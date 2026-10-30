Otthonrész program - Javaslat egy célzott, visszaforgó finanszírozású első lakás programra

Az Otthon Start jövedelmi felső határ nélkül, a hitel nagyságához kötött kamattámogatással főként a legjobban keresőket segítette, miközben a lakásárak emelkedését is gyorsította. Az utódjaként bevezetett Wekerle+ hitel jó irányba szűkít, de a konstrukció alapvető hibáit nem szünteti meg, hiszen továbbra sincs jövedelmi célzás, és a vissza nem térítendő támogatás évtizedekre terheli a költségvetést. A szerzők által javasolt Otthonrész program a háztartás jövedelméhez igazodó, jelzáloggal biztosított kölcsönnel fedezné az önerő és a piaci hitel közötti rést, a visszafizetett tőke pedig új kölcsönöket finanszírozna.

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A magyar lakástámogatások döntő része célzás nélküli keresletösztönzés. Az Otthon Start ennek a logikának a legdrágább példája volt: jövedelmi felső határ nélkül, nyitott végű kamattámogatással növelte a hitelfelvételi képességet egy kínálati oldalon merev piacon, és a támogatás mértéke a hitel nagyságától, nem a háztartás rászorultságától függött. Az azt felváltó Wekerle+ hitel helyes irányba szűkít, de a konstrukció alapvető hibáit nem szünteti meg: nincs jövedelmi célzás, a kamattámogatás vissza nem térítendő, és a költségvetési kötelezettség évtizedekre szól.

Javaslatunk egy valódi első lakásvásárló program, az Otthonrész program. Az önerő és a megfizethető piaci hitel mellé jelzálogjoggal biztosított, a háztartás jövedelméhez igazodó kölcsönt nyújt a fennmaradó rés fedezésére. A kölcsön tőkéje visszafolyik egy alapba és új kölcsönöket finanszíroz, a kamatkedvezmény pedig a háztartás teherbírásának javulásával fokozatosan megszűnik. A program két intézményt igényel: egy pénzügyi intézményt, amely a kölcsönöket kezeli, és egy igénylési szervezetet, amely a jelentkezőket rangsorolja és kiválasztja.

Nyilvános KSH- és MNB-adatokon alapuló modellszámításunk szerint egy átlagos jövedelmű, kétgyermekes, kétkeresős család egy országos átlagárú használt lakótelepi lakást kb. 14 millió forintos otthonrész-kölcsönnel tud megvásárolni; az állam költsége kb. 3,6 millió forint, szemben azzal a kb. 28 millió forinttal, amelyet ugyanez a család az Otthon Starttal kapott volna. Az átlagos jövedelmű egykeresős háztartások számára azonban a saját lakás a programmal sem érhető el, és Budapesten a családok számára sem. A program tehát nem helyettesíti a megfizethető bérlakásszektort és a kínálat bővítését, hanem kiegészíti azokat.

1. Tanulság a múltból: a 2000-2004-es kamattámogatási rendszer

Az Otthon Start nem az első kísérlet arra, hogy egy kormány a lakástámogatások látványos bővítésével szerezzen választói támogatást. Az első Orbán-kormány 2000-ben vezette be az állami kamattámogatási rendszert, és a 2002-es választások előtt tovább bővítette. A konstrukció ugyanazt a logikát követte, mint az Otthon Start: széles körben elérhető, jövedelmi célzás nélküli, hosszú távú kamattámogatást nyújtott. A választási cél nem teljesült, a program viszont súlyos örökséget hagyott a következő kormányra.

Mivel az előirányzat nyitott végű volt, a költségvetési teher kiszámíthatatlanul nőtt: a kamattámogatásra 2003-ban 34 milliárd, a 2004-es tervezetben már 82 milliárd forintot irányoztak elő. A Medgyessy-kormány 2003 decemberében, a forint elleni spekulációs nyomás közepette szigorított a feltételeken, a megkötött szerződéseket érintetlenül hagyva. A szigorítás az új belépéseket korlátozta, a korábbi szerződések évtizedekre szóló terhei azonban megmaradtak, és a támogatás leépítésének politikai költsége is a szocialista kormányt terhelte.

A tanulság az, hogy egy célzatlan, nyitott végű keresletösztönző program utólagos szűkítése politikailag nehéz és pénzügyileg lassú. A reform ezért nem állhat meg a paraméterek szigorításánál: a támogatás célzását és a háztartás változó helyzetéhez való igazodását is rendezni kell.

2. Az Otthon Start és a Wekerle+ értékelése

2.1 Az Otthon Start

Az Otthon Start 2025 szeptembere és 2026 októbere között fix 3%-os, legfeljebb 50 millió forintos hitelt kínált jövedelmi felső határ nélkül, 1,5 millió Ft/m²-es és lakásnál 100 millió forintos árplafon mellett. A bankok hitelképességi vizsgálata megmaradt, a támogatás mértéke azonban a hitel nagyságától függött, így a nagyobb hitelt felvevő, magasabb jövedelmű háztartások kapták a legtöbb támogatást. A Portfolio elemzése szerint a hitelek 76%-át a legtöbbet kereső jövedelmi ötöd vette fel.

A program hozzájárult a lakásárak emelkedéséhez. Az MNB szerint a lakásárak 2025-ben nominálisan 23,5%-kal nőttek, a fundamentumokhoz képest becsült túlértékeltség 22,5%-ra emelkedett, az egy új adósra jutó lakásvásárlási hitel mintegy 12 millió forinttal, 41,2 millió forintra nőtt, az átlagos hitelfedezeti mutató pedig 59%-ról 68%-ra emelkedett. A kedvezményezettek tehát nagyobb hitellel és drágábban vásároltak. A költségvetési teher is jelentős: egy 50 millió forintos, 25 éves hitelnél az állam az első öt évben közel 11,9 millió forint kamattámogatást fizet.

A támogatás jelentős része így a lakásárakban csapódott le, a közepes és alsó-közepes jövedelmű háztartások pedig a magasabb árak miatt nehezebb helyzetbe kerültek. A párhuzam a 2000-2004-es időszakkal nyilvánvaló: a választások előtti célzatlan lakástámogatás ezúttal sem hozta meg a remélt politikai eredményt, a következő kormányra viszont ismét drága és nehezen kivezethető programot hagyott.

2.2 A Wekerle+ hitel

A kormány 2026. október 28-tól a Wekerle+ hitellel váltotta fel az Otthon Startot (298/2026. (X. 27.) Korm. rendelet). Az új hitel a 45. életévükig igénylő fiatalokra szűkíti a jogosultságot, kizárja azokat, akiknek jelenleg vagy korábban legalább 50%-os lakástulajdonuk volt, használt lakásra 5%-ra emeli a kamatot, és ötéves bentlakási kötelezettséget ír elő a bérbeadás tilalmával.

Ezek a lépések kiszűrik a befektetési célú vásárlások egy részét, de a konstrukció logikája nem változik. Jövedelmi felső határ és időszakos rászorultsági felülvizsgálat nincs, a kamattámogatás vissza nem térítendő, és mértéke továbbra is a hitel nagyságától függ. A Wekerle+ így valószínűleg mérsékli az árfelhajtó hatást, de a közpénz továbbra is egyszeri, célzatlan támogatásként épül be a lakásárakba és az egyéni vagyonokba.

3. A javaslat: Otthonrész program

3.1 A program logikája

Vannak háztartások, amelyek rendszeres jövedelmük alapján hitelképesek és szociális lakásra már nem jogosultak, de önerőből és megfizethető piaci hitelből nem tudnak megfelelő lakást vásárolni. Az Otthonrész program nekik szól.

A fennmaradó rést egy otthonrész-kölcsön fedezi, amelyet a lakáson jelzálogjog biztosít, és amelynek terheit időszakosan a háztartás jövedelméhez igazítják.

Az alapváltozat halasztott törlesztésű kölcsön, nem állami tulajdonrész: a lakás értéknövekedése a háztartásnál marad. A program a kölcsön tőkéjét forgatja vissza, az állam tényleges támogatása a kompenzált kamat, amely a jövedelem növekedésével csökken. Ebben különbözik a Budapest Főváros Lakáspolitikai Koncepciójában (2020-2021) javasolt korlátozott tulajdoni modelltől, amely az újraeladási ár szabályozásával az értéknövekedés magáncélú kivonását is korlátozta volna.

A két megoldás közös célja a közforrás tartós felhasználása; a korlátozott tulajdon önkormányzati pilotprojektekben kiegészítő változatként alkalmazható.

3.2 Belépés, kölcsön és kilépés

A programba olyan háztartások léphetnek be, amelyeknek egyik tagja sem rendelkezik és az elmúlt öt évben sem rendelkezett lakástulajdonnal, legalább 10% önerővel rendelkeznek, megfelelnek a banki hitelképességi feltételeknek, és háztartásmérettel korrigált jövedelmük nem haladja meg a jövedelemeloszlás 7. decilisének felső határát. A lakásár-plafon régiónként differenciált és évente felülvizsgált.

A jelentkezőnek a megfizethetőségi korlát mellett felvehető legnagyobb piaci hitelt kell igénybe vennie; a fennmaradó rést az otthonrész-kölcsön fedezi, legfeljebb a vételár 30%-áig, második ranghelyű jelzálogjoggal. A lakáshitelek törlesztése és a rezsi együtt nem haladhatja meg a nettó jövedelem 35%-át, ami a később induló otthonrész-törlesztésre is vonatkozik. Az első három évben a háztartás nem fizet, a kamatot az alap kompenzálja. Ezt követően háromévente a jövedelem alapján állapítják meg a fizetendő összeget: fennmaradhat a halasztás, előírható részleges kamatfizetés vagy teljes törlesztés. Ha a jövedelem két egymást követő évben meghaladja a program felső határát, a háztartás teljes kamatot fizet és megkezdi a tőke törlesztését.

A futamidő legfeljebb 30 év, az előtörlesztés díjmentes. Eladáskor, bérbeadáskor vagy a bentlakási kötelezettség megszegésekor a tartozás esedékessé válik, a visszafizetett tőke pedig új kölcsönöket finanszíroz. A jövedelem visszaesésének, a nemfizetésnek és a futamidő végén esetleg fennmaradó tartozásnak a kezelését a program szabályzatában kell rendezni.

3.3 Az igénylési szervezet

A program kulcsa egy tartósan nyitott igénylési rendszer, amely a jelentkezőket fogadja, jogosultságukat ellenőrzi és átlátható, előre rögzített szempontok (jövedelem, háztartásméret, lakhatási helyzet, fizetési múlt) alapján rangsorolja őket. A szervezet működhet a kormányzat alatt vagy a kölcsönöket kezelő pénzügyi intézmény elkülönült egységeként.

A jelentkezők közvetlenül vagy közvetítéssel kerülhetnek a rendszerbe. Az önkormányzatok jelölhetik azokat a bérlőiket, akiknek jövedelme már meghaladja a szociális bérlakásra való jogosultság szintjét és jó fizetési múlttal rendelkeznek; jelölhetnek a lakásigénylési névjegyzékek és civil szervezetek is. A közvetítés nem helyettesíti a jogosultsági vizsgálatot. Az önkormányzati bérlők bevonásának külön haszna, hogy lakásokat szabadít fel: ha a megüresedő bérlakásokat a helyi névjegyzék alapján rászorulóbb családok kapják meg, a program a bérlakásállomány forgását is javítja.

3.4 A pénzügyi intézmény

A kölcsönök folyósítását és nyilvántartását, a jövedelmi felülvizsgálatot, a követeléskezelést és a visszaforgó alap működtetését egy erre szakosodott intézménynek kell végeznie. A holland mintában ezt egyetlen nonprofit alap, az SVn (a holland önkormányzatok lakásügyi alapja) végzi. Hazai megoldásként szóba jöhet a Magyar Fejlesztési Bank elkülönített alapja a kereskedelmi bankokkal mint értékesítési partnerekkel, a Magyar Államkincstár, vagy egy új nonprofit lakásfinanszírozási intézmény. A jövedelmi felülvizsgálat a NAV-adatokra támaszkodhat, ennek azonban jogszabályi alapot és adatkapcsolatot kell teremteni.

3.5 Modellszámítás: mit nyer a háztartás, és mibe kerül az államnak?

A program hatását szemléltető modellel vizsgáltuk, kizárólag nyilvános adatok alapján. A háztartási jövedelmeket a KSH 2024-es jövedelmi felvételéből (EU-SILC) vettük háztartástípusonként, és a nettó keresetek 2025-ös (+9,4%) és 2026-ra feltételezett (+10%) növekedésével 2026-ra vetítettük. Így az egyedülálló háztartás havi nettó jövedelme kb. 390 ezer, az egy felnőttből és egy gyermekből álló háztartásé kb. 408 ezer, a két felnőttből és két gyermekből álló háztartásé kb. 943 ezer forint. A lakásigény 35, 50, illetve 70 m². A lakásárak a KSH adatai: budapesti használt lakás kb. 1,2 millió, debreceni használt lakás 941 ezer, országos átlagos használt lakótelepi lakás 802 ezer Ft/m².

A piaci hitel kamata az MNB szerint a piaci kamatozású új lakáshitelek átlagos THM-je, 6,72%, futamideje 25 év. A törlesztés és a rezsi (1100 Ft/m²) együtt legfeljebb a nettó jövedelem 35%-a lehet, az önerő 10%, az otthonrész-kölcsön legfeljebb a vételár 30%-a, a további feltételek a 3.2 pont szerintiek. A jövedelem a modellben óvatosan, évi 5%-kal nő. Az Otthon Start költségét a bankoknak fizetett 8,11%-os ügyleti kamat és az adós által fizetett 3% különbségéből számoltuk. A költségek 3%-kal diszkontált jelenértékek.

Modellszámítás: mit nyer a háztartás, és mibe kerül az államnak? Háztartás és lakás Vételár Piaci hitel Otthonrész-kölcsön Fedezetlen rés Állami költség: Otthonrész Állami költség: Otthon Start Két felnőtt, két gyermek – országos átlagárú lakótelepi lakás, 70 m² 56,1 M Ft 36,7 M Ft 13,8 M Ft nincs 3,6 M Ft 28,5 M Ft Két felnőtt, két gyermek – Debrecen, 70 m² 65,9 M Ft 36,7 M Ft 19,8 M Ft 2,8 M Ft – 28,5 M Ft Két felnőtt, két gyermek – Budapest, 70 m² 84,0 M Ft 36,7 M Ft 25,2 M Ft 13,7 M Ft – 28,5 M Ft Egyedülálló – országos átlagárú lakótelepi lakás, 35 m² 28,1 M Ft 14,2 M Ft 8,4 M Ft 2,6 M Ft – –¹ Egy felnőtt, egy gyermek – országos átlagárú lakótelepi lakás, 50 m² 40,1 M Ft 12,7 M Ft 12,0 M Ft 11,3 M Ft – –¹ Forrás: saját modellszámítás KSH- és MNB-adatok alapján. Az Otthon Start törlesztője meghaladta volna a háztartás teherbírását.

Az eredmények három, egymást kiegészítő következtetést támasztanak alá. Az első, hogy a program ott, ahol eléri a célját, lényegesen hatékonyabb, mint az Otthon Start. Az átlagos jövedelmű kétgyermekes család az országos átlagárú lakótelepi lakást 13,8 millió forintos otthonrész-kölcsönnel megvásárolhatja, a tizedik évtől maga fizeti a teljes törlesztést, és a kölcsön a futamidő alatt visszafizetődik. Az állam költsége jelenértéken 3,6 millió forint, nagyjából nyolcada annak, amit ugyanez a család az Otthon Starttal kapott volna, és a 13,8 millió forintos tőke visszafolyik az alapba.

A második, hogy az átlagos jövedelmű egykeresős háztartások számára a saját lakás vásárlása a programmal sem reális. Az egyedülálló háztartásnál 30%-os kölcsönhatár mellett is 2,6 millió forintos rés marad, amely 40%-os határnál már eltűnne, az egyszülős háztartásnál azonban a rés még ekkor is 7 millió forint fölött van. Ezek a háztartások az Otthon Start törlesztőjét sem tudták volna kigazdálkodni, vagyis a célzatlan támogatás sem nekik szólt. Számukra a megfizethető bérlakás a reális megoldás.

A harmadik, hogy a nagyvárosi árszinten a program önmagában kevés. Debrecenben a kétgyermekes családnál 2,8 millió forintos rés marad (40%-os határnál ez megszűnik), Budapesten viszont 13,7 millió forint. A fővárosban az Otthonrész csak költségelvű lakáskínálattal együtt működhet.

Egy 100 milliárd forintos alapból az átlagosan 14 millió forintos kölcsönökkel mintegy 7 ezer kihelyezés finanszírozható egyszerre; ez induló kapacitás, a további kihelyezések ütemét a visszafizetések határozzák meg. Az eredmények szemléltető jellegűek: a feltételezett jövedelmi pályához, kamathoz és árakhoz kötődnek, és nem programátlagok. A modell minden paramétere a mellékelt táblázatban módosítható.

3.6 Finanszírozás és bevezetés

A program költsége a kamatkompenzációból, a működési költségekből és az esetleges hitelezési veszteségekből áll; a visszaforgó tőke reálértéke az infláció miatt csökken, ezért az alapot időről időre pótolni kell. A kezdeti tőke forrása lehet a lakástámogatási keretek fokozatos átcsoportosítása, megfelelő célú uniós forrás és önkormányzati társfinanszírozás; a fennálló kamattámogatási kötelezettségek rövid távon korlátozzák az átcsoportosítást. Első lépésként a célcsoportot és a paramétereket kell részletes szimulációval pontosítani, majd kijelölni az intézményeket és megalkotni a szabályozást. Két-három vidéki régióban indítható pilot, kiemelten az önkormányzati bérlők bevonásával; budapesti pilot csak a költségelvű kínálattal összekapcsolva indokolt. A monitoring a célzottságot, az árhatást, a visszafizetéseket és a felszabaduló önkormányzati lakások felhasználását kövesse.

4. Kiterjesztés a lakásfelújításokra

Ugyanez a logika alkalmazható a lakásfelújításokra, különösen az energiatakarékossági és klímavédelmi korszerűsítésekre. A hazai felújítási támogatások jellemzően vissza nem térítendő támogatásként vagy hosszú futamidejű kedvezményes hitelként működtek; a 2021–2022-es otthonfelújítási program például jövedelmi célzás nélkül térítette meg a költség felét. A háztartás helyzete azonban nem indokolja, hogy az állam 20-30 évre szóló támogatást nyújtson: a felújítás idején szükség lehet segítségre, öt-tíz év múlva már nem feltétlenül. Jövedelemhez igazodó kamatkedvezménnyel és visszaforgó alappal a már nem indokolt támogatás a rászorulókhoz csoportosítható át. A holland Nationaal Warmtefonds hasonló elven működik: az évi 60 000 euró alatti bruttó jövedelmű háztartások kamatmentes energiatakarékossági kölcsönt kaphatnak.

Ha az Otthonrész program elfogadottsága, neve, átláthatósága és intézményrendszere kiépül, a modell könnyen kiterjeszthető a meglévő lakásállomány felújítási programjaira, közös intézményi háttérrel, de elkülönített forrásnyilvántartással és a felújítások sajátos energetikai követelményeivel. Javasoljuk ezért, hogy a program már a tervezéskor olyan keretként épüljön fel, amely második lépésben a felújítási támogatásokat is befogadja.

5. Nemzetközi minták

Az alapváltozat közvetlen mintája a holland Starterslening. A második jelzálogkölcsön azt a rést fedezi, amelyet az első lakásvásárló bankhitelből már nem kap meg, legfeljebb a vételár 20%-áig. Az SVn nonprofit alap kezeli, a forrást több mint 250 önkormányzat revolving alapja biztosítja. Az első három évben a háztartás nem fizet, majd a 3., 6., 10. és 15. év után a jövedelméhez igazítják a törlesztést; eladáskor a kölcsönt vissza kell fizetni. Az SVn szerint a kedvezményezettek kb. 90%-a hat éven belül teljes részletet fizet vagy visszafizette a kölcsönt.

Az ausztrál Help to Buy (2025-től) és az ír First Home Scheme (2022-től) tulajdonrészes modellek: az állam legfeljebb 30-40% tulajdonrészt vállal, és eladáskor a lakás akkori értékéből kapja vissza a részarányát. Ausztráliában a jövedelmi küszöb két egymást követő évben való túllépése a teherbírás mértékéig kötelező kivásárlást von maga után, Írországban az ötödik év után emelkedő díj ösztönöz a kivásárlásra. Ezek a modellek a halasztott kölcsöntől eltérő, külön vizsgálandó változatok.

Nemzetközi minták Célzottság Visszaforgatás Kinövés NL Starterslening ár, kor, csak a rés teljes visszafizetés, revolving alap jövedelmi felülvizsgálat AU Help to Buy jövedelem és ár értékarányos rész eladáskor kötelező kivásárlás küszöb felett IE First Home első vásárló, max. hitel, ár értékarányos rész eladáskor díj a 6. évtől HU Otthon Start / Wekerle+ (életkor, első lakás) nincs nincs Javasolt Otthonrész jövedelmi sáv, ár, valódi első lakás, igénylési rangsor tőke visszafizetése, revolving alap jövedelmi felülvizsgálat, kötelező törlesztés küszöb felett Forrás: a cikk írójának gyűjtése

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