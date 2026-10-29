Elszálltak az ingatlanárak Európában, egy mutatóban pedig ismét az utolsó helyen kullog Magyarország

A lakhatás megfizethetősége mára Európa egyik legsúlyosabb kihívásává vált. A vizsgált városok közel felében
egy átlagos lakás megvásárlásához több mint tíz évnyi teljes bruttó jövedelemre van szükség,
miközben a bérleti díjak is rendkívül magasak. Erre a helyzetre reagálva az Európai Bizottság a múlt hónapban, 2026 szeptemberében mutatta be a megfizethető lakhatásról szóló jogszabály, az Affordable Housing Act tervezetét.
A magas lakásárak problémáját támasztja alá a Deloitte jelentése is, amelyben
a vizsgált 22 európai ország közül 19-ben nőttek a lakásárak a tavalyi év során,
míg a kínálat Európa-szerte továbbra sem tud lépést tartani az igényekkel. A legjelentősebb, 14 százalékot meghaladó drágulást Romániában és Horvátországban regisztrálták, de a növekedési ütem Magyarországon is átlépte a 10 százalékot.
Az új lakások országos átlagárát tekintve Luxemburg vezeti az európai rangsort, ahol egy négyzetméterért átlagosan 9160 eurót kértek. A több éve tartó dinamikus áremelkedés eredményeként Csehország feljött a második helyre 5412 eurós átlagárral, megelőzve Németországot és Ausztriát is. A városok összevetésében München számít a legdrágábbnak 11 200 eurós négyzetméterárral, amelyet Luxemburg városa és Amszterdam követ.
Magyarország az új lakások 3438 eurós országos átlagárával az európai középmezőnyben, Szlovákia és Lengyelország mellett helyezkedik el. Budapesten ennél jóval magasabb, 4291 eurós négyzetméterár a jellemző, ami nagyjából a varsói, milánói és római árszintnek felel meg, ám elmarad a legdrágább cseh nagyvárosok, például Prága vagy Brno áraitól. A bérleti piacon a magyar főváros a maga 14,1 eurós négyzetméterenkénti átlagával olcsóbbnak számít a régiós versenytársaknál.
A lakáshoz jutást hazánkban jelentősen megnehezítette, hogy 2025-ben mindössze 12 ezer új lakást adtak át.
Ez ezer lakosra vetítve csupán 1,26 lakást jelent, ami a legalacsonyabb érték a vizsgált európai országok körében.
Biztató jel azonban, hogy a kiadott építési engedélyek száma egy év alatt 37 százalékkal, 28 ezer fölé ugrott. Bár ez a bővülési ütem európai viszonylatban a leggyorsabb volt, Magyarország a megépülő lakások volumene alapján még így is a rangsor alsó harmadában maradt.
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