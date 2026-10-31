Jelzést kapott a kormány: 10 pontban reformálná meg a magyar ingatlanpiacot a szakma

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A több mint 150 éve működő nemzetközi RICS globális standardjai – különösen az értékbecslés, a területfelmérés, a szakmai etika, az összeférhetetlenség, a fenntarthatóság és az életciklus-szemlélet területén – gyakorlati kapaszkodót adhatnak a kormánynak a kiszámíthatóbb, átláthatóbb befektetői szempontból hitelesebb, és az európai-, illetve nemzetközi rendszerekhez jobban illeszkedő hazai szabályozási környezet kialakításához, és ebben szeretnének is segítséget nyújtani az új szakmai keretrendszer kialakításához. Így az ingatlanpiaci és városfejlesztési döntésekben erősebben jelenhetne meg

az életciklus-szemlélet,

a fenntarthatósági kockázatok szakszerű kezelése,

az értékalapú gondolkodás és

az adatalapú értékelés.

Mindez pedig a lakosság, az önkormányzatok és az állam számára is hosszú távú előnyöket teremthet.

A javaslatcsomag kapcsán a Portfolio a szervezet hazai képviselőit, többek között Winkler Edinát, Ódor Dánielt és Barta Zsombort és Orcsik Annát kérdezte egy szakmai esemény után Budapesten. A szakemberek elmondták, hogy az RICS Magyarország nem kész megoldási csomagot, hanem egyeztetési alapot nyújt a kormánynak, amely azt jelöli ki, hogy milyen területeken tud a nemzetközi szakmai szervezet hozzájárulni a szabályozási környezet megújításához – véleményüket az alábbi tíz pontos javaslatcsomag után összegezzük.

Az RICS Magyarország által javasolt egyeztetési témakörök

1. Energiahatékonyság és hosszú távú versenyképesség Az energiahatékonysági beruházások támogatása egyszerre szolgálhatja a háztartások védelmét, az épületállomány korszerűsítését és a hosszú távú fenntarthatósági célokat. Ezzel párhuzamosan a nem hatékony rendszerek kivezetésének ösztönzése is szabályozásra kerülhet.

2. ESG, fenntarthatósági kockázatok és értékbecslés A fenntarthatósági és átállási kockázatok egyre erősebben jelennek meg az ingatlanpiaci döntésekben, ugyanakkor ezek értékre gyakorolt hatását csak megbízható adatok és egységes szakmai szempontok, leginkább szempontrendszer alapján érdemes számszerűsíteni, illetve integrálni a jogalkotásba.

3. Megfizethető és fenntartható lakhatási modellek A lakhatási kérdések kezelése hosszú távú, mérhető, és transzparens keretrendszert igényel, amely az új lakásépítés, bérlakásmodellek, felújítások és energiahatékonyság szempontjait együtt kezeli egy kiszámítható, a fejlesztési ciklusokhoz igazodó, szociális mobilitást is támogató rendszerben.

4. EU-s és állami forrású projektek fenntarthatósági monitoringja A támogatott ingatlanfejlesztéseknél fontos, hogy a fenntarthatósági vállalások ne csak a döntés pillanatában, hanem a megvalósítás és működtetés során is objektív szakmai szempontrendszer alapján mérhetők legyenek.

5. Kiszámíthatóbb és átláthatóbb kereskedelmiingatlan-szabályozás A plázastophoz és a kereskedelmi funkció-, illetve bérlőváltásokhoz kapcsolódó szabályozás, csak akkor támogatja a társadalmi szempontokat, beleértve a piaci bizalmat és a közérdeket, ha előre rögzített, objektív és versenysemleges szempontokon alapul.

6. Kiemelt beruházások átlátható szempontrendszere A kiemelt beruházássá nyilvánítást – tekintve annak hatásait a piacra - indokolt lenne az állami szektorra (különleges társadalmi érdekekre) korlátozni és ugyancsak fontos lenne a döntési szempontok kiszámíthatóságának, arányosságának és nyilvánosságának erősítése.

7. Ingatlan-nyilvántartási és földhivatali folyamatok stabilitása Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás megbízható működése közvetlenül befolyásolja a tranzakciók biztonságát, az értékbecslések megalapozottságát és a befektetői bizalmat. A folyamatok stabilitása ezért kiemelt szakmai kérdés.

8. Állami elővásárlási jog világörökségi területeken Az állami elővásárlási jog alkalmazása akkor szolgálja legjobban a közérdeket, ha pontosan körülhatárolt, arányos és ténylegesen indokolt esetekre korlátozódik.

9. Történelmi belvárosok rehabilitációja A belvárosi történelmi épületállomány megtartása, felújítása és energiahatékonysági javítása társasházi döntéshozatali, finanszírozási és műszaki kérdés is, amely erősebb közösségi fellépést és célzott szakmai egyeztetést igényel.

10. Budapesti utcafronti üzlethelyiségek újjáélesztése A földszinti üzlethelyiségek működőképessége városképi, gazdasági és közterületi minőségi kérdés, amely köz- és magánszféra együttműködésével, egyes akcióterületek kijelölésével lenne kezelhető hatékonyan.

Kiszámíthatóság, átláthatóság, nemzetközi integráció, adatvezérelt döntéshozatal, fenntarthatóság

Az RICS Magyarország szerint az épített környezetet érintő szabályozások akkor tudják egyszerre szolgálni a gazdasági növekedést, a társadalmi érdekeket és a klímacélokat, ha azok világos, előre rögzített, objektív és versenysemleges szempontokra épülnek. A szervezet ezért tematikus szakmai egyeztetés elindítását javasolja a szakpolitikai témafelelősökkel, az önkormányzatokkal és a releváns szakmai szervezetekkel. Az RICS szakmai partnerként háttéranyagokkal, célzott munkacsoportokkal és nemzetközi összehasonlításokkal tudná támogatni azokat a kérdéseket, ahol a nemzetközi standardok, a hazai piaci tapasztalatok és a közérdeket szolgáló szakmai szempontok együtt erősíthetik Magyarország és Budapest versenyképességét.

Orcsik Anna, az RICS európai vezetőségének tagja: Magyarország más piacok számára is példaértékű stratégiát alakíthat ki az épített környezet jövőjéről

Az épített környezet közvetlenül befolyásolja az életminőségünket, közösségeink működését és az ország hosszú távú versenyképességét. Az RICS számára ezért a közjó szolgálata a kiindulópont: az a cél, hogy a szakmai tudás és a megalapozott döntések által biztosított előnyök a társadalom egészében érvényesüljenek.

Ehhez olyan platformot szeretnénk biztosítani, ahol minden releváns szereplő – a döntéshozók, az önkormányzatok, a piaci és finanszírozási szereplők, a szakmai szervezetek és az érintett közösségek képviselői – közösen gondolkodhat az épített környezet jövőjéről

– mondta el Orcsik Anna. Az RICS ehhez nemzetközi tapasztalatot, szakmai standardokat és a hazai szakértők tudását tudja hozzáadni.

A célunk nem pusztán a bevált nemzetközi gyakorlatok átvétele. Azt szeretnénk elősegíteni, hogy Magyarország olyan, a hazai adottságokra épülő, hosszú távú stratégiát dolgozzon ki az épített környezet jövőjére, amely más piacok számára is példaértékű lehet. A tízpontos javaslatcsomagot az ehhez szükséges párbeszéd kiindulópontjának tekintjük.”

Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnere: befektetési szempontból korábban szürkezónává vált Magyarország

A szakember szerint az energetikai korszerűsítés és a lakhatási kérdések kezelése szorosan összefügg, különösen a bérlakáspiac fejlesztése terén. A javaslatcsomagban is hangsúlyos szerepet kapnak a fenntarthatósági és energetikai szempontok, amelyek illeszkednek az Európai Unió épületfelújításokra és energiahatékonyságra vonatkozó előírásaihoz. A szervezet European Housing Working Group elnevezésű munkacsoportja nemzetközi szinten is vizsgálja a megfizethető lakhatás biztosításának jogi és piaci feltételeit.

Dr. Ódor Dániel MRICS Taylor Wessing, Partner Ódor Dániel a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, szakterülete az ingatlanpiac és az építőipar. Elismert szakértője a kereskedelmi és ipari ingatlanjognak, és egyike azon kevés magyar üg … Tovább

A lakhatási kérdések hosszú távú rendezése elképzelhetetlen a bérlakásszektor nélkül; olyan szabályozási környezetet kell teremteni, amely a megfizethetőség biztosítása mellett az intézményi befektetők számára is vonzó, megvásárolható ingatlantermékeket hoz létre

– emelte ki.

A kereskedelmi ingatlanok piacát érintően az RICS a plázastopként ismert szabályozás átalakítását sürgeti. Jelenleg a meglévő épületekben az új bérlők beköltözése is külön engedélyhez kötött, ami lassítja a piaci folyamatokat és akadályozza a kiskereskedelmi szektor fejlődését. Emellett az új fejlesztéseknél érvényben lévő, 300 négyzetméteres alapterület-küszöb feletti kormányhivatali engedélyeztetési eljárás is korlátozza a növekedési potenciált.

"A 300 négyzetméteres alapterület-határhoz kötött kormányhivatali engedélyeztetés gátolja a kiskereskedelmi szektor fejlődését, ezért a bürokratikus eljárások helyett objektív, a helyi építési szabályzatokon alapuló keretekre lenne szükség" – mutatott rá Ódor Dániel.

A szabályozás ésszerűsítése az új márkák és piaci szereplők megjelenésével növelné a versenyhelyzetet, ami a fogyasztók számára is szélesebb választékot biztosítana.

Az RICS javaslatcsomagja kitér a kiemelt beruházásokra és az állami elővásárlási jogra is. A teljes belvárosra kiterjedő állami elővásárlási jogot a jelenlegi formájában nem tartják indokoltnak; a műemlékek esetében fennálló jogot specifikusabban kellene szabályozni. A kiemelt beruházási státusz korábban versenytorzító hatást fejtett ki, ugyanakkor a rendszer kivezetésekor ügyelni kell arra, hogy a szabályozás ne váljon széttöredezetté vagy kiszámíthatatlanná a fejlesztők számára.

A piaci folyamatok átláthatósága szempontjából kritikus tényező az ingatlan-nyilvántartási helyzet rendezése. Bár Magyarországon hagyományosan megbízható a földhivatali rendszer, az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerre (E-ING) való átállás csúszása és az eljárások lelassulása érdemi fennakadásokat okoz. A rendszer éles elindítása már másfél éves késésben van, így annak mielőbbi rendezése elengedhetetlen a modern, elektronikus közigazgatási eljárások megteremtéséhez.

Winkler Edina MRICS, értékbecslési szakértő: egységes ESG-adatbekérésre lenne szükség

Egy másik kiemelt terület az adat: az ingatlanállomány műszaki és energetikai állapotára vonatkozó adatok átláthatósága alapvető feltétel. Ennek megteremtésében a bankszektor is szerepet vállalhatna a finanszírozási elvárások egységesítésén és szigorításán keresztül. Winkler Edina arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi bérlők a szigorúbb hazai elvárások hiányában gyakran lazábban állnak azokhoz a fenntarthatósági követelményekhez, amelyek Nyugat-Európában már megszokottak. Ez hosszabb távon visszavetheti a magyar piac fejlődését és ronthatja a hazai ingatlanállomány versenyképességét.

Edina Winkler MRICS DTZ, Vezető értékbecslő Edina 2003. óta erősíti a DTZ értékbecslői csapatát, ahol a kezdetekben párhuzamosan piacelemzői feladatokat is ellátott. Vezető elemzőként számos ingatlanportfolió rendszeres értékbecslését végzi úgy … Tovább

Az RICS Magyarország szakmai kezdeményezései között kiemelt helyen szerepel egy egységes, a kereskedelmi ingatlanok fenntarthatósági szempontjait felmérő adatbekérő kérdőív létrehozása és használata. Ennek célja, hogy átláthatóbbak legyenek az értékbecslések a banki finanszírozás, és a piaci szereplők azonos mutatók alapján értékelhessék az ingatlanokat.

A részletes adatok rendelkezésre bocsátása és a transzparens adatszolgáltatás nem szűkíti a finanszírozási lehetőségeket, hanem érdemben csökkenti a hitelezési kockázatokat

– mutatott rá Winkler Edina.

A kezdeményezés a RICS nemzetközi iránymutatásán alapul, amely kijelöli a gyűjtendő fenntarthatósági inputokat és mutatószámokat, különös tekintettel az értékbecslési kockázatokra.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Bankszövetség felé is javaslat született, mert jelenleg az egyes kereskedelmi banki gyakorlatok jelentősen eltérnek. Bizonyos pénzintézetek mindössze néhány fenntarthatósági adatot kérnek be a kereskedelmi ingatlanok értékbecsléséhez, míg mások lényegesen részletesebb csomagot várnak el. A kidolgozott, kifejezetten nem lakóingatlanokra vonatkozó adatbekérő formátum ezt a gyakorlatot egységesítené.

A kereskedelmi ingatlanok tulajdonosainak fel kell készülniük arra, hogy a banki finanszírozáshoz elengedhetetlen a fenntarthatósági szempontok pontos bemutatása, az éves értékvesztés-felülvizsgálatok pedig lehetőséget adnak az ingatlanok ESG-fejlődésének folyamatos nyomon követésére

– emelte ki Winkler Edina.

A szakmai egyeztetések során felmerült az adatszolgáltatás összekötése a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fórumával, vagyis a BRF-fel is. Így a jövőben a piaci ügynökségek az irodai és ipari szegmensben közösen gyűjthetnének fenntarthatósági adatokat.

A kérdőívből egy alternatív változat is készült Property Checklist néven, amely a bérbeadók és bérlők szemszögéből gyűjt információkat. Ez az eszköz a zöld bérleti szerződések megkötését, valamint a vállalt fenntarthatósági intézkedések ellenőrzését támogatja. A felmérés az ESG valamennyi pillérét érinti. A környezeti, vagyis „E” tényezők között az épületek energiahatékonyságát, a megújuló energia felhasználását és a megújuló energiatermelő berendezések meglétét vizsgálja. A társadalmi és vállalatirányítási, azaz „S” és „G” szempontok mentén pedig a zöld bérleti szerződésekre, valamint a bérlő- és felhasználótámogató rendszerek meglétére is kiterjed.

Barta Zsombor MRICS, fenntarthatósági szakértő: az ESG-szempontrendszer nemzetgazdasági jelentőségű

A szakember értékelése szerint az állami források hatékonyabb felhasználásával jelentős lépést lehetne tenni az alacsonyabb energiafogyasztás és kibocsátás irányába. Az RICS konferenciáján elhangzottak szerint is a nyugat-európai – például svéd, francia és brit – példák azt mutatják, hogy a szigorúbb szabályozás és a világos mérföldkövek meghatározása nem lefojtja, hanem kiszámítható pályára állítja a szektort.

Barta Zsombor MRICS HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), nagykövet, Greenbors Consulting Kft. alapító partner Barta Zsombor a Greenbors Consulting Kft. fenntarthatósági tanácsadó cég alapító partnere, emellett akkreditált zöldépület minősítő, illetve a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének Nagyköv … Tovább

A nem fenntartható megoldások támogatására fordított források átcsoportosításával a hatékonyabb energiafelhasználást célzó beruházások felé nemzetgazdasági szinten is hatalmas energiatakarékossági potenciál szabadítható fel

– fogalmazott Barta Zsombor.

A javaslatcsomag kiemelten kezeli a hazai ingatlanállományt érintő energiaszegénység kérdését is, amely egyszerre jelent társadalmi és gazdasági kihívást. Mivel az RICS által megfogalmazott 10 pont nemcsak szabályozási, hanem finanszírozási és támogatási kérdéseket is érint, az ajánlások az építőgazdaságért felelős tárca mellett a Pénzügyminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó területeket is érinthetik.

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