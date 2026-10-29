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25 éves mélypontra zuhantak a lakásvásárlások az Egyesült Államokban, egekben a törlesztők
Ingatlan

25 éves mélypontra zuhantak a lakásvásárlások az Egyesült Államokban, egekben a törlesztők

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Fordulópontot hozott a magas kamatkörnyezet és az általános gazdasági bizonytalanság az amerikai ingatlanpiacon - írja cikkében a CNBC. Miután az adásvételek már hónapok óta szinte teljesen befagytak, a kereslet visszaesése most az árakban is megmutatkozott, így több mint három év után először csökkent a lakások medián eladási ára az Egyesült Államokban, miközben a bérleti díjak újra emelkedni kezdtek.
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A Redfin ingatlanközvetítő legfrissebb jelentése szerint az eladási árak 0,1 százalékkal estek vissza éves összevetésben.

BÁR A CSÖKKENÉS MÉRTÉKE MINIMÁLIS, EGY HÁROM ÉVE TARTÓ, FOLYAMATOS ÁREMELKEDÉSI SOROZATOT TÖRT MEG.

A folyamat hátterében elsősorban a jelzáloghitelek drágulása áll, hiszen bár a kamatok a közelmúltban némileg mérséklődtek, még így is nagyjából egy teljes százalékponttal haladják meg az egy évvel ezelőtti szintet.

Emiatt egy átlagos lakásvásárló havi törlesztőrészlete a valaha mért második legmagasabb szintre ugrott.

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A drága hitelek miatt a kereslet és a kínálat egyaránt zsugorodik.

A folyamatban lévő, már aláírt szerződéssel rendelkező lakásértékesítések száma tovább csökkent, sőt az amerikai ingatlanközvetítők szövetségének (NAR) adatai szerint ez a mutató már szeptemberben 25 éves mélypontra süllyedt.

Ezzel párhuzamosan az újonnan meghirdetett ingatlanok száma is az év eleje óta nem látott alacsony szintre esett vissza. Ahogy a vevők kivonulnak a piacról, az eladók fokozatosan elveszítik az alkupozíciójukat, és már nem tudják érvényesíteni az általuk elképzelt árakat.

Az adásvételi piac megtorpanása közvetlen hatással van az albérletpiacra is, mivel a leendő vásárlók közül egyre többen maradnak inkább bérlők. Ennek következtében

az Apartment List adatai szerint az országos medián bérleti díj 0,1 százalékkal emelkedett, amire szintén több mint három éve nem volt példa.

Ez az apró elmozdulás trendfordulót jelez, hiszen korábban az új építésű lakások túlkínálata tartósan lefelé nyomta az árakat.

Chris Salviati, az Apartment List vezető közgazdásza rámutatott, hogy a piac kezd kilábalni az elmúlt éveket jellemző gyengélkedésből, és fokozatosan szűkül a kihasználatlan ingatlanok aránya is. A társasházi lakások országos üresedési rátája jelenleg 7 százalékon áll, ami a hosszú távú átlaghoz képest ugyan még mindig magas, de az év korábbi szakaszában elért csúcshoz viszonyítva folyamatosan mérséklődik.

A bérleti díjak még az Egyesült Államok déli, úgynevezett Sun Belt övezetében is emelkedni kezdtek,

ahol a korábbi évek intenzív építkezései miatt sokáig magas volt az üresen álló lakások aránya.

Austin, Phoenix és Tampa piaca végre éledezni látszik, bár éves szinten továbbra is Phoenixben, Las Vegasban és San Antonióban mérhető a legnagyobb díjcsökkenés. Az országos drágulást a San Franciscó-i öböl térsége vezeti, ahol egy év alatt 13,1 százalékkal ugrottak meg a lakbérek, szorosan mögötte pedig a szintén kaliforniai San Jose áll.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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