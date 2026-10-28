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Itt vannak a nagyszabású tőzsdei felvásárlás részletei: marad a varsói parketten az ingatlanóriás
Ingatlan

Itt vannak a nagyszabású tőzsdei felvásárlás részletei: marad a varsói parketten az ingatlanóriás

Portfolio
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Ahogy arról már korábban hírt adtunk, a Wing ingatlanfejlesztő csoport kizárólagos tulajdonában álló lengyel Lisala önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett az Echo Investment fennmaradó részvényeire. A lépéssel a vállalatcsoport hosszú távú stratégiai befektetőként kívánja növelni részesedését, és friss közleményében kerek perec kimondta: elkötelezett amellett, hogy a cég továbbra is a Varsói Értéktőzsdén maradjon. Angel Gábor, a Wing Zrt. műszaki főigazgatója előadónk lesz a Future of Construction konferencián, tartson velünk ön is!
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A részvényesek október 30-tól november 30-ig fogadhatják el a papíronként 5,20 lengyel zloty értékű ajánlatot. Ez az összeg mintegy 0,6 százalékos prémiumot jelent az október eleji bejelentést megelőző fél év forgalommal súlyozott átlagárához képest.

A tranzakció pénzügyi elszámolására várhatóan december 7-én kerül sor.

A vételi ajánlat formáját a vonatkozó tőkepiaci szabályozás indokolja. A jogszabályok értelmében azok a többségi tulajdonosok, amelyek korábban 50 és 66 százalék közötti szavazati joggal rendelkeztek egy nyilvánosan működő társaságban, csak vételi ajánlattétel útján növelhetik tovább befolyásukat. Az önkéntes ajánlat így megfelelő jogi keretet biztosít a Lisala számára a részesedés növeléséhez.

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„Stratégiai, hosszú távú befektetőként a WING Csoport növelni kívánja részesedését az Echo Investmentben, miközben a társaság részvényei továbbra is a Varsói Értéktőzsdén maradnak. A társaság tőzsdei jelenlétét az átláthatóság zálogának és valamennyi érintett számára fontos értékteremtő tényezőnek tekintjük.

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Noah Steinberg FRICS
WINGHOLDING, elnök-vezérigazgató, WING, elnök
Noah Steinberg a WINGHOLDING elnök-vezérigazgatója, a WING Magyarország elnöke, illetve a lengyel Echo Investment és a német Bauwert felügyelő bizottságságának elnöke. A WING a közép-európai ingatlanp
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Az Echo Investment hosszú távú növekedését továbbra is támogatjuk, az üzleti profil megváltoztatása nélkül

– idézi a közleményt Noah M. Steinberg, a Wingholding Zrt. elnök-vezérigazgatója.

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Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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