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Olyan gyorsan megérkezett a Wekerle Plusz, hogy elmarad az év végére várt roham a lakáspiacon
Ingatlan

Olyan gyorsan megérkezett a Wekerle Plusz, hogy elmarad az év végére várt roham a lakáspiacon

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A sokak által várt 2027-es indulás helyett már október 28-án elindult a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel, melyben a korábban bejelentett 41 helyett végül 45 évre emelkedett a felső korhatár, az Otthon Start pedig csak november 15-éig lesz igényelhető az október 31-éig aláírt adásvételi szerződésekre. A zenga.hu megvizsgálta, milyen hatással lehet a piacra a vártnál korábbi indulás, és milyen változásokat hozott eddig az új program híre az ingatlanérdeklődések számában.
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A Wekerle Plusz program bejelentését követő két napban

országosan 26 százalékkal, Budapesten pedig 35 százalékkal nőtt az ingatlanok iránti érdeklődések száma

a zenga.hu adatai szerint. A kezdeti lendület azonban gyorsan alábbhagyott, az első öt napot nézve már visszatért az érdeklődés a bejelentés előtti szintre. Ez különösen a családi házak és a panellakások esetében volt megfigyelhető, a téglalakások iránti érdeklődés ugyanis valamivel erősebb maradt az október korábbi időszakában mért szintnél.

Mindez párhuzamba állatható a 2025. július 2-án bejelentett Otthon Start programmal, amely tavaly augusztusban látványosan megemelte ugyan az ingatlanérdeklődések számát, de a bejelentést követő napokban még ott sem történtek jelentős változások. Akkor az első két napban országosan 12, Budapesten mindössze 5 százalék volt az erősödés, amit szintén egy mérséklődés követett.

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„A visszafogott piaci reakció egyik lehetséges magyarázata, hogy a leendő vásárlók a pontos részletszabályok ismerete nélkül a múlt héten még nem rohanták meg az ingatlanhirdetéseket, de annak is szerepe lehet ebben, hogy az elmúlt egy évben már sokan kihasználták a kedvezményes hitel lehetőségét, az új program pedig szűkebb vásárlói kört céloz meg. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy az érdeklődések száma szeptember óta folyamatosan emelkedik, vagyis a lakáskeresők aktivitása a Wekerle Plusz bejelentésétől függetlenül is erősödik” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Milyen piaci hatásokat okozhat a korábbi indulás?

„Amennyiben az Otthon Start változatlan feltételekkel december végéig elérhető maradt volna, sokan előrehozhatták volna a vásárlásukat a kedvezőbb hitel kihasználása érdekében. A program azonnali lecserélésével azonban ez az ösztönző nagyrészt megszűnik, ezért novemberben és decemberben mérsékeltebb kereslet várható, mint a későbbi átállás esetén lett volna” – tette hozzá Futó Péter.

Az új lakásokra megmaradó 3 százalékos és a használt ingatlanokra bevezetett 5 százalékos hitelkamat közötti különbség

vonzóbbá teheti az új építésű lakásokat.

Ez a beruházói döntésekre is hatással lehet, bár az új lakások magasabb négyzetméterára és korlátozott kínálata miatt nem várható, hogy a kereslet tömegesen átterelődjön erre a szegmensre.

Ha pedig kevesebb vevő tudja finanszírozni a lakásvásárlást, az a kereslet mérséklődésén keresztül az árakra is hatással lehet. Ez elsősorban a használt lakásoknál növelheti a vevők alkupozícióját és csökkentheti tovább az éves áremelkedés ütemét.

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