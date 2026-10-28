Közel 50 százalékos keresleti ugrás a magyar piacon: kapkodtak a bérlők a csarnokokért

Szeptember végére a teljes hazai modern ipari és logisztikai ingatlanállomány elérte a 6 574 550 négyzetmétert. Ebből Budapest és környéke mintegy 4,17 millió, míg a vidéki regionális piac 2,4 millió négyzetmétert tesz ki. A harmadik negyedév során az országos állomány több mint 96 ezer négyzetméternyi új területtel bővült.
A fővárosi agglomerációban – Üllőn, a VGP Parkban – mintegy 24 ezer négyzetméternyi csarnokterületet adtak át. Vidéken még dinamikusabb volt a növekedés, ott négy új épülettel összesen 72,5 ezer négyzetméter lépett piacra, ráadásul ezek egyetlen kivétellel már az átadáskor teljesen bérbe voltak adva. Ezzel párhuzamosan a budapesti állományból kikerült mintegy 30 ezer négyzetméter, amelyet a tulajdonosa a továbbiakban saját célra hasznosít.
Az új átadások ellenére az üresedési ráta kedvezően alakult. A budapesti agglomerációban a mutatószám 1,8 százalékponttal 13 százalékra mérséklődött az előző negyedévhez képest, ami 541 ezer négyzetméternyi szabad területet jelent. A regionális piacon még ennél is alacsonyabb, 9,6 százalékos az üresedés, így
az országos átlagos üresedési ráta 11,8 százalékon állt a vizsgált időszak végén.
A piac lendületét jól mutatja, hogy a bruttó kereslet Budapesten és környékén meghaladta a 180 ezer négyzetmétert, ami 48 százalékos ugrást jelent éves összevetésben. Ebből a nettó kereslet – azaz a szerződéshosszabbítások nélküli volumen – 143 ezer négyzetmétert tett ki. A megkötött üzletek
- 40 százaléka új bérleti szerződés,
- 30 százaléka előbérlet volt, míg
- a hosszabbítások 21,
- a területi bővülések pedig 9 százalékot tettek ki.
A harmadik negyedév során összesen 28 tranzakciót regisztráltak a fővárosi piacon. A megkötött üzletek száma érdemben nem változott a tavalyi évhez képest, azonban a bérelt területek átlagos mérete jelentősen, 53 százalékkal nőtt, meghaladva a 6400 négyzetmétert. A korábbi évek tendenciáinak megfelelően a bérlők továbbra is leginkább a nagyobb kiterjedésű, "big-box" típusú logisztikai parkokat keresték.
|Fő ipari piaci mutatók (Budapest és környéke), harmadik negyedév
|Logisztikai park
|Városi logisztika
|Összesen
|Új átadás (m²)
|23 940
|0
|23 940
|Ipari állomány (m²)
|3 692 530
|479 250
|4 171 780
|Kihasználatlanság (m²)
|476 965
|64 355
|541 320
|Kihasználatlanság
|12,9%
|13,4%
|13,0%
|Új szerződés (m²)
|63 290
|9 500
|72 790
|Hosszabbítás (m²)
|37 160
|0
|37 160
|Bővülés (m²)
|15 520
|0
|15 520
|Előbérlet/BTS (m²)
|54 700
|0
|54 700
|Teljes kereslet (m²)
|170 670
|9 500
|180 170
|Forrás: BRF
A legnagyobb főváros környéki üzletet a HelloParks pátyi PT5 csarnokában kötötték közel 43 ezer négyzetméterre. A regionális piacon egy ebesi, a WLP Debrecen West területén aláírt 16 ezer négyzetméteres új bérleti szerződés volt a negyedév csúcstartója. A piac aktív működését igazolja az is, hogy
a nettó abszorpció – vagyis a ténylegesen használatba vett területek egyenlege – mindkét piacon határozottan pozitív tartományban maradt,
Budapest környékén mintegy 68 ezer, vidéken pedig közel 85 ezer négyzetmétert tett ki.
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai a 108 Hungary Real Estate, a CBRE, a Colliers, a Cushman & Wakefield, az Eston International, az iO Partners és a Robertson Hungary.
Címlapkép forrása: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images
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