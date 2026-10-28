Közel 50 százalékos keresleti ugrás a magyar piacon: kapkodtak a bérlők a csarnokokért

Jelentősen élénkült a bérlői kereslet és bővült a hazai ipari-logisztikai állomány is 2026 harmadik negyedévében. Az országos modern raktárépületek össz-alapterülete megközelíti a 6,6 millió négyzetmétert, mégis csökkent az üresedési ráta - úgy fest, hogy nyár végi-ősz eleji időszakban erőre kapott az ipari ingatlanpiac Magyarországon a Budapesti Ingatlantanácsadók Egyeztető Fórumának friss adatai alapján.

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Szeptember végére a teljes hazai modern ipari és logisztikai ingatlanállomány elérte a 6 574 550 négyzetmétert. Ebből Budapest és környéke mintegy 4,17 millió, míg a vidéki regionális piac 2,4 millió négyzetmétert tesz ki. A harmadik negyedév során az országos állomány több mint 96 ezer négyzetméternyi új területtel bővült.

A fővárosi agglomerációban – Üllőn, a VGP Parkban – mintegy 24 ezer négyzetméternyi csarnokterületet adtak át. Vidéken még dinamikusabb volt a növekedés, ott négy új épülettel összesen 72,5 ezer négyzetméter lépett piacra, ráadásul ezek egyetlen kivétellel már az átadáskor teljesen bérbe voltak adva. Ezzel párhuzamosan a budapesti állományból kikerült mintegy 30 ezer négyzetméter, amelyet a tulajdonosa a továbbiakban saját célra hasznosít.

Az új átadások ellenére az üresedési ráta kedvezően alakult. A budapesti agglomerációban a mutatószám 1,8 százalékponttal 13 százalékra mérséklődött az előző negyedévhez képest, ami 541 ezer négyzetméternyi szabad területet jelent. A regionális piacon még ennél is alacsonyabb, 9,6 százalékos az üresedés, így

az országos átlagos üresedési ráta 11,8 százalékon állt a vizsgált időszak végén.

A piac lendületét jól mutatja, hogy a bruttó kereslet Budapesten és környékén meghaladta a 180 ezer négyzetmétert, ami 48 százalékos ugrást jelent éves összevetésben. Ebből a nettó kereslet – azaz a szerződéshosszabbítások nélküli volumen – 143 ezer négyzetmétert tett ki. A megkötött üzletek

40 százaléka új bérleti szerződés ,

, 30 százaléka előbérlet volt, míg

volt, míg a hosszabbítások 21,

21, a területi bővülések pedig 9 százalékot tettek ki.

A harmadik negyedév során összesen 28 tranzakciót regisztráltak a fővárosi piacon. A megkötött üzletek száma érdemben nem változott a tavalyi évhez képest, azonban a bérelt területek átlagos mérete jelentősen, 53 százalékkal nőtt, meghaladva a 6400 négyzetmétert. A korábbi évek tendenciáinak megfelelően a bérlők továbbra is leginkább a nagyobb kiterjedésű, "big-box" típusú logisztikai parkokat keresték.

Fő ipari piaci mutatók (Budapest és környéke), harmadik negyedév Logisztikai park Városi logisztika Összesen Új átadás (m²) 23 940 0 23 940 Ipari állomány (m²) 3 692 530 479 250 4 171 780 Kihasználatlanság (m²) 476 965 64 355 541 320 Kihasználatlanság 12,9% 13,4% 13,0% Új szerződés (m²) 63 290 9 500 72 790 Hosszabbítás (m²) 37 160 0 37 160 Bővülés (m²) 15 520 0 15 520 Előbérlet/BTS (m²) 54 700 0 54 700 Teljes kereslet (m²) 170 670 9 500 180 170 Forrás: BRF

A legnagyobb főváros környéki üzletet a HelloParks pátyi PT5 csarnokában kötötték közel 43 ezer négyzetméterre. A regionális piacon egy ebesi, a WLP Debrecen West területén aláírt 16 ezer négyzetméteres új bérleti szerződés volt a negyedév csúcstartója. A piac aktív működését igazolja az is, hogy

a nettó abszorpció – vagyis a ténylegesen használatba vett területek egyenlege – mindkét piacon határozottan pozitív tartományban maradt,

Budapest környékén mintegy 68 ezer, vidéken pedig közel 85 ezer négyzetmétert tett ki.

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai a 108 Hungary Real Estate, a CBRE, a Colliers, a Cushman & Wakefield, az Eston International, az iO Partners és a Robertson Hungary.

Címlapkép forrása: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images