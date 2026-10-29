Erre tovább GTC: stabilan a víz fölött a régiós irodapiaci óriás, az adósság költségéből faragnának

A Centerpoint 3 irodaház átadójára szervezett eseményen szerdán Országh Mihály, a GTC Magyarország országvezetője, CCFO-ja és igazgatósági tagja, és Rencz Botond, a GTC Group vezérigazgatója is arról beszélt, hogy a társaság a nehezebb piaci környezet ellenére továbbra is hisz az irodák jövőjében.
Azt gondolom, hogy az, hogy most itt vagyunk, és átadjuk ezt az irodaházat, egy nagyon fontos lépés abban a gondolkodásban, hogy az irodáknak van jövője
– mondta Rencz Botond.
A vezetők az átadó után a Portfoliónak adott rövid interjúban elmondták, hogy bizonyos ingatlanok értékesítése napirenden van, azonban a cégvezetés hangsúlyozta, hogy a pénzügyi helyzetük nem teszi szükségessé az áron aluli értékesítéseket.
Nincs olyan üzleti helyzetünk, amelyben a finanszírozás ne lenne stabil, így nem kényszerülünk semmilyen gyors tranzakcióra, amely negatívan hatna az ingatlanjaink értékére
– válaszolt a Portfolio kérdésére Rencz Botond. Magyarországi épület jelenleg nincs a kifejezetten eladásra szánt ingatlanok között.
Az esetleges eladásokból befolyó tőkét a legdrágább adósságok törlesztésére fordítják majd. A GTC jelenlegi átlagos finanszírozási költsége, azaz
a funding rate 5,2-5,3 százalék között mozog. A drágább hitelek célzott visszafizetésével ezt a szintet 4,8 százalékra tervezik csökkenteni.
A vállalat adósságának átlagos futamideje megfelelő mozgásteret biztosít, ketyegő bombák nincsenek a mérlegben.
A piaci hozamkörnyezet emelkedése – például a kapitalizációs ráta 7 százalékról 8 százalékra történő növekedése – elviekben akár 15 százalékos értékvesztést is okozhatna az ingatlanportfóliókban – mondta. A GTC esetében ugyanakkor a kiadott ingatlanok hosszú távú bérleti szerződései és a bérleti díjak inflációkövetése ellensúlyozzák ezt a hatást.
A működési oldalon a szervezet korszerűsítése és a hatékonyság javítása zajlik, ami az egyes regionális központokban – például Lengyelországban – létszámkiigazításokkal és a feladatkörök átstrukturálásával jár. Az irodaházak más funkcióra történő átalakítása (retrofit) jelenleg nem képezi a stratégia fő fókuszát.
Kételyek övezték a projektet, de elkészült a váci úti irodaház
Az idén Budapesten elkészült négy irodaház közül az egyiket avatta fel szerdán a GTC Magyarország: a Centerpoint 3 átadásával 77 ezer négyzetméteresre bővítve Váci úti irodakomplexumát. A Covid óta legalacsonyabb átadásszám jól jelzi az irodaházpiac útkeresését a pandémia óta eltelt időszakban.
A most befejezett, több mint 36 ezer négyzetméteres komplexum a Portfolio idei Property Awards shortlistjére is felkerült.
A GTC az elmúlt évben a hatékonyságnövelés és a működési költségek csökkentése révén a bérleti bevételek növekedési ütemét meghaladó mértékben, 11 százalékkal növelte Ebitda-ját az előző évhez képest. Rencz Botond az átadón tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy a társaság az elmúlt időszakban szigorú költségvetési és cash management politikát vezetett be, amelynek eredményeként stabilabbá vált a cég működése.
Számomra nagyon fontos, hogy stabil pénzügyi lábon álljunk, és ezért mindent meg fogunk tenni, hogy erős, hatékony és fegyelmezett GTC legyünk
– hangsúlyozta.
A pénzügyi struktúra rendezése során a cégnek egy 500 millió eurós kötvény- és egy több mint 500 millió eurós szeniorhitel-lejáratot kellett kezelnie. A folyamat során eurókötvényt bocsátottak ki, míg a szenior hitelek átlagos futamidejét sikerült több mint 5 évre meghosszabbítani.
A lezárt finanszírozási megállapodások révén a következő négy évre teljes mértékben garantált az a stabil háttér, amelyre építve a cég megalapozhatja további fejlődését
– mutatott rá Országh Mihály, szintén a sajtótájékoztatón.
Rencz Botond felidézte, hogy amikor tavaly augusztusban csatlakozott a társasághoz, még sok kérdés övezte a Centerpoint 3 befejezését. Bár az épület akkor már nagyjából 90 százalékos készültségi szinten állt, a piacon többen is kételkedtek abban, hogy a beruházás valóban lezárul. A GTC közép-kelet-európai portfóliója Berlintől Szófiáig 41 kereskedelmi ingatlant – irodaházat és bevásárlóközpontot – foglal magában, ami összesen 690 ezer négyzetméter kereskedelmi területet jelent.
Az ingatlanvagyon 29 százaléka Budapesten található, ahol a vállalat 240 ezer négyzetméteres állományával a legnagyobb irodaportfólióval rendelkező szereplők közé tartozik. Utalva az MNB-alapítványok körüli botrányra, Rencz úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha a cég maga mögött tudná „ezt a kis vargabetűt – hadd hívjam vargabetűnek”.
A használatbavételi engedély megszerzése után négy hónappal a Centerpoint 3 bérbeadottsági rátája az előszerződésekkel és a folyamatban lévő tárgyalásokkal együtt meghaladja a 67 százalékot, az Uniqa Biztosító, az első publikus bérlő több mint 6000 négyzetmétert bérel az új épületben.
Rencz Botond az irodapiaci környezet kapcsán elmondta: a társaság kereskedelmi portfóliója összesen 96 százalékos kihasználtsággal működik, miközben az irodák esetében nehezebb a helyzet, ott 84 százalékos occupancy-ről beszélt. A Centerpoint III átadása és a bérlői érdeklődés ugyanakkor szerinte bizakodásra ad okot.
Látva azt, ami most itt történik ebben az irodában, és látva a többi országban zajló folyamatokat is, azt gondolom, hogy ez mindenképpen bizakodásra ad okot
– mondta.
Címlapkép: a Centerpoint 3 látványterve. Forrás: GTC
Erre tovább GTC: stabilan a víz fölött a régiós irodapiaci óriás, az adósság költségéből faragnának
A Centerpoint 3 átadóján Rencz Botond és Országh Mihály válaszolt a Portfolio kérdéseire.
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