Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit

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A Wekerle Plusz programban

az új építésű lakásokra és építésekre 3%-os, a használt lakásokra 5%-os kamatozású, legfeljebb 50 millió forintos hitel érhető el, legfeljebb 25 éves futamidővel.

A lakástakarékoknál az első öt évben 10%-os, a hatodik évtől 20%-os állami támogatás tér vissza, a felújítási program pedig akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást is adhat energetikai korszerűsítésre.

A program megtartja az 5%-os újlakás-áfát határozatlan időre, a lakásoknál 100 millió, családi házaknál 150 millió forintos értékhatár, valamint 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon marad, amelyet 2028-tól indexálnának.

2027-ben 30 milliárd forint uniós forrásból indulhat megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre, a következő években pedig további 550 millió euró fejlesztési forrással számol a kormány.

Mi az, ami rendben van a programmal, már most?

Barna Krisztina, a Mester-Építő Kft. cégvezetője szerint az első pozitívum, hogy a felső korhatár a tervezett 41 év helyett 45 év lett, ami azt mutatja, hogy „a kormány valóban meghallgatja a visszajelzéseket”. Jó üzenetnek nevezte, hogy új lakásra 3%-os, használt lakásra 5%-os kamat vonatkozik, mert ez a döntés a kínálat bővítése felé tereli a keresletet.

Barna Krisztina Mester-Építő Kft., cégvezető Közel egy évtizede dolgozik az ingatlanfejlesztés és -hasznosítás területén a családi vállalkozásukban, a Mester-Építő Kft.-nél, ahol a projekteket a tervezéstől egészen a kulcsátadásig végigkíséri, f … Tovább

Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property vezérigazgatója szintén az 5%-os áfa fenntartását emelte ki. Mint fogalmazott:

A Biggeorge Property a folyamatban levő beruházásai mellett mintegy 5000 lakás építésére alkalmas, engedélyezés előtt/alatt álló telekbankkal rendelkezik. 27%-os áfával nem tudtunk volna új projektekkel piacra lépni 2027-ben, így ezen döntést maximálisan üdvözöljük

Nagygyörgy Tibor MRICS Biggeorge Holding - Biggeorge Property - Otthon Centrum, tulajdonos - vezérigazgató - alapító Nagygyörgy Tibor közgazdászként végzett 1997-ben, az MBA diplomáját Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a London Business School-ban szerezte meg. 1999-ben a RICS által akkreditált ingatlansza … Tovább

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az MTI-nek nyilatkozva azt mondta:

„A magyar építőiparban van elegendő építőanyag, építési termék, tervezési és kivitelezési kapacitás, amellyel ki tudja szolgálni a Wekerle átfogó otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési programot.

Hozzátette: a szakszövetség számításai szerint az otthonfelújítási és az új lakások építését támogató konstrukciók a következő négy évben körülbelül 1200 milliárd forintos plusz megrendelést adhatnak az építőiparnak. Szerinte az ebből évente adódó megrendelések elegendőek lehetnek ahhoz, hogy az ágazat kimozduljon a jelenlegi kedvezőtlen pályáról.

Koji László ÉVOSZ, elnök Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium … Tovább

Koji László szerint a most bejelentett program elsősorban a lakásépítéssel és felújítással foglalkozó vállalkozásoknak kedvez, de további, például vasútépítési és infrastruktúra-fejlesztési programok is láthatáron vannak. Várakozása szerint

ezek eredményeként 2028-tól már egyértelműen növekedési pályára állhat az építőipar

Azt is megjegyezte, hogy a kormányzati bejelentésekben visszatükröződnek az ÉVOSZ javaslatai, mert a döntéshozók szakmai kérdésekben kikérték a szakszövetség véleményét.

Árendás Gergely, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke szerint pozitív, hogy

az új lakások áfájáról megnyugtató és hosszú távon tervezhető döntés született, ami figyelembe veszi a megfizethető lakhatás szempontjait

Úgy látja, az Otthon Start Plusz bejelentett módosításai ebben a finanszírozási formában nagyobb hangsúlyt helyeznek az új lakások építésének keresleti élénkítésére, ami kedvező, mert az eredeti programot a gyakorlatban túlnyomórészt használt lakások vásárlására vették igénybe. Az IFK alelnöke egyetért a használt lakások felújításánál az energetikai szempontok figyelembevételével is, illetve szerinte a lakástakarékpénztárak állami támogatásának visszahozatala is segíti a meglévő lakásállomány felújítását.

Dr. Árendás Gergely Area Ingatlan Kft., ügyvezető igazgató Árendás Gergely az Area Ingatlan Kft. ügyvezetője. Korábban a BudaPart fejlesztését végző Property Market Kft ügyvezetője volt, azt megelőzően pedig a WING ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyettese … Tovább

Stallmeiszter Ádám, az Ősze Solar Bau (az Immo and More cégcsoport tagja) projektmenedzsere szerint a 2028-tól évente esedékes indexálás jó lépés, mert így az értékhatár nem kopik el.

Kritika a programmal kapcsolatban

A piaci szereplők leggyakoribb kritikája az értékhatárokhoz kapcsolódik. Barna Krisztina szerint a négyzetméterenként 1,5 milliós és a lakásonként 100 milliós plafon egységes az egész országban, miközben Budapesten, egy új építésű, jó minőségű társasházban ez már most is szűk keret. Mint mondta, a Mester-Építő Zuglóban épít egy 104 lakásos társasházat, így ezt a problémát saját szemükkel látják.

Bár az indexálás csak 2028-ban indul, a kivitelezési és finanszírozási költségek 2027-ben is nőni fognak: ha a keret addig nem mozdul, éppen a 3%-os hitelre jogosult új lakások köre szűkülhet.

A két korlát együttes hatása különösen fontos: 66-67 négyzetméter fölött már nem a négyzetméterár, hanem a 100 milliós felső határ a szűk keresztmetszet.

Egy 75 négyzetméteres, háromszobás családi lakás így csak akkor fér bele a programba, ha a négyzetméterára 1,33 millió forint alatt marad. Budapesten, jó minőségű új társasházban ez már ma is komoly kihívás. Barna Krisztina szerint

éppen ezek azok a gyerekes családoknak való lakások, amelyeket sok vevő keres, és ha a keretek két évig nem mozdulnak, ezek a lakások csúszhatnak ki először a programból.

Nagygyörgy Tibor szerint a Wekerle Plusz hitelprogram akkor segíthetné érdemben az új építésű lakások piacát, ha a jogosulti kör Otthon Starthoz képest történt szűkítése mellett eltörölnék az 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátot. Úgy látja, ennek ma már nagyon kevés budapesti fejlesztés tud megfelelni, és

ebben a 2028-tól kezdődő indexálás sem jelent megoldást az alacsony bázis miatt.

A Biggeorge Property vezérigazgatója arra is figyelmeztetett: ha nem kerül bevezetésre kiegészítő hiteltermék, akkor a 2026-os piachoz hasonló, vagy annál lassabb tempójú értékesítési célú újlakáspiacra számítanak 2027-ben. Ennek az lehet az eredménye, hogy a kereslet csökkenésére a fejlesztők kínálatcsökkentéssel lesznek kénytelenek reagálni.

Uzsoki Máté, a SunDell Estate Nyrt. résztulajdonosa bár üdvözölte az indexálás bevezetését, hiszen az fontos előrelépés a lakástámogatási rendszer hosszú távú kiszámíthatósága felé, de elmondása szerint az új megközelítés egy korábbról örökölt problémára is ráirányítja a figyelmet: Budapest számos kerületében már ma is nehéz a négyzetméterár-korlátnak megfelelő lakásfejlesztéseket gazdaságosan megvalósítani. Az otthon startos kiemelések rendszere megfelelő kontroll mellett szerinte alkalmas eszköz lehetett volna ennek ellensúlyozására, a korábbi szabályozás azonban nem feltétlenül biztosított kellő garanciákat arra, hogy a többletbeépítési lehetőségek valóban minden esetben a jó minőségű, megfizethető lakások létrejöttét szolgálják.

Dr. Uzsoki Máté SunDell, résztulajdonos Dr. Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa. A Pécsi Tudományegyetem közgazdász szakán, később ugyanitt MBA-n és PhD-n, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök-informatikus szak … Tovább

Ugyanakkor saját óbudai projektünk előzetes számításai alapján például a tervezett többletbeépítésből származó eredménytöbblet nagyságrendileg ellensúlyozná az árplafon miatti eredménykiesést.

Tehát a SunDell óbudai projektjén a kiemelésből származó kedvezmény összege lényegében a vásárlónál tudna realizálódni - tette hozzá.

Stallmeiszter Ádám példájában egy most induló fejlesztés lakásait említi, amelyet 2027-2028-ban adnak át, és bár a mai, változatlan értékhatárok mellett értékesítenek, az építési költségek időközben is változnak. Ezért szerinte szintén megfontolandó, hogy az első indexálási lépés már 2027-ben megtörténjen. Az árkorlátozás további bontása is indokolt lehet, például területi alapon: külön kezelve a fővárost, a megyeszékhelyeket és más településeket.

Minek kellene még benne lennie?

A fejlesztők szerint a program következő nagy kérdése a kínálati oldal támogatása. Barna Krisztina úgy fogalmazott: a keresleti oldalon nagyrészt megérkeztek a megnyugtató válaszok, mert a vevők most már tudják, mire számíthatnak. A kínálati oldalról viszont még szívesen hallana többet, mert a lakásárakat hosszú távon a kínálat bővülése tudja mérsékelni. Szerinte a finanszírozás ma drágább és kockázatosabb, mint tíz évvel ezelőtt: a banki projektfinanszírozás szigorúbb, drágábbak a telkek, a kivitelezési költségek és az anyagárak is, ezek pedig végül a lakásárakban csapódnak le.

Ugyanilyen fontosnak nevezte a hatósági ügyintézés kiszámíthatóságát: az építési és használatbavételi engedélyezésnél sokszor nem a szabályok, hanem az elhúzódó, nehezen előre jelezhető eljárások jelentik a legnagyobb kockázatot. Végül stabilitásra van szükség, mert egy társasház az előkészítéstől az átadásig 2-3 év, a beruházóknak és a vevőknek pedig az kell, hogy a feltételek ne néhány napos határidővel változzanak.

Nagygyörgy Tibor szerint sokat jelentene a piac számára, ha a szűkebb jogosulti kört megillető 3%-os kamat mellett lenne egy minden újlakás-vásárló számára elérhető 5%-os hitel is. Ha a 3%-os kamatú hitelnél marad az árkorlát, akkor legalább az 5%-os hitel esetében el kellene ettől tekinteni. Érvelése szerint, mivel a kamatok folyamatos csökkenése várható az euróövezethez történő csatlakozási szándék mellett,

az 5%-os szint a költségvetésnek csak minimális teherrel járna, ugyanakkor az új építésű lakáspiac multiplikátorhatása miatt gazdasági növekedést és költségvetési bevételt generálna.

A Biggeorge Property vezérigazgatója hozzátette: bizakodva várják a lakáspiaccal kapcsolatos további intézkedések részleteit, kiemelten a bérlakásprogram feltételrendszerét és a TÉKA bizonyos pontjainak felülvizsgálatát, mert ezek megfelelő paraméterek esetén lendíthetnek az épített lakások számán.

Koji László szerint a most bejelentett intézkedések – például az energetikai lakásfelújítási program és a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel – egyaránt az ingatlanpiac keresleti oldalát élénkítik. Ezért az ÉVOSZ most azt várja, hogy a kormány a kínálati oldalra ható intézkedéseket is bemutassa. Ilyen intézkedések között szükség lenne például az új lakások építését vállaló nagyobb fővárosi és kisebb vidéki ingatlanfejlesztőket célzó támogatások bemutatására is.

Uzsoki Máté is bízik benne, hogy a most megkezdett pozitív folyamat részeként a kínálatoldali ösztönzők is megfelelő figyelmet kaphatnak.

Ezek új, átlátható és kiszámítható szabályozás mellett hozzájárulnának ahhoz, hogy Budapest frekventáltabb kerületeiben is megvalósulhassanak a Wekerle program feltételeinek megfelelő új lakások.

Az IFK várakozása szerint a bejelentett intézkedések mellett a bérlakásépítések és az építési szabályozás terén további elemek jelennek majd meg. Árendás Gergely elmondta, hogy mindezeket együttesen kell vizsgálni ahhoz, hogy a kormányzati intézkedésekről mérleget lehessen vonni, de az már most látszik, hogy

a csomag a lakáspiac teljes spektrumára tartalmaz komplex intézkedéseket, nem kiemelve vagy preferálva egyes részpiacokat.

Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke, az ÉVOSZ alelnöke és a szervezet Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke szerint a Wekerle-program olyan szempontból szorul kiegészítésre, hogy hiányzik belőle a leginkább rászorulók, a mélyszegénységben élő, nem hitelképes családok és emberek számára nyújtott megoldás.

Tibor Dávid Masterplast, elnök; ÉVOSZ, alelnök A Masterplast alapítója és nagytulajdonosa, a hazai építő és szigetelőanyag ipar ismert szakértője. Aktív szerepet vállal a magyarországi építőanyag-gyártás további fejlesztésében és a logisztikai ell … Tovább

Az ő épületeik szigetelése szociális és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű kérdés: számukra eddig csak az EKR-rendszer keretében megvalósított ingyenes épületszigetelési programok nyújtottak valódi gyakorlati megoldást. Ezt az energetikai eszközt az előző kormány sikerrel alkalmazta több mint százezer otthon padlásfödém-szigetelésének megvalósítására. A jó hír az, hogy a kormány asztalán van az EKR-törvény megújítása, amelynek során – az erőteljes ipari lobbi érdekeivel szemben – lehetőség van a lakossági hitelesített energiamegtakarítások (HEM-ek) dominanciájának megőrzésére.

Amennyiben továbbra is lesz lehetőség a szociálisan rászorulók részére ingyenes szigetelési programok tömeges indítására, akkor ez a terület évente a fentieken kívül akár 70 ezer épületet is meg tud újítani, elérve ezzel a 100 ezer épületet megcélzó álomhatárt.

Stallmeiszter Ádám szerint a kiszámíthatóságot nem egyetlen paraméter adja, hanem az, hogy a szabályok egy 3-4 éves projektciklus alatt ne változzanak. Amit régi szabályok szerint indítottak el, az azok szerint fusson végig; a kritikus elemek törvényi szinten legyenek rögzítve; a változásokról pedig legalább egy évvel előre lehessen tudni. Fontosnak tartja az engedélyezés betartott határidejét, a menet közbeni moratóriumok elkerülését, valamint azt, hogy a keresleti programoknak több évre előre ismert kerete legyen. A kivitelezői oldalt is végig kell gondolni: a felújítási program évi legalább 30 ezer otthon korszerűsítését célozza, ami részben ugyanazt a szakipari kapacitást köti le, mint az új lakások építése. Stallmeiszter Ádám szerint ezért

jó lenne látni, hogyan számol ezzel a kormány a szakember-utánpótlásban és az építési költségek kezelésében.

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