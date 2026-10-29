12°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Ez most más lesz? − Mérlegen a kormány új lakástámogatás-politikája
Ingatlan

Ez most más lesz? − Mérlegen a kormány új lakástámogatás-politikája

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Portfolio Checklist szerdai adásában többek között a kabinet új lakáspiaci szabályozásáról ejtettünk szót, egy sor változás érkezik ugyanis az állami támogatások rendszerében vásárlás, hitelfelvétel, illetve felújítás terén, nem beszélve a lakástakarékról, illetve a babaváró hitelről. Palkó István, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével tekintettük át a legfontosabb újdonságokat. (A megszólalás 19:39-nél indul.)

Az adás első részében a kormány adócsomagjával foglalkoztunk. A meglepetéseket sem nélkülöző rendelkezések számos területen hoznak komolyabb változást, így csökkenhet például a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázzák a családi pótlékot, miközben a nagyvállalatoktól és egyes gazdasági ágazatoktól magasabb közterheket szednének be. Szakértő vendégeink segítségével néhány kifejezetten fontos változást vettünk górcső alá. Vendégünk Szücs Andrea, a KPMG partnere, a magászemélyek adózásáért felelős csoport vezetője, valamint Varga Zsófia, a KPMG társasági adó, átvilágítási és adóvizsgálati csoportjának directora volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek: Intro − (00:00) Adózás Tisza módra: kijött a jövő évi csomag − (02:19) Tényleg plusz? Górcső alatt a Wekerle+ és társai − (19:39)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Tisza-kormány: Csehországba látogat Magyar Péter és 8 minisztere, sorra jönnek az új fejlesztési programok
Wekerle-terv – Rendszerváltás a magyar építőiparban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility