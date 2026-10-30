Drámai drágulás az adatközpontoknál: Magyarország felé is vehetik az irányt a milliárdos befektetések

A Turner & Townsend nemzetközi tanácsadó cég friss jelentése szerint Európában egy év alatt 13 százalékkal – wattonként átlagosan 10,97 euróra – emelkedtek az adatközpontok építési költségei, ami a legmeredekebb drágulás a világon.
A globális rangsorban Tokió és Oszaka után Zürich számít a harmadik legköltségesebb helyszínnek wattonként 13,70 euróval, de a tíz legdrágább város között négy észak-európai főváros – Koppenhága, Oslo, Stockholm és Helsinki – is szerepel. Ezzel szemben a legolcsóbb ázsiai piacokon, például Sanghajban vagy Mumbaiban már 5-6 euró körüli wattonkénti áron is kivitelezhetők a projektek.
A drágulás hátterében elsősorban a munkaerőhiány és a villamosenergia-hálózatok szűk keresztmetszetei állnak.
Míg világszerte az iparági szereplők 52 százaléka tartja elegendőnek a kivitelezői kapacitásokat, Európában ez az arány mindössze 19 százalék. Bár a skandináv országok a hűvösebb éghajlat és az olcsó megújuló energia miatt ideálisak lennének a nagy teljesítménysűrűségű adatközpontok számára, a kivitelezők nem győzik a megrendeléseket. Emellett a válaszadók több mint fele a hálózati csatlakozást tartja a legnagyobb akadálynak, amely a legtöbb esetben egy-két évet, de akár ennél is hosszabb időt vehet igénybe.
A nehézségek ellenére a befektetői tőke továbbra is keresi a lehetőségeket az ágazatban. A Colliers 2026 harmadik negyedéves piaci jelentése rámutat, hogy a magas finanszírozási költségek miatt óvatosabbá váló ingatlanpiacon
az adatközpontok a legkeresettebb befektetési célpontok közé tartoznak.
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó európai bérleti tranzakciók volumene az idei első fél évben 420 megawattra ugrott a tavalyi 89 megawattról, a szektor vonzerejét pedig olyan óriásügyletek jelzik, mint az atNorth vállalat 3,4 milliárd eurós felvásárlása a CPP Investments és az Equinix részéről.
A hagyományos nyugat-európai csomópontok – London, Frankfurt, Amszterdam és Dublin – telítettsége, valamint az egekbe szökő építési költségek miatt azonban a fejlesztők új helyszínek után néznek. Egy tipikus, 60 megawattos létesítmény felépítése Zürichben nagyjából 822 millió euróba kerül, míg ugyanez Varsóban 553 millió euróból is megvalósítható.
Emiatt a figyelem fokozatosan a másodlagos piacok felé fordul,
így a Colliers szerint Madrid, Milánó és Lisszabon szerepe erősödik, a Turner & Townsend szakértői pedig Magyarországon, Bulgáriában, Szlovéniában és Görögországban is élénkülő aktivitást tapasztalnak.
Az adatközpontok mellett az európai ingatlanbefektetők jelenleg a lakóingatlanokat és a logisztikai szektort részesítik előnyben, miközben az irodapiacon már csak a prémiumkategóriás épületek iránt van érdemi kereslet. A tőkeáramlás földrajzilag is átrendeződik, hiszen
- miközben Németországot még mindig visszafogja az ingatlanok elhúzódó átárazódása,
- Lengyelországban 90 százalékkal, 4,8 milliárd euró fölé ugrott a befektetési forgalom az év első kilenc hónapjában,
- Spanyolországban pedig 28 százalékos bővüléssel elérte a 16,8 milliárd eurót.
- A párizsi Capital 8 irodaház 850 millió eurós eladása, valamint egy 14 elemből álló európai logisztikai portfólió 532 millió eurós értékesítése jól mutatja, hogy a szigorúbb feltételek és a magasabb építési költségek mellett is van tőke a piacon a megfelelő méretű és stabil hozamot ígérő projektek számára.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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