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Az MNB leszögezte:
Ingatlan

Az MNB leszögezte: "a támadások ellenére" folytatja a nyomozást a székházfelújítás kapcsán

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A sajtóban megjelent, a korábbi jegybanki vezetéshez köthető üzleti érdekeltségek támadása ellenére a jegybank új vezetése folytatja a visszaélések feltárását és a jogszerű működés helyreállítását - közölte az MNB.

A székházfelújítás ügyében a jegybank új vezetése

már tavaly októberben feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt

Majd a jegybank polgári peres eljárást is indított a 27 milliárd forintos áremelés érvénytelenségének megállapítására. A Székház felújítását végző cég munkájával összefüggésben több mint 4700 garanciális hibát tárt fel az MNB - írták a közleményben

A jegybank új vezetése folyamatosan vizsgálja és tárja fel azokat az ügyeket, amelyek tekintetében

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további jogi lépések válhatnak szükségessé

- írták a közleményben.

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