakkor magasabb növekedési lehetőséget is jelent, mivel az épületállomány nagyobb része szorul felújításra.

Anders Dam Vestergaard, fotó: Berecz Valter

Összességében Kelet-Közép-Európában már ma is erős az üzleti jelenlétünk, de úgy gondolom, hogy a következő egy-két évtizedben további jelentős üzleti lehetőségek állnak előttünk a növekvő felújítási igény és a lakhatási körülmények fejlődése miatt. Azon épületek nagy része, amelyekben 30 év múlva élni fogunk, már ma is áll. Éppen ezért a felújítások felgyorsítása elengedhetetlen ahhoz, hogy otthonaink egészségesebbek, energiahatékonyabbak legyenek, és jobban megfeleljenek a változó életmódbeli igényeknek.

Milyen szerepet töltenek be a különböző állami vagy EU-s felújítási programok és ösztönzők, hogyan látja, mekkora szerepe lehet ezeknek a következő években az ingatlanállomány korszerűsítése szempontjából?

Az állami ösztönzőknek egyszerre van pozitív és negatív oldala: amikor megjelenik egy támogatási program, az emberek természetesen igyekeznek kihasználni az elérhető lehetőségeket. Ugyanakkor, ha a piacon már elterjed egy olyan várakozás, hogy hamarosan új támogatási program indul, az éppen ellenkező hatást válthat ki, sokan inkább kivárnak, amíg a támogatás ténylegesen elérhetővé nem válik, ami lassuláshoz vezet.

Hasonló a helyzet magával a támogatási program kialakításával is: bizonyos esetekben bekerülnek az általunk gyártott termékek a támogatott kategóriák körébe, máskor pedig valamilyen okból nem. Ha egy termék szerepel a programban, az természetesen kedvező, ha viszont nem, az kevésbé előnyös, mert a lakástulajdonosok jellemzően a finanszírozható beruházásokat és termékeket részesítik előnyben.

Ezt a kettősséget számos piacon, köztük Magyarországon is tapasztaltuk: 2021–2022 között az otthonfelújítási program és az energetikai korszerűsítési programok miatt jelentősen növekedett az aktivitás, majd ezt követően valamelyest lassult a piac, amely most egy organikus fejlődési szakaszba ért.

Ha a jövőben megint lesznek hasonló programok, az újra a gyors ütemű növekedést okozhat a piacon.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly kerül a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra. Mit tapasztalnak, hogyan változik az ingatlantulajdonosok és a döntéshozók szemlélete az épületek korszerűsítésével kapcsolatban, és milyen szempontok válnak egyre fontosabbá ezen a területen?

A fenntarthatóság kérdésköre nagyon érdekes. A törvényhozók a legtöbbször elsősorban az energiahatékonyságra és az energiaárakra összpontosítanak, ami érthető, hiszen ez nagyon kézzelfogható része a háztartások és a tágabb értelemben vett gazdaság költségeinek, emellett pedig geopolitikai szempontból is fontos kérdés.

Ugyanakkor véleményem szerint van egy másik, kevésbé látható dimenzió is: az épített környezetben élő emberek egészsége.

A kutatások szerint a modern ember élete 90%-át beltérben tölti: ha ez a környezet nem megfelelő, annak hosszú távon komoly egészségügyi következményei lehetnek. Számos betegség függ össze a természetes fényhez és a friss levegőhöz való elégtelen hozzáféréssel, arról nem is beszélve, hogy felmérések szerint a beltéri levegő sok esetben szennyezettebb lehet, mint a kinti levegő, még városi környezetben is. Az otthonainkat ugyanis különböző bútorokkal, eszközökkel és olyan vegyi anyagokkal vesszük körül, amelyek hatással lehetnek a beltéri levegő minőségére.

Erre az egyik legjobb megoldás természetesen az lenne, ha több időt töltenénk a szabadban. Ha azonban nem tudunk több időt a szabadban tölteni, akkor a második legjobb megoldás az, ha a természetet minél inkább behozzuk az otthonainkba. Mi a VELUX Cégcsoportnál úgy gondoljuk, hogy ebben a tetőtéri ablak az egyik leghatékonyabb eszköz.

Ha belegondolunk, a tető jellemzően egy összefüggő felület, amelyet cserép, beton vagy más anyag borít. A homlokzaton akár 20–25 ablak is van, a tetőn pedig egyáltalán nincs nyílászáró. Miért ne lehetne? A tetőben rejlő lehetőségeket sokkal aktívabban is ki lehetne használni.

Mind szabályozói, mind fogyasztói szinten olyan hozzáállásra van tehát szükség, amely az épületek fenntartható korszerűsítését egyszerre két szempont mentén kezeli. Az egyik természetesen az energiahatékonyság, a másik viszont az épületekben élő emberek egészsége.

Melyek ma a kelet-közép-európai felújítási piac legnagyobb kihívásai, és milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a piacban rejlő lehetőségeket jobban ki lehessen használni?

Európa legtöbb piacán – és köztük ebben a régióban is – viszonylag alacsony fogyasztói bizalmat látunk. Ennek egyik oka egyszerűen a bizonytalanság: az emberek nem tudják pontosan, mire számíthatnak a következő időszakban, ezért inkább kivárnak, és igyekeznek megtakarítani, félretenni a pénzüket a bizonytalanabb időkre, ami természetesen nem kedvez a fogyasztói aktivitásnak.

Egy lakástulajdonos számára egyáltalán nem egyszerű kérdés, hogy mire érdemes elköltenie a pénzét, több szempontot is mérlegelnie kell. Az egyik természetesen a pénzügyi megtérülés: mennyivel növeli az ingatlan értékét az adott felújítás? Egy másik, már említett és méltatlanul alulértékelt szempont az, hogy milyen hatással lesz mindez az épületben élők egészségére. A harmadik szempont a ház fenntartási és üzemeltetési költsége, hogy mennyivel csökken az energiafogyasztás és az energiaköltség a korszerűsítés nyomán.

Összefoglalva: minél stabilabbá tudjuk tenni a gazdasági és politikai környezetet, minél kedvezőbbé és kiszámíthatóbbá válik a hitelekhez és finanszírozáshoz való hozzáférés, illetve minél könnyebben átlátható, hogy egy háztulajdonos hogyan tudja a leghatékonyabban felhasználni a rendelkezésére álló forrásokat, annál inkább ösztönözhetjük a felújítási beruházásokat.

Hogyan alakítja át az okosotthon-technológiák térnyerése a lakóingatlanok működését és a fogyasztói elvárásokat, és milyen fejlődési irányokat lát ezen a területen a következő években?

A termékeink már ma is számos okosotthon-rendszerrel kompatibilisek, de az a célunk, hogy a jövőben még egyszerűbbé tegyük a használatukat és az integrációt. Úgy gondolom, hogy ezen a téren van még hova fejlődnünk, és azon dolgozunk, hogy a megoldásaink még könnyebben kapcsolódjanak más otthonautomatizálási rendszerekhez.

Ennek nagyon egyszerű oka van:

az otthonok egyre inkább összekapcsolt rendszerekké válnak, és a fogyasztók is azt várják, hogy az egyes berendezések együtt, lehetőleg egyetlen felületen keresztül működjenek, ami lehet például egy mobiltelefon vagy egy tablet.

A másik fontos irány az automatizálás. Nem feltétlenül kell a lakástulajdonosnak folyamatosan figyelnie és manuálisan szabályoznia a beltéri környezetet, bizonyos folyamatokat egy algoritmus is képes optimalizálni. Erre jó példa a VELUX ACTIVE rendszerünk: ha érzékelőt helyezünk el a helyiségben, a rendszer automatikusan képes szabályozni az ablak nyitását a hőmérséklet, a szén-dioxid-szint vagy a páratartalom alapján. Így a szellőztetés nemcsak egyszerűbbé, hanem automatikussá és intelligensebbé is válik.

A vállalatok társadalmi és környezeti szerepvállalása egyre fontosabb szempont az üzleti világban. Hogyan jelenik meg mindez a VELUX Cégcsoport hosszú távú működésében és üzleti stratégiájában, milyen célokat tűztek ki ezen a területen?

A vállalat működésében kezdettől fogva fontos szerepet kapott, hogy az általunk megtermelt értékből a társadalom is részesüljön. A profitunk 90 százaléka egy alapítványi struktúrán keresztül társadalmi és jótékony célokat szolgál, vagyis a működésünkből jelentős források kerülnek vissza a közösséghez.

Ezzel párhuzamosan a környezeti fenntarthatóság terén is tűztünk ki célokat: elköteleztük magunkat amellett, hogy 2041-re, a vállalat alapításának 100. évfordulójára elérjük a teljes életciklusra vetített karbonsemlegességet. Ez rendkívül nagy vállalás, és jóval ambiciózusabb cél, mint amilyennek elsőre gondoltuk.

Összefoglalva továbbra is növekedő és sikeres üzletet kell építenünk, amelyből a társadalom is profitál, miközben ezt úgy kell megtennünk, hogy 2041-re teljesítsük a karbonsemlegességre vonatkozó vállalásunkat. Ez a kettős cél határozza meg jelentős részben azt az irányt, amerre a vállalatot hosszú távon vinni szeretnénk.

Melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek a következő években leginkább meghatározzák a kelet-közép-európai piac növekedését?

Én alapvetően optimista vagyok a jövőt illetően. Úgy gondolom, hogy két-három év múlva ismét egyértelműen növekvő pályára állhat a piac, és ekkor a technológiai fejlődés hatása is egyre erősebben megmutatkozhat.

A digitalizáció és az egészségesebb lakókörnyezettel kapcsolatos tudatosság együtt olyan új lehetőségeket teremthet, amelyek hosszabb távon a felújítási piac növekedését is támogathatják.

Természetesen rövid távon továbbra is kihívást jelenthet a politikai és gazdasági bizonytalanság, hiszen ilyen környezetben a fogyasztók jellemzően óvatosabbak, és inkább megtakarítanak, mintsem nagyobb beruházásokba kezdenek. Ugyanakkor arra számítok, hogy ahogy ez a bizonytalanság fokozatosan mérséklődik, ismét nagyobb figyelem irányulhat az otthonok korszerűsítésére.

A cikk megjelenését a VELUX Magyarország támogatta.

Címlapkép forrása: Berecz Valter

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