Újabb logisztikai óriás terjeszkedik Magyarországon: hatalmas bázist nyitnak a repülőtér mellett

Az NX Cargo-Partner Hungary mintegy 14 ezer négyzetméteres területen új logisztikai bázist alakít ki a HelloParks Maglód MG4 jelű raktárcsarnokában. A nemzetközi logisztikai szolgáltató várhatóan 2026 novemberében költözik be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelében fekvő logisztikai park legújabb, 45 ezer négyzetméteres épületébe.

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A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében hozza létre új magyarországi logisztikai bázisát az NX Cargo-Partner Hungary.

A vállalat várhatóan 2026 novemberében kezdi meg működését a HelloParks Airport Maglód MG4 jelű csarnokában, ahol 14 ezer négyzetméteres területet bérel.

Forrás: HelloParks

Az NX Grouphoz tartozó NX Cargo-Partner a nemzetközi szállítmányozási piac meghatározó szereplője, a Cargo-Partner és a Nippon Express együttesen a világ ötödik legnagyobb légi és hatodik legnagyobb tengeri szállítmányozója. Az új maglódi bázis a vállalat magyarországi működését és globális hálózatához kapcsolódó logisztikai szolgáltatásait támogatja.

Az MG4 kialakítását már a tervezési szakaszban az NX Cargo-Partner speciális működési igényeihez tudtuk igazítani

– emelte ki Pozderka István, a HelloParks üzletfejlesztési igazgatója.

A 45 ezer négyzetméteres MG4 raktárcsarnok a HelloParks Maglód ipari park harmadik, BigBox típusú csarnoka. A létesítmény a BREEAM New Construction fenntarthatósági minősítési rendszer legmagasabb, Outstanding szintjének, valamint az EU Taxonómia rendeletének megfelelően épült. Energiahatékony működését korszerű épületgépészeti és intelligens épületfelügyeleti megoldások támogatják, a partnerek pedig telefonos applikáción keresztül folyamatosan nyomon követhetik és finomhangolhatják saját bérleményük energiafelhasználását.

Az épület fejlesztése során a vízgazdálkodás is szempont volt: az esővíz helyben tartását és elszikkasztását támogató megoldások mérséklik a közműhálózat terhelését és segítik a természetes vízkörforgás fenntartását a 46 hektáros HelloParks Maglód helyszínén.