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Megszületett a döntés: végleg kitiltják az autókat a népszerű európai turistaparadicsom főutcájáról
Ingatlan

Megszületett a döntés: végleg kitiltják az autókat a népszerű európai turistaparadicsom főutcájáról

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Véglegesen kitiltják a gépjárműveket London egyik legnépszerűbb turistaközpontjából, a Camden High Streetről. Az intézkedés egy másfél éves tesztidőszak után lép életbe, közvetlenül azt követően, hogy a brit főváros másik híres bevásárlóutcája, az Oxford Street is teljesen autómentessé vált - számolt be a Time Out.
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A döntés értelmében végleg sétálóutcává alakul a Camden High Street legforgalmasabb szakasza a metrómegállótól egészen a Hawley Crescent kereszteződéséig.

A kerületi önkormányzat még tavaly májusban vezette be kísérleti jelleggel a forgalomkorlátozást a zsúfoltság enyhítése és a légszennyezettség csökkentése érdekében.

A városrész a nyolcvanas évek szubkulturális központjából mára hatalmas turistalátványossággá nőtte ki magát, ahol önmagában a híres helyi piac, a Camden Market hetente mintegy negyedmillió látogatót vonz.

A nyár folyamán lezajlott társadalmi egyeztetés során a válaszadók 57 százaléka támogatta az autómentesítés véglegesítését. A helyi lakosok körében ennél szorosabb volt az eredmény, ám 51 százalékuk így is a tervek mellett foglalt állást. James Slater önkormányzati képviselő azzal indokolta a döntést, hogy a tesztidőszak kedvező tapasztalatai és a lakossági visszajelzések egyaránt igazolták az intézkedés létjogosultságát ezen a nemzetközileg is ismert, kiemelt közlekedési és kereskedelmi csomóponton.

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A visszajelzések alapján

igény mutatkozott a gyalogosövezet további bővítésére is. A tervek szerint a sétálóutcát meghosszabbítanák a híres Camden Lock hídon át egészen a Chalk Farm Road kereszteződéséig.

Az önkormányzat a következő hónapokban dolgozza ki és teszteli a bővítés részleteit, amelyekről jövő tavasszal újabb társadalmi egyeztetést indítanak.

A konzultáció során ugyanakkor többen jelezték, hogy a lezárások hátrányosan érintették a helyi buszközlekedést. A probléma orvoslására a városvezetés ígéretet tett egy új, kísérleti jellegű buszsáv kialakítására a Kentish Town Roadon, amellyel az északi irányba tartó járatok haladását gyorsítanák fel.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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