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Azonnali roham indult az Otthon Start-hitelekért
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Azonnali roham indult az Otthon Start-hitelekért

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Mindössze néhány nap maradt az Otthon Start kedvezményes hitelprogram kihasználására, mivel a feltételek értelmében az adásvételi szerződéseket október 31-ig meg kell kötni. A hirtelen jött határidő miatt hatalmas roham indulhat az ingatlanpiacon, és a Duna House becslései szerint ezen a héten akár ezer-kétezerrel is nőhet a tranzakciók száma, ami komoly terhet ró a vevőkre, az eladókra és az ügyvédekre egyaránt.
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A lakáspiac eredetileg az év végéig számolt a 3 százalékos kamatozású hitellel, így a váratlan szigorítás azonnal felpörgette a keresletet. A hitelkérelmeket november 15-ig még be lehet nyújtani a bankokhoz, de

az alapfeltételt a hónap végéig aláírt szerződés jelenti.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a hirtelen változás eltérően hatott a piaci szereplőkre.

  • Míg egyes vevők a szoros határidő miatt megijedtek és inkább visszaléptek,
  • mások azonnal döntöttek a vásárlás mellett, az eladók egy része pedig gyors árcsökkentésbe kezdett, hogy ne csússzon le az üzletről.

A jelenlegi helyzetben a legnagyobb akadályt az idő- és kapacitáshiány jelenti. A kereslet

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kizárólag azokra az ingatlanokra összpontosul, amelyek jogilag és műszakilag is azonnal hitelezhetők, valamint az eladó személye is ellenőrzött.

Mivel hiánypótlásra már nincs idő, egy rendezetlen tulajdoni lap vagy a banki feltételeknek nem megfelelő helyiség azonnal meghiúsítja az ügyletet. Ráadásul a megnövekedett forgalom miatt az ügyvédek is túlterheltek.

Komoly kockázatot rejt a foglalók sorsa is. Több olyan vevő, aki korábban már letette a pénzt vagy előszerződést kötött, a bizonytalanság miatt most kihátrálna az ügyletből.

Aki ezekben a napokban köt szerződést, annak feltétlenül tisztáznia kell és írásba kell foglalnia a foglaló sorsát arra az esetre, ha a rohamtempó ellenére a hitelkérelem november 15-ig mégsem menne át a banki bírálaton, elkerülve ezzel az összeg elvesztését.

A mostani hajrá a becslések szerint 10-20 százalékkal dobhatja meg az októberi adásvételek számát a szeptemberi adatokhoz képest.

„Aki ezekben a napokban vásárol, nem új vevő. Nagy részük novemberben vagy decemberben szerződött volna, de most előrehozta a vásárlást. Ezért az októberi kiugrás után az év végéig várhatóan kiegyenlítődik a mostani hullám.

A Wekerle Plusz a használt lakásoknál 5 százalékos kamatot ad, ez csak kicsivel marad a piaci alatt. A használt lakások eladóinak ezért a mostaninál is reálisabb árakkal kell számolniuk”

- idézi a közlemény Szegő Pétert.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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