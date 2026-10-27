VELUX: Komoly növekedési lehetőség előtt áll a kelet-közép-európai felújítási piac

Milyen különbségeket lát az egyes európai piacok között, mik a kelet-közép-európai régió sajátosságai, és mindez hogyan befolyásolja a VELUX Cégcsoport növekedési lehetőségeit?
A nemzetközi piacok között sok közös vonás akad, mind a kereskedelmi, mind a lakossági projektek terén. Minden piacon erősen támaszkodunk a professzionális beépítőkkel, építészekkel és kivitelezőkkel kialakított kiváló partnerségeinkre. Ugyanakkor Európában lényegesen hosszabb múltra tekinthetünk vissza. Dániában az 1940-es években indult a működésünk, majd az 1950-es és 1960-as években több nyugat-európai piacon is megjelentünk. Magyarországra az 1980-as évek végén, a többi kelet-közép-európai piacra pedig az 1990-es években léptünk be.
Ebben a régióban tehát valamivel rövidebb múlttal rendelkezünk, és ezek a piacok bizonyos szempontból más fejlődési szakaszban vannak, mint Nyugat-Európa. Ez ugyanakkor magasabb növekedési lehetőséget is jelent, mivel az épületállomány nagyobb része szorul felújításra.
Összességében Kelet-Közép-Európában már ma is erős az üzleti jelenlétünk, de úgy gondolom, hogy a következő egy-két évtizedben további jelentős üzleti lehetőségek állnak előttünk a növekvő felújítási igény és a lakhatási körülmények fejlődése miatt. Azon épületek nagy része, amelyekben 30 év múlva élni fogunk, már ma is áll. Éppen ezért a felújítások felgyorsítása elengedhetetlen ahhoz, hogy otthonaink egészségesebbek, energiahatékonyabbak legyenek, és jobban megfeleljenek a változó életmódbeli igényeknek.
Milyen szerepet töltenek be a különböző állami vagy EU-s felújítási programok és ösztönzők, hogyan látja, mekkora szerepe lehet ezeknek a következő években az ingatlanállomány korszerűsítése szempontjából?
Az állami ösztönzőknek egyszerre van pozitív és negatív oldala: amikor megjelenik egy támogatási program, az emberek természetesen igyekeznek kihasználni az elérhető lehetőségeket. Ugyanakkor, ha a piacon már elterjed egy olyan várakozás, hogy hamarosan új támogatási program indul, az éppen ellenkező hatást válthat ki, sokan inkább kivárnak, amíg a támogatás ténylegesen elérhetővé nem válik, ami lassuláshoz vezet.
Hasonló a helyzet magával a támogatási program kialakításával is: bizonyos esetekben bekerülnek az általunk gyártott termékek a támogatott kategóriák körébe, máskor pedig valamilyen okból nem. Ha egy termék szerepel a programban, az természetesen kedvező, ha viszont nem, az kevésbé előnyös, mert a lakástulajdonosok jellemzően a finanszírozható beruházásokat és termékeket részesítik előnyben.
Ezt a kettősséget számos piacon, köztük Magyarországon is tapasztaltuk: 2021–2022 között az otthonfelújítási program és az energetikai korszerűsítési programok miatt jelentősen növekedett az aktivitás, majd ezt követően valamelyest lassult a piac, amely most egy organikus fejlődési szakaszba ért.
Ha a jövőben megint lesznek hasonló programok, az újra a gyors ütemű növekedést okozhat a piacon.
Napjainkban egyre nagyobb hangsúly kerül a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra. Mit tapasztalnak, hogyan változik az ingatlantulajdonosok és a döntéshozók szemlélete az épületek korszerűsítésével kapcsolatban, és milyen szempontok válnak egyre fontosabbá ezen a területen?
A fenntarthatóság kérdésköre nagyon érdekes. A törvényhozók a legtöbbször elsősorban az energiahatékonyságra és az energiaárakra összpontosítanak, ami érthető, hiszen ez nagyon kézzelfogható része a háztartások és a tágabb értelemben vett gazdaság költségeinek, emellett pedig geopolitikai szempontból is fontos kérdés.
Ugyanakkor véleményem szerint van egy másik, kevésbé látható dimenzió is: az épített környezetben élő emberek egészsége.
A kutatások szerint a modern ember élete 90%-át beltérben tölti: ha ez a környezet nem megfelelő, annak hosszú távon komoly egészségügyi következményei lehetnek. Számos betegség függ össze a természetes fényhez és a friss levegőhöz való elégtelen hozzáféréssel, arról nem is beszélve, hogy felmérések szerint a beltéri levegő sok esetben szennyezettebb lehet, mint a kinti levegő, még városi környezetben is. Az otthonainkat ugyanis különböző bútorokkal, eszközökkel és olyan vegyi anyagokkal vesszük körül, amelyek hatással lehetnek a beltéri levegő minőségére.
Erre az egyik legjobb megoldás természetesen az lenne, ha több időt töltenénk a szabadban. Ha azonban nem tudunk több időt a szabadban tölteni, akkor a második legjobb megoldás az, ha a természetet minél inkább behozzuk az otthonainkba. Mi a VELUX Cégcsoportnál úgy gondoljuk, hogy ebben a tetőtéri ablak az egyik leghatékonyabb eszköz.
Ha belegondolunk, a tető jellemzően egy összefüggő felület, amelyet cserép, beton vagy más anyag borít. A homlokzaton akár 20–25 ablak is van, a tetőn pedig egyáltalán nincs nyílászáró. Miért ne lehetne? A tetőben rejlő lehetőségeket sokkal aktívabban is ki lehetne használni.
Mind szabályozói, mind fogyasztói szinten olyan hozzáállásra van tehát szükség, amely az épületek fenntartható korszerűsítését egyszerre két szempont mentén kezeli. Az egyik természetesen az energiahatékonyság, a másik viszont az épületekben élő emberek egészsége.
Melyek ma a kelet-közép-európai felújítási piac legnagyobb kihívásai, és milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a piacban rejlő lehetőségeket jobban ki lehessen használni?
Európa legtöbb piacán – és köztük ebben a régióban is – viszonylag alacsony fogyasztói bizalmat látunk. Ennek egyik oka egyszerűen a bizonytalanság: az emberek nem tudják pontosan, mire számíthatnak a következő időszakban, ezért inkább kivárnak, és igyekeznek megtakarítani, félretenni a pénzüket a bizonytalanabb időkre, ami természetesen nem kedvez a fogyasztói aktivitásnak.
Egy lakástulajdonos számára egyáltalán nem egyszerű kérdés, hogy mire érdemes elköltenie a pénzét, több szempontot is mérlegelnie kell. Az egyik természetesen a pénzügyi megtérülés: mennyivel növeli az ingatlan értékét az adott felújítás? Egy másik, már említett és méltatlanul alulértékelt szempont az, hogy milyen hatással lesz mindez az épületben élők egészségére. A harmadik szempont a ház fenntartási és üzemeltetési költsége, hogy mennyivel csökken az energiafogyasztás és az energiaköltség a korszerűsítés nyomán.
Összefoglalva: minél stabilabbá tudjuk tenni a gazdasági és politikai környezetet, minél kedvezőbbé és kiszámíthatóbbá válik a hitelekhez és finanszírozáshoz való hozzáférés, illetve minél könnyebben átlátható, hogy egy háztulajdonos hogyan tudja a leghatékonyabban felhasználni a rendelkezésére álló forrásokat, annál inkább ösztönözhetjük a felújítási beruházásokat.
Hogyan alakítja át az okosotthon-technológiák térnyerése a lakóingatlanok működését és a fogyasztói elvárásokat, és milyen fejlődési irányokat lát ezen a területen a következő években?
A termékeink már ma is számos okosotthon-rendszerrel kompatibilisek, de az a célunk, hogy a jövőben még egyszerűbbé tegyük a használatukat és az integrációt. Úgy gondolom, hogy ezen a téren van még hova fejlődnünk, és azon dolgozunk, hogy a megoldásaink még könnyebben kapcsolódjanak más otthonautomatizálási rendszerekhez.
Ennek nagyon egyszerű oka van:
az otthonok egyre inkább összekapcsolt rendszerekké válnak, és a fogyasztók is azt várják, hogy az egyes berendezések együtt, lehetőleg egyetlen felületen keresztül működjenek, ami lehet például egy mobiltelefon vagy egy tablet.
A másik fontos irány az automatizálás. Nem feltétlenül kell a lakástulajdonosnak folyamatosan figyelnie és manuálisan szabályoznia a beltéri környezetet, bizonyos folyamatokat egy algoritmus is képes optimalizálni. Erre jó példa a VELUX ACTIVE rendszerünk: ha érzékelőt helyezünk el a helyiségben, a rendszer automatikusan képes szabályozni az ablak nyitását a hőmérséklet, a szén-dioxid-szint vagy a páratartalom alapján. Így a szellőztetés nemcsak egyszerűbbé, hanem automatikussá és intelligensebbé is válik.
A vállalatok társadalmi és környezeti szerepvállalása egyre fontosabb szempont az üzleti világban. Hogyan jelenik meg mindez a VELUX Cégcsoport hosszú távú működésében és üzleti stratégiájában, milyen célokat tűztek ki ezen a területen?
A vállalat működésében kezdettől fogva fontos szerepet kapott, hogy az általunk megtermelt értékből a társadalom is részesüljön. A profitunk 90 százaléka egy alapítványi struktúrán keresztül társadalmi és jótékony célokat szolgál, vagyis a működésünkből jelentős források kerülnek vissza a közösséghez.
Ezzel párhuzamosan a környezeti fenntarthatóság terén is tűztünk ki célokat: elköteleztük magunkat amellett, hogy 2041-re, a vállalat alapításának 100. évfordulójára elérjük a teljes életciklusra vetített karbonsemlegességet. Ez rendkívül nagy vállalás, és jóval ambiciózusabb cél, mint amilyennek elsőre gondoltuk.
Összefoglalva továbbra is növekedő és sikeres üzletet kell építenünk, amelyből a társadalom is profitál, miközben ezt úgy kell megtennünk, hogy 2041-re teljesítsük a karbonsemlegességre vonatkozó vállalásunkat. Ez a kettős cél határozza meg jelentős részben azt az irányt, amerre a vállalatot hosszú távon vinni szeretnénk.
Melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek a következő években leginkább meghatározzák a kelet-közép-európai piac növekedését?
Én alapvetően optimista vagyok a jövőt illetően. Úgy gondolom, hogy két-három év múlva ismét egyértelműen növekvő pályára állhat a piac, és ekkor a technológiai fejlődés hatása is egyre erősebben megmutatkozhat.
A digitalizáció és az egészségesebb lakókörnyezettel kapcsolatos tudatosság együtt olyan új lehetőségeket teremthet, amelyek hosszabb távon a felújítási piac növekedését is támogathatják.
Természetesen rövid távon továbbra is kihívást jelenthet a politikai és gazdasági bizonytalanság, hiszen ilyen környezetben a fogyasztók jellemzően óvatosabbak, és inkább megtakarítanak, mintsem nagyobb beruházásokba kezdenek. Ugyanakkor arra számítok, hogy ahogy ez a bizonytalanság fokozatosan mérséklődik, ismét nagyobb figyelem irányulhat az otthonok korszerűsítésére.
A cikk megjelenését a VELUX Magyarország támogatta.
Címlapkép forrása: Berecz Valter
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Kemény lépésre készül az EU a migráció ügyében, Magyar Péter is ezért küzdött
Jelentős szigorítás jöhet az uniós határvédelemben.
Mi köze az MNB friss döntésének és a 2022-es szja-visszatérítésnek az idei közgazdasági Nobel-díjhoz?
A díjazottak érdeme a bizonytalanságot és a várakozásokat is figyelembe venni képes eszköztár megalkotása.
Napsütés váltja az esőzést Magyarországon: mutatjuk, hol fordulhat elő zápor
Egy-két térségtől eltekintve derült idő várható.
Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre
51,9 millió forint szállodára.
Szokatlan fordulat az AI-piacon: a saját ügyfelébe fektet milliárdokat az Nvidia
Óriási tőkebevonást hajt végre a Meta.
Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból
Moszkva egyértelmű irányt jelez.
Lépett a hatóság: rendkívüli vizsgálat indul a Revolutnál
Az angol jegybank felülvizsgálatot rendelt el a Revolut termékjóváhagyási folyamatai kapcsán.
Egyetlen szereplő WhatsApp-üzenetein csüng az olajpiac – brutális pénzek mozognak a háború árnyékában
Hatalmasat kaszál a háborún az ázsiai hajómágnás.
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmo
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt A hitelképesség javítása kulcskérdés, ha hiteligénylésről van szó, hiszen ne
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szervezi a világ sorsáról való gondolkozást. Az igazi kérdés nem az, hogy melyik fronton ki fog
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.