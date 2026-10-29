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Súlyos fordulat: drasztikus árengedményekre kényszerülnek a befektetők az ingatlanpiacon
Ingatlan

Súlyos fordulat: drasztikus árengedményekre kényszerülnek a befektetők az ingatlanpiacon

Portfolio
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Nyomás alá került az európai kereskedelmiingatlan-szektor a növekvő hitelköltségek miatt, amelyek megnehezítik a meglévő hitelek refinanszírozását. A piaci szereplők egyre gyakrabban kényszerülnek a folyamatban lévő tranzakciók újratárgyalására, ami akár 10 százalékot meghaladó árengedményekhez is vezethet, miközben a harmadik negyedévben hároméves mélypontra esett vissza a forgalom - számolt be a Reuters.
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Az államkötvényhozamok Európa-szerte és globálisan is többéves csúcsra emelkedtek, ami

jelentősen megdrágította a finanszírozást a kamatérzékeny ingatlanpiacon.

A közel-keleti konfliktus és az inflációs félelmek által fűtött hozamemelkedés miatt a hitelezők jóval óvatosabbá váltak a tőkeáttétellel kapcsolatban. A CBRE és a JLL ingatlantanácsadó cégek szakértői szerint ugyanakkor a legtöbb eszköztípus számára továbbra is elérhető a finanszírozás, és az elmúlt hat év sorozatos válságai után mind a hitelezők, mind a hitelfelvevők ellenállóbbá váltak.

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A nehézségek a piaci forgalomban is egyértelműen megmutatkoznak, ugyanis az MSCI adatai szerint

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a harmadik negyedévben 43 milliárd euróra esett vissza az európai kereskedelmi ingatlanok befektetési volumene, ami három éve a legalacsonyabb negyedéves érték.

Az év eleje óta mért forgalom 3 százalékkal marad el a már egyébként is gyenge 2025-ös szinttől, az irodapiaci tranzakciók pedig a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra zuhantak.

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A megemelkedett hitelköltségek miatt az üzletkötések lezárása előtt egyre gyakrabban tárgyalják újra a vételárat a felek. A brit M&G befektetési vállalat vezetői szerint

ezek az utólagos alkuk általában 2-3 százalékkal csökkentik az ingatlanok árát, egy másik, névtelenséget kérő brit ingatlanfejlesztő szerint azonban az árengedmény mértéke bizonyos esetekben a 10 százalékot is meghaladhatja.

A piaci visszaesés Európa legnagyobb ingatlanbefektetőit is érzékenyen érinti

  • A Deutsche Bank vagyonkezelő üzletága, a DWS a héten ideiglenesen korlátozta a befektetési jegyek visszaváltását az egyik ingatlanalapjában.
  • Ezzel párhuzamosan Németország legnagyobb lakáskiadó vállalata, a Vonovia közölte, hogy a magasabb kamatok visszavetik a tranzakciós aktivitást, ezért felülvizsgálja az ingatlanfejlesztési üzletágát.
  • Nagy-Britanniában a Land Securities és a British Land összesen több mint 1 milliárd font (1,3 milliárd dollár) értékű londoni fejlesztési projektet függesztett fel.
  • A világ legnagyobb kereskedelmiingatlan-befektetője, a Blackstone a harmadik negyedéves gyorsjelentésében szintén arról számolt be, hogy a magasabb kamatkörnyezet lelassította a portfólióbővülést az európai piacon, valamint az egyesült államokbeli bérlakásszegmensben.
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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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