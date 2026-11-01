Egyenes úton robogunk a Balaton vesztébe – sürgős lépések nélkül három pocsolyára zsugorodhat a tó

Egy adatalapú klímaforgatókönyv szerint vízpótlás nélkül a század végére három különálló nyílt vízfelületre eshet szét a Balaton. A tó már idén nyáron is 34 centimétert apadt, a jelenlegi kiterjedés megőrzéséhez pedig idővel tartós vízpótlásra lehet szükség.

Vízpótlás nélkül a század végére három nagyobb, egymástól elkülönülő nyílt vízfelületre húzódhat vissza a Balaton egy kedvezőtlen klímaforgatókönyv szerint – írja a veol.hu Fülöp Bence vízépítő mérnök tihanyi előadásáról.

Azt érdemes ugyanakkor rögzíteni, hogy a bemutatott modell egy lehetséges kimenetelt jelez, nem biztos előrejelzést, de az elmúlt évek vízhiánya alapján ez egyre valószerűbb forgatókönyvet jelent.

A Honti Márk és szerzőtársai kutatására épülő modellezés az RCP8.5 forgatókönyv mellett a század utolsó harmadára jelentősen romló vízmérleggel számol.

Mínusz kétméteres vízállásnál az egy méternél mélyebb, potenciálisan nyílt vízként megmaradó területek három nagyobb medencerészre korlátozódnának – vagyis három részre esne szét a most ismert Balaton.

Idén nyáron június közepe és augusztus 27. között 34 centimétert apadt a tó, a vízmérce értéke 77-ről 43 centiméterre csökkent. A tihanyi Belső-tó is jelentősen visszahúzódott, de különálló vízrendszere miatt ebből nem lehet közvetlenül a Balaton jövőjére következtetni.

A kedvezőtlen forgatókönyvben a jelenlegi kiterjedés megőrzéséhez idővel tartós vízpótlásra lehet szükség, amely a vízszintingadozást sem szüntetné meg.

Fülöp Bence a vízvisszatartást, a természetalapú megoldásokat és az alkalmazkodást hangsúlyozta, mivel a beépítések és a területhasználat tovább erősíthetik a problémákat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás