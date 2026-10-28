Újabb logisztikai óriás terjeszkedik Magyarországon: hatalmas bázist nyitnak a repülőtér mellett

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében hozza létre új magyarországi logisztikai bázisát az NX Cargo-Partner Hungary.
A vállalat várhatóan 2026 novemberében kezdi meg működését a HelloParks Airport Maglód MG4 jelű csarnokában, ahol 14 ezer négyzetméteres területet bérel.
Az NX Grouphoz tartozó NX Cargo-Partner a nemzetközi szállítmányozási piac meghatározó szereplője, a Cargo-Partner és a Nippon Express együttesen a világ ötödik legnagyobb légi és hatodik legnagyobb tengeri szállítmányozója. Az új maglódi bázis a vállalat magyarországi működését és globális hálózatához kapcsolódó logisztikai szolgáltatásait támogatja.
Az MG4 kialakítását már a tervezési szakaszban az NX Cargo-Partner speciális működési igényeihez tudtuk igazítani
– emelte ki Pozderka István, a HelloParks üzletfejlesztési igazgatója.
A 45 ezer négyzetméteres MG4 raktárcsarnok a HelloParks Maglód ipari park harmadik, BigBox típusú csarnoka. A létesítmény a BREEAM New Construction fenntarthatósági minősítési rendszer legmagasabb, Outstanding szintjének, valamint az EU Taxonómia rendeletének megfelelően épült. Energiahatékony működését korszerű épületgépészeti és intelligens épületfelügyeleti megoldások támogatják, a partnerek pedig telefonos applikáción keresztül folyamatosan nyomon követhetik és finomhangolhatják saját bérleményük energiafelhasználását.
Az épület fejlesztése során a vízgazdálkodás is szempont volt: az esővíz helyben tartását és elszikkasztását támogató megoldások mérséklik a közműhálózat terhelését és segítik a természetes vízkörforgás fenntartását a 46 hektáros HelloParks Maglód helyszínén.
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