Súlyos fordulat: drasztikus árengedményekre kényszerülnek a befektetők az ingatlanpiacon

Az államkötvényhozamok Európa-szerte és globálisan is többéves csúcsra emelkedtek, ami
jelentősen megdrágította a finanszírozást a kamatérzékeny ingatlanpiacon.
A közel-keleti konfliktus és az inflációs félelmek által fűtött hozamemelkedés miatt a hitelezők jóval óvatosabbá váltak a tőkeáttétellel kapcsolatban. A CBRE és a JLL ingatlantanácsadó cégek szakértői szerint ugyanakkor a legtöbb eszköztípus számára továbbra is elérhető a finanszírozás, és az elmúlt hat év sorozatos válságai után mind a hitelezők, mind a hitelfelvevők ellenállóbbá váltak.
A nehézségek a piaci forgalomban is egyértelműen megmutatkoznak, ugyanis az MSCI adatai szerint
a harmadik negyedévben 43 milliárd euróra esett vissza az európai kereskedelmi ingatlanok befektetési volumene, ami három éve a legalacsonyabb negyedéves érték.
Az év eleje óta mért forgalom 3 százalékkal marad el a már egyébként is gyenge 2025-ös szinttől, az irodapiaci tranzakciók pedig a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra zuhantak.
A megemelkedett hitelköltségek miatt az üzletkötések lezárása előtt egyre gyakrabban tárgyalják újra a vételárat a felek. A brit M&G befektetési vállalat vezetői szerint
ezek az utólagos alkuk általában 2-3 százalékkal csökkentik az ingatlanok árát, egy másik, névtelenséget kérő brit ingatlanfejlesztő szerint azonban az árengedmény mértéke bizonyos esetekben a 10 százalékot is meghaladhatja.
A piaci visszaesés Európa legnagyobb ingatlanbefektetőit is érzékenyen érinti
- A Deutsche Bank vagyonkezelő üzletága, a DWS a héten ideiglenesen korlátozta a befektetési jegyek visszaváltását az egyik ingatlanalapjában.
- Ezzel párhuzamosan Németország legnagyobb lakáskiadó vállalata, a Vonovia közölte, hogy a magasabb kamatok visszavetik a tranzakciós aktivitást, ezért felülvizsgálja az ingatlanfejlesztési üzletágát.
- Nagy-Britanniában a Land Securities és a British Land összesen több mint 1 milliárd font (1,3 milliárd dollár) értékű londoni fejlesztési projektet függesztett fel.
- A világ legnagyobb kereskedelmiingatlan-befektetője, a Blackstone a harmadik negyedéves gyorsjelentésében szintén arról számolt be, hogy a magasabb kamatkörnyezet lelassította a portfólióbővülést az európai piacon, valamint az egyesült államokbeli bérlakásszegmensben.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Időzített bombán ül Donald Trump, ami hamarosan a szemeink előtt robbanhat fel
Valósággal szélnek eredt az elnök korábbi tábora.
Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit
Nagyot gurított a TotalEnergies.
Akkor is drágulhat a dízel, ha nem kéne neki - És ez így van jól
Mutatjuk, mire kell most odafigyelniük az autósoknak.
Fordulat Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom elveszítheti az európai hídfőállását
Jelentős vizsgálatok készülnek.
Jó hír a megemlékezőknek: két helyen is felfüggesztik a forgalomkorlátozásokat a kegyeleti hétvégére Magyarországon
Már október 30-án, pénteken felfüggesztik a burkolatjavítási munkálatokat az M0-s autóúton és az M7-es autópályán.
Hivatalos: 2027 februárjában távozik hivatalából Christine Lagarde EKB-elnök
Maga a jegybank erősítette meg a hírt.
Elszálltak az ingatlanárak Európában, egy mutatóban pedig ismét az utolsó helyen kullog Magyarország
A Deloitte Deloitte Property Index 2026 szerint.
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Indul a márkamegújítás.
Megkezdték a bankok a Wekerle Plusz lakáshitelek értékesítését - itt vannak a feltételek
A Raiffeisen Bank megkezdte a Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelmek befogadását. Az új lakásra a Wekerle Plusz THM-je 3,04 százalék, használt lakásra viszont már 5,12 százalé
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.