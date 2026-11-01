Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján

Október végétől uniós forrásokból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik meg, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program keretében Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek épülnek, több helyen pedig a meglévő állomásokat újítják fel. A legösszetettebb munka Balatonfüreden zajlik, ahol három akadálymentes magasperon és három felvonó készül. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon épül, és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyi lakosok tiltakozása miatt kimarad a programból, a déli parton viszont hasonló felújítások indulnak.

Uniós források felhasználásával tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik meg október végétől – jelentette be Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A beruházások elindulását a szükséges európai uniós fejlesztési források megérkezése tette lehetővé. Ennek köszönhetően a nemrég aláírt kivitelezői szerződések október végén hatályba léphetnek, és megkezdődhetnek a munkálatok. A fejlesztések szükségességét a tárcavezető a jelenlegi kedvezőtlen állapotokkal indokolta.

Nem elég, ha jó vonatok járnak a Balatonra, az sem mindegy, milyen állomásokon várjuk az utasokat. Az évtizedes felújítási adósságot ma is látni a leromlott épületeken, az alacsony és nem akadálymentes peronokon, valamint a rendezetlen állomási környezeten

– fogalmazott.

A program keretében Polgárdiban és Fülén teljesen új, korszerű felvételi épületeket emelnek, míg Csittényhegyen, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Aszófőn a meglévő állomásépületeket és azok előterét újítják fel. Fülén és Csittényhegyen új magasperonok is létesülnek, akárcsak Balatonfőkajár felsőn, Csopakon és Balatonarácson, ahol az akadálymentesítés mellett az állomási környezet is megújul.

A legösszetettebb beruházás Balatonfüreden valósul meg, ahol három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek, emellett kibővítik a meglévő aluljárót és átépítik az egyik lépcsőkart.

A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon épül, közel 29 ezer négyzetméteren rendezik az állomási előtereket, valamint 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. A kivitelezés során korszerűsítik az utastájékoztatási rendszert és a gyalogoskapcsolatokat, továbbá több állomáson új kerékpártárolókat is létesítenek.

A felsoroltakon túl napirenden van a balatonalmádi vasútállomás fejlesztése is, ehhez szintén rendelkezésre áll az uniós támogatás, azonban a korábbi közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt hamarosan új tendert kell kiírni.

Balatonakarattya ugyanakkor kimarad a mostani programból, mivel a helyi lakosok tiltakoztak a tervek ellen, és a jelenlegi állapot megtartása mellett foglaltak állást.

Vitézy Dávid jelezte, hogy az északi parti beruházásokkal párhuzamosan a déli parton is hasonló állomásfelújítási program indul. „Ezek a fejlesztések abba az irányba mutatnak, amit a 3500 milliárd forintos, tízéves Baross Gábor Tervben is kijelöltünk, a vasútvonalak felújítása és új motorvonatok beszerzése mellett korszerű, akadálymentes és használható állomásokra is szükség van” – tette hozzá a miniszter.

Címlapkép: A drónnal készített felvételen retró festésű dízelmozdonyok, balról egy M41-es Csörgő, mellette egy M61-es Nohab vontatta személyvonat áll a tapolcai vasútállomáson a MÁV balatoni retró hétvégéjén 2024. július 6-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán