Jelentős felújítás indul a forgalmas csomópontban: villamospályát és utat is javítanak novemberben

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A Nagy Fuvaros utcai kereszteződést érintő felújítás november 9. és 27. között zajlik majd. A beruházás műszaki tartalmáról szóló közlemény szerint

a munkálatok során mintegy 110 méteren újul meg a villamospálya, emellett kijavítjuk a vágányok környezetében az útpálya burkolatát és a gyalogátkelőhelyek egyenetlenségeit is.

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