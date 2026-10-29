Lassan a föld felett is látszik már az angyalföldi épület, amelyben 10 százalékkal leköthetők okosotthonok

Már zajlanak a XIII. kerületi lakópark első ütemének szerkezetépítési munkálatai, a 299 lakásos társasház a Váci út, a Szekszárdi utca, a Madarász Viktor utca és a Szobor utca által határolt tömbön épül - írja közleményében a Living, a WING lakóingatlan-fejlesztő ága. A mélyépítési munkák lezárultak, az alaplemez építése zajlik épp, a következő ütemben pedig elkezdik a felmenő szerkezetek kivitelezését. A Greenway Apartments tervezetten 2028 év végén kerül átadásra.

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A lakópark kínálata a stúdiólakásoktól a kétszintes penthouse-okig terjed, ezek értékesítése folyamatos, az elérhető otthonok a vételár 10%-ának befizetésével leköthetők.

Az épületek földszintjén kilenc üzlethelyiség is helyet kap, és a lakópark a Váci úti szakaszon irodai funkcióval is kiegészül.

A fejlesztés központi eleme egy mindenki számára átjárható, közel 2600 m2-es belső passzázs zöldfelületekkel, üzletekkel és szolgáltatásokkal.

A lakások tervezésénél szempont az energiahatékony működés és az élhető alaprajzi kialakítás. A háromrétegű műanyag nyílászárók és a hőszivattyús hűtési-fűtési rendszer egyaránt az alacsonyabb energiaigényt és a kedvezőbb fenntartási költségeket szolgálják, a projekt pedig várhatóan A+ energetikai besorolást érhet el. A lakások okosotthon-megoldásokkal készülnek és elérhetők lesznek közösségi szolgáltatások is, így a lakók rendelkezésére áll majd többek között egy közösségi nappali és office corner, egy közösségi fészer, valamint a lakások vezérlését megkönnyítő mobilapplikáció.

Címlapkép forrása: Living