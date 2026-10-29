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Képtelen elvárás a kormány részéről: félmilliárdos kiadás fenyegeti a magyar várost az azbeszt miatt
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Képtelen elvárás a kormány részéről: félmilliárdos kiadás fenyegeti a magyar várost az azbeszt miatt

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Jelenlegi formájában sem Szombathely, sem a többi érintett település nem tud sikeresen indulni a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési pályázatán a teljesíthetetlen és szakmailag hibás feltételek miatt – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Nemény András, Szombathely megyei jogú város polgármestere.

A városvezető a közgyűlést követően elmondta, hogy a pályázati hiánypótlásban minden egyes érintett helyszínen a levegőben lévő azbesztrost-koncentráció kimutatását várják el az önkormányzatoktól. Ez azért jelent súlyos ellentmondást, mert

a városban már nyár óta kötelező ideiglenes intézkedések vannak érvényben, amelyek éppen azt szolgálják, hogy az egészségre veszélyes anyag ne kerülhessen a levegőbe.

A meglévő vizsgálatok már bizonyították, hogy maga az útalapként vagy burkolatként használt kőzet tartalmaz azbesztet, ami a szakértők szerint önmagában indokolja az anyag elszállítását vagy lefedését, különösen az óvodák, az iskolák és a forgalmas parkolók közelében.

Most pedig az lett volna az elvárás, hogy oldjuk fel ezt az ideiglenes intézkedést, és mondjuk óvodák, iskolák és minden lakott terület közelében próbáljuk elérni, hogy legyen a levegőben is azbesztrost-tartalom – azaz járjanak ott az autók, lehessen megmérni, hogy ott van –, azért, hogy utána majd kaphassunk pályázati pénzt

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– fogalmazott a polgármester.

Az egészségügyi kockázatokon túl a kért eljárás pénzügyileg és logisztikailag is kivitelezhetetlen. Szombathelyen a probléma 110 területet, pontosabban 317 helyrajzi számot érint. Mivel az előírt levegőmérés helyszínenként másfél millió forintba kerül, ez összesen több mint 500 millió forintos, szakmailag teljesen indokolatlan kiadást jelentene a városnak. Ráadásul az akkreditált laboratóriumok sem rendelkeznek ekkora kapacitással, a több hetet igénybe vevő mérési folyamat eredményét pedig egy mindössze hatnapos hiánypótlási határidővel kérte számon a szaktárca, ami lehetetlen helyzetbe hozta a pályázókat.

Nemény András hangsúlyozta, hogy a szakértők és az önkormányzatok már korábban jelezték a kiírás szakmai hibáit az illetékes minisztériumnak, amely

hónapokat késlekedett a mindössze 3 milliárd forintos keretösszege miatt egyébként is elégtelen pályázat megjelentetésével.

A szombathelyi önkormányzat saját hatáskörben már elvégezte a szükséges kármentesítési munkát. A legkritikusabb helyszínen, az Oladi-platón már a végéhez közeledik a mentesítés, és a többi érintett terület nagy részén is zajlanak a munkálatok.

Az önkormányzatok megtették a dolgukat, a kormánytól pedig azt várjuk, hogy felelős szakmai döntéssel segítse a munkánkat. Hogyha ehhez tárgyalás szükséges, akkor mi megtesszük

– zárta nyilatkozatát a városvezető, valódi segítséget kérve a kabinettől.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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