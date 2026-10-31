Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?

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Mi az az idegenforgalmi adó?

A helyi adók rendszerét úgy alakították ki az 1990-es években, hogy az önkormányzatok az általuk ellátott közszolgáltatásokat a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazíthassák, a lakosság teherbíróképességét is szem előtt tartva. Az idegenforgalmi adó a rendszer eredeti adónemei közé tartozik, a kivetését megalapozó első önkormányzati rendeletek 1991-ben születtek, a helyiadó-törvény felhatalmazása alapján.

Főszabály szerint az idegenforgalmi adó (továbbiakban IFA) tárgya a nem állandó lakos magánszemély által az önkormányzat illetékességi területén eltöltött legalább egy vendégéjszaka. Az adónem két módon vethető ki; a tartózkodási idő után személyenként vagy a szállásdíj arányában. A törvény mindkét esetben maximálja az adómértékét,2026. január 1. óta épp 830 Ft/vendégéjszakában vagy a szállásdíj 4%-ában.

A törvény nem kötelezi a településeket az adónem alkalmazására, mindössze keretszabályokat szab; a települési önkormányzatok rendelettel vezethetik be a helyi adókat, így az IFA-t is. A fővárosban azonban nem a Fővárosi Önkormányzat, hanem a kerületi önkormányzatok jogosultak ennek kivetésére és beszedésére – legalábbis 2011 óta, addig a főváros és a kerületek 47:53 arányban osztoztak a szálláshelyektől a fővároshoz befolyt IFA-ból, míg a kerületek közötti forrásmegosztás egy bonyolult képlet alapján történt.

De mi köze ennek Rogán Antalhoz?

A 2011-es változtatás nem kifejezetten szakpolitikai alapon, inkább politikai lobbiérdekek mentén formálódott: ekkor még nem volt összeférhetetlen a polgármesteri és az országgyűlési képviselői tisztség, és 14 fővárosi kerületi polgármester is tagja volt a kormánypárti Fidesz- vagy KDNP-frakcióknak, érdemi lobbierőt képezve. Rogán Antal ekkor az V. kerület, Belváros-Lipótváros polgármestere volt: 2010-ben az itt található jelentősebb szállodák fizették be a fővárosi IFA-bevételek mintegy 30-40%-át, de a forrásmegosztási szabályok alapján mindössze 1,37 százalékban részesült a kerület. Kezdeményezésére döntött kormány a helyiadó-törvény módosításáról, melynek értelmében a főváros csak a kerületek beleegyezésével vetheti ki maga az IFA-t – amit a kerületek többsége nem adott meg, helyette saját hatáskörben kezdték kivetni az adónemet. Rogán Antal akkori indoklása szerint a belvárosi kerületekre a turizmusból adódóan nagyobb terhelés és többletfeladatok hárulnak, ezért is indokolt az adó saját hatáskörű beszedése.

A fővárosi kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma – és ezzel a kapcsolódó IFA-bevételek szintje – az átalakítás óta stabilan növekszik, lendületét csak a koronavírus-járvány törte meg. Ekkor, 2020. április 22. és 2021. július 1. között, ideiglenesen fel is függesztették az IFA beszedésének lehetőségét.

Kép: A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Budapesten (fő), 2011-2020, és a turisztikai szálláshelyek vendégforgalma (fő), 2021-2025 (Adatforrás: KSH)

Mekkora IFA-bevételekről beszélünk?

Az idegenforgalmi adóból származó bevételek a fővárosban 2024-ben összesen 12,7 milliárd forintot tettek ki, ami több, mint a fele az ország összes településén beszedett IFA-bevételnek, a fővárosi és kerületi önkormányzatok költségvetésének azonban csupán 1,2%-a. Az adónem területi koncentrációját jól mutatja, hogy a budapesti IFA-bevételek közel 90%-án mindössze hat belvárosi kerület osztozott 2024-ben, az alábbiak szerint:

V. kerület: 4,13 milliárd Ft

VI. kerület: 2,41 milliárd Ft

VII. kerület: 2,32 milliárd Ft

VIII. kerület: 1,21 milliárd Ft

I. kerület: 743 millió Ft

IX. kerület: 693 millió Ft.

Az IFA-bevételek közötti különbségek különösen hangsúlyosak, ha a kerületek lakosságát is figyelembe vesszük.

Míg az V. kerületben egy lakosra 174 ezer forint jutott 2024-ben, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérnek is otthont adó XVII. és XVIII. kerületekben ez a lakosonként 100 forintot sem érte el.

Utóbbi kerületekben (akárcsak a XXI. kerületben, Csepelen) a fővárossal történő forrásmegosztás jelenleg is érvényben van, nem vonták saját hatáskörbe az adókivetést, e három kerület és a főváros mindösszesen 2,9 millió forinton osztozik 2026-ban.

Kép: A fővárosi kerületek egy lakosra jutó IFA-bevételei 2024-ben, Ft/fő (Adatforrás: KSH)

A koncentráció még látványosabb, ha a kerületek költségvetési kiadásaihoz mérjük az IFA-ból származó bevételeket. Számottevő, azaz a költségvetés 1%-át elérő bevétellel csak a fent felsorolt hat belvárosi kerület rendelkezett 2024-ben – különösen magas, 10%-ot meghaladó bevétellel pedig csak az V. és a VI. kerület, bár valószínűsíthető, hogy

utóbbi esetében a rövid távú lakáskiadás januári betiltása óta mérséklődtek a bevételek.

Kép: A fővárosi kerületek idegenforgalmi adóból származó bevételei a működési költségvetés bevételeinek arányában, 2024 (Adatforrás: Magyar Államkincstár)

Kié legyen a bevétel?

Az önkormányzati alrendszer hosszú éveken át tartó alulfinanszírozásának eredményeként a kerületek és a Fővárosi Önkormányzat egyaránt jelentős forrásszűkösséggel küzdenek. A Fővárosi Önkormányzat finanszírozottságát összevetni a kerületi önkormányzatokéval az eltérő feladatokból és struktúrából adódóan nem könnyű feladat, e cikk keretein bőven túlmutat. A kerületek közötti finanszírozottsági különbségek ugyanakkor markánsan megmutatkoznak a működési költségvetések szintjén; 2024-ben a legmagasabb egy főre jutó bevétellel rendelkező kerület (az V. kerület, Belváros-Lipótváros) és a legalacsonyabb egy főre jutó bevétellel rendelkező kerület (XX. kerület, Pesterzsébet) között négyszeres volt a különbség. De nem csak e két konkrét kerületről van szó:

a belvárosi kerületek finanszírozottsága (részben az IFA-nak is köszönhetően) rendre magasabb, mint a külsőbb kerületeké.

A fővárosi kerületek egy főre jutó működési költségvetési bevételei, 2024 (Adatok forrása: Magyar Államkincstár)

A jelenlegi IFA-rendszer megtartása mellett szóló érv, hogy a belvárosi kerületek lakói kénytelenek a turizmus externális hatásait az átlagnál nagyobb mértékben viselni, így nagyobb bevétellel kell kompenzálni e kerületeket. A kerületi önkormányzatok ráadásul közelebb állnak a lakossághoz, így jobban fel tudják mérni, hogy milyen jellegű fejlesztésekre lehet szükség a területükön.

Ezzel szemben a fennálló rendszer elvetése és az IFA fővárosi szintű beszedése mellett szól, hogy a főváros látja el a turizmussal kapcsolatban felmerülő feladatok nagyobb részét. Ide sorolhatók

a turisztikai marketing és stratégiaalkotás feladatai,

a közösségi közlekedés,

a kiemelt jelentőségű közterületek és zöldterületek zömének üzemeltetése,

és számos szabadidős és kulturális intézmény fenntartása is.

Ugyanakkor a kerületi önkormányzatok is fenntartanak zöldterületeket, közparkokat, kulturális és szabadidős intézményeket továbbá számos belvárosi kerületben merülnek fel többletfeladatok a köztisztaság vagy a rendészet terén a turizmussal összefüggésben (ld. pl. a Belső-Erzsébetvárost). A parkolási bevételek elvonása kapcsán a kerületek hangsúlyozták, hogy már így is számos fővárosi (köztisztasági, szociális és rendfenntartási) feladatot látnak el, és félő, hogy a források elvonásával erre már nem lenne lehetőségük. Tény, hogy ezen átvállalások elsősorban a főváros forráshiányából fakadó válságtünetként értelmezhetők leginkább, de a létezésük semmiképp nem elvitatható.

Az álláspontok ütköztetése során alapvető fontosságú kérdés, hogy a 2011 előtti vagy az azutáni rendszerben azonosíthatóak-e szakpolitikai megfontolások. A 2011 előtti forrásmegosztás pusztán általános kerületi különbségeket (népesség, terület, lakásállomány) tükrözött, azaz teljesen közömbös volt a turizmusspecifikus feladatok térbeli különbségeire.

A kerületszintű adókivetés, ellenben, kizárólag a szálláshelyek holléte szempontjából érzékeny e térbeliségre, minden más externáliát figyelmen kívül hagy.

Önmagában eldöntendő – politikai értékválasztást jelentő – kérdés, hogy az idegenforgalmi adónak kapcsolódnia kell-e valamiféle bújtatott feladatfinanszírozáshoz, az elosztásának tükröznie kell-e konkrét önkormányzati kiadásokat. Legitim válasz lehet a kérdésre a „nem”, és kijelenthető akár az is, hogy az IFA alanyi jogon azé, akinél keletkezik; mint ahogy az is, hogy valamilyen szolidaritásalapú mechanizmus mentén az egész fővárosé (akár a Fővárosi Önkormányzat bevételeként, akár a 23+1 önkormányzat között szétosztva). Erről azonban egyelőre nem ismert az érintett szereplők álláspontja.

Egyértelmű azonban, hogy az egyeztetés kultúrája, a kooperáció olyan demokratikus alapérték, ami jobb minőségű döntésekhez vezet. Egybecseng ezzel, hogy a szabályozás kialakítása kapcsán visszatérő követelés a kerületek részéről a bevonás. Érdemi tárgyalások (és ismert álláspontok) hiányában a kerületek és a főváros közötti polémia végleg beárnyékolhatja az idegenforgalmi adó esetleges reformja körüli szakmai párbeszédet.

Túlturizmus és külföldi példák az adóztatásra

A második legnagyobb vendégforgalmú VI. kerület, Terézváros önkormányzata 2026 január 1-től 0 napban határozta meg a rövid távú magánszálláshely-kiadás éves maximumát („Airbnb-tilalom”). Az intézkedéssel a kerület csatlakozott a túlturizmus ellen New Yorkban, Barcelonában vagy Amszterdamban már évek óta erősödő mozgalomhoz. A magánszálláshelyekre építő turizmus a nagyvárosokban rutinszerűen hozzájárul a lakásállomány szűküléséhez, a belvárosi szolgáltatásmix átalakulásához, a közlekedési infrastruktúra terheléséhez és a városi terek zsúfoltságához – azaz összességében a helyben élők életfeltételeinek romlásához.

A hatások ellensúlyozása érdekében egyre szofisztikáltabb szabályozási környezet jelenik meg az érintett európai nagyvárosokban, amelynek részei a szankciók mellett az egyre magasabb turisztikai adók is. Ennek köszönhetően lett Amszterdamban 12,5%, így lesz Bécsben 2027. júliusától 8% és így lett Barcelonában vendégéjszakánként 15 euró az idegenforgalmi adó, míg Budapesten 4% vagy kb. 2,32 euró az IFA.

Egyes európai városokban (pl. Athén, Párizs, Róma)

a városrésztől vagy a szállás típusától függően is változik az adó kulcsa, ami lehetővé teszi az adó szabályozó funkciójának érvényesítését is.

Budapesten az elosztás puszta újraszámítása helyett, érdemes lehet az idegenforgalmi adóztatás rendszerének érdemi újragondolását is napirendre venni a jövedelmezőbb és méltányosabb mechanizmusokat kialakítása érdekében. Támpont lehet ehhez, hogy olyan külföldi példa nem ismert, ahol kerületi önkormányzatok saját hatáskörben vetnének ki és szednének be turisztikai adót.

Reform kell, de milyen?

Az idegenforgalmi adó jelenlegi rendszere

néhány belvárosi kerület számára biztosít bőséges bevételt a fővárosban.

A turizmus externális hatásai ugyanakkor e kerületeken túl is megfigyelhetők, míg számos összvárosi szintű turisztikai feladat a Fővárosi Önkormányzatnál jelenik meg. Mindezek ismeretében nem észszerűtlen gondolat, hogy – számos európai példához hasonlóan –

Budapesten is egységes idegenforgalmiadó-szabályozás lépjen életbe,

mindamellett, hogy a turizmus externális hatásai által inkább érintett kerületek visszaosztás révén részesüljenek a bevételekből.

Ez önmagában azonban aligha elég; a jó gyakorlatokat megvizsgálva azt találjuk, hogy az adókivetés a bevételtermelés mellett legalább olyan hangsúlyos eszköze a túlturizmus elleni harcnak, amelyet egyre több városban differenciált és növekvő adómértékkel vívnak meg. A főváros látogatószámai évről-évre nőnek, ami egyelőre csak lokálisan vet fel nehezen kezelhető hatásokat, de egyre jobban sürgeti egy átfogóbb turisztikai reform létrejöttét. A kérdés már csak az, hogy

képes-e akár a Fővárosi Önkormányzat, akár a kormány sikerre vinni egy ilyen reformot, konszenzusos alapon, Budapesten.

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