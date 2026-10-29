Erre tovább GTC: stabilan a víz fölött a régiós irodapiaci óriás, az adósság költségéből faragnának

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A GTC alapvető finanszírozása a következő négy-öt évre biztosított, így a vállalat fő prioritása most a magas kamatú hitelek visszafizetése és a működési hatékonyság növelése – fejtette ki rövid interjúban a Portfolio kérdéseire Rencz Botond és Országh Mihály. A lengyel és dél-afrikai tőzsdén jegyzett GTC vezetői szerdán hivatalosan is átadták a Centerpoint 3 irodaházat a Váci úton. A cég eközben küzdelmes időszakból igyekszik kilábalni, hiszen érintett volt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak befektetéseiben. A vezetők elmondása szerint – akik mindig óvatosan fogalmaznak, hiszen tőzsdei cégről van szó – a felügyelőbizottság célkitűzései nyomán több olyan változás történt, amely a kisebbségi tulajdonosok, köztük a két meghatározó lengyel nyugdíjalap, az Allianz és a Nationale-Nederlanden - érdekeit szolgálja, miközben a menedzsment döntési jogköreinek határait is pontosan rögzítették.

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A Centerpoint 3 irodaház átadójára szervezett eseményen szerdán Országh Mihály, a GTC Magyarország országvezetője, CCFO-ja és igazgatósági tagja, és Rencz Botond, a GTC Group vezérigazgatója is arról beszélt, hogy a társaság a nehezebb piaci környezet ellenére továbbra is hisz az irodák jövőjében.

Azt gondolom, hogy az, hogy most itt vagyunk, és átadjuk ezt az irodaházat, egy nagyon fontos lépés abban a gondolkodásban, hogy az irodáknak van jövője

– mondta Rencz Botond.

A vezetők az átadó után a Portfoliónak adott rövid interjúban elmondták, hogy bizonyos ingatlanok értékesítése napirenden van, azonban a cégvezetés hangsúlyozta, hogy a pénzügyi helyzetük nem teszi szükségessé az áron aluli értékesítéseket.

Nincs olyan üzleti helyzetünk, amelyben a finanszírozás ne lenne stabil, így nem kényszerülünk semmilyen gyors tranzakcióra, amely negatívan hatna az ingatlanjaink értékére

– válaszolt a Portfolio kérdésére Rencz Botond. Magyarországi épület jelenleg nincs a kifejezetten eladásra szánt ingatlanok között.

Az esetleges eladásokból befolyó tőkét a legdrágább adósságok törlesztésére fordítják majd. A GTC jelenlegi átlagos finanszírozási költsége, azaz

a funding rate 5,2-5,3 százalék között mozog. A drágább hitelek célzott visszafizetésével ezt a szintet 4,8 százalékra tervezik csökkenteni.

A vállalat adósságának átlagos futamideje megfelelő mozgásteret biztosít, ketyegő bombák nincsenek a mérlegben.

A piaci hozamkörnyezet emelkedése – például a kapitalizációs ráta 7 százalékról 8 százalékra történő növekedése – elviekben akár 15 százalékos értékvesztést is okozhatna az ingatlanportfóliókban – mondta. A GTC esetében ugyanakkor a kiadott ingatlanok hosszú távú bérleti szerződései és a bérleti díjak inflációkövetése ellensúlyozzák ezt a hatást.

A működési oldalon a szervezet korszerűsítése és a hatékonyság javítása zajlik, ami az egyes regionális központokban – például Lengyelországban – létszámkiigazításokkal és a feladatkörök átstrukturálásával jár. Az irodaházak más funkcióra történő átalakítása (retrofit) jelenleg nem képezi a stratégia fő fókuszát.

Kételyek övezték a projektet, de elkészült a váci úti irodaház

Az idén Budapesten elkészült négy irodaház közül az egyiket avatta fel szerdán a GTC Magyarország: a Centerpoint 3 átadásával 77 ezer négyzetméteresre bővítve Váci úti irodakomplexumát. A Covid óta legalacsonyabb átadásszám jól jelzi az irodaházpiac útkeresését a pandémia óta eltelt időszakban.

A most befejezett, több mint 36 ezer négyzetméteres komplexum a Portfolio idei Property Awards shortlistjére is felkerült.

A GTC az elmúlt évben a hatékonyságnövelés és a működési költségek csökkentése révén a bérleti bevételek növekedési ütemét meghaladó mértékben, 11 százalékkal növelte Ebitda-ját az előző évhez képest. Rencz Botond az átadón tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy a társaság az elmúlt időszakban szigorú költségvetési és cash management politikát vezetett be, amelynek eredményeként stabilabbá vált a cég működése.

Számomra nagyon fontos, hogy stabil pénzügyi lábon álljunk, és ezért mindent meg fogunk tenni, hogy erős, hatékony és fegyelmezett GTC legyünk

– hangsúlyozta.

A pénzügyi struktúra rendezése során a cégnek egy 500 millió eurós kötvény- és egy több mint 500 millió eurós szeniorhitel-lejáratot kellett kezelnie. A folyamat során eurókötvényt bocsátottak ki, míg a szenior hitelek átlagos futamidejét sikerült több mint 5 évre meghosszabbítani.

A lezárt finanszírozási megállapodások révén a következő négy évre teljes mértékben garantált az a stabil háttér, amelyre építve a cég megalapozhatja további fejlődését

– mutatott rá Országh Mihály, szintén a sajtótájékoztatón.

Rencz Botond felidézte, hogy amikor tavaly augusztusban csatlakozott a társasághoz, még sok kérdés övezte a Centerpoint 3 befejezését. Bár az épület akkor már nagyjából 90 százalékos készültségi szinten állt, a piacon többen is kételkedtek abban, hogy a beruházás valóban lezárul. A GTC közép-kelet-európai portfóliója Berlintől Szófiáig 41 kereskedelmi ingatlant – irodaházat és bevásárlóközpontot – foglal magában, ami összesen 690 ezer négyzetméter kereskedelmi területet jelent.

Az ingatlanvagyon 29 százaléka Budapesten található, ahol a vállalat 240 ezer négyzetméteres állományával a legnagyobb irodaportfólióval rendelkező szereplők közé tartozik. Utalva az MNB-alapítványok körüli botrányra, Rencz úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha a cég maga mögött tudná „ezt a kis vargabetűt – hadd hívjam vargabetűnek”.

A használatbavételi engedély megszerzése után négy hónappal a Centerpoint 3 bérbeadottsági rátája az előszerződésekkel és a folyamatban lévő tárgyalásokkal együtt meghaladja a 67 százalékot, az Uniqa Biztosító, az első publikus bérlő több mint 6000 négyzetmétert bérel az új épületben.

Rencz Botond az irodapiaci környezet kapcsán elmondta: a társaság kereskedelmi portfóliója összesen 96 százalékos kihasználtsággal működik, miközben az irodák esetében nehezebb a helyzet, ott 84 százalékos occupancy-ről beszélt. A Centerpoint III átadása és a bérlői érdeklődés ugyanakkor szerinte bizakodásra ad okot.

Látva azt, ami most itt történik ebben az irodában, és látva a többi országban zajló folyamatokat is, azt gondolom, hogy ez mindenképpen bizakodásra ad okot

– mondta.