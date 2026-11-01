7°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!
Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján
Ingatlan

Megérkeztek az uniós pénzek, azonnal indulnak a hatalmas fejlesztések a Balaton partján

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Október végétől uniós forrásokból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik meg, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program keretében Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek épülnek, több helyen pedig a meglévő állomásokat újítják fel. A legösszetettebb munka Balatonfüreden zajlik, ahol három akadálymentes magasperon és három felvonó készül. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon épül, és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyi lakosok tiltakozása miatt kimarad a programból, a déli parton viszont hasonló felújítások indulnak.

Uniós források felhasználásával tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik meg október végétől – jelentette be Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A beruházások elindulását a szükséges európai uniós fejlesztési források megérkezése tette lehetővé. Ennek köszönhetően a nemrég aláírt kivitelezői szerződések október végén hatályba léphetnek, és megkezdődhetnek a munkálatok. A fejlesztések szükségességét a tárcavezető a jelenlegi kedvezőtlen állapotokkal indokolta.

Nem elég, ha jó vonatok járnak a Balatonra, az sem mindegy, milyen állomásokon várjuk az utasokat. Az évtizedes felújítási adósságot ma is látni a leromlott épületeken, az alacsony és nem akadálymentes peronokon, valamint a rendezetlen állomási környezeten

– fogalmazott.

Még több Ingatlan

Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?

Jelzést kapott a kormány: 10 pontban reformálná meg a magyar ingatlanpiacot a szakma

Otthonrész program - Javaslat egy célzott, visszaforgó finanszírozású első lakás programra

A program keretében Polgárdiban és Fülén teljesen új, korszerű felvételi épületeket emelnek, míg Csittényhegyen, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Aszófőn a meglévő állomásépületeket és azok előterét újítják fel. Fülén és Csittényhegyen új magasperonok is létesülnek, akárcsak Balatonfőkajár felsőn, Csopakon és Balatonarácson, ahol az akadálymentesítés mellett az állomási környezet is megújul.

A legösszetettebb beruházás Balatonfüreden valósul meg, ahol három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek, emellett kibővítik a meglévő aluljárót és átépítik az egyik lépcsőkart.

A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon épül, közel 29 ezer négyzetméteren rendezik az állomási előtereket, valamint 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. A kivitelezés során korszerűsítik az utastájékoztatási rendszert és a gyalogoskapcsolatokat, továbbá több állomáson új kerékpártárolókat is létesítenek.

A felsoroltakon túl napirenden van a balatonalmádi vasútállomás fejlesztése is, ehhez szintén rendelkezésre áll az uniós támogatás, azonban a korábbi közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt hamarosan új tendert kell kiírni.

Balatonakarattya ugyanakkor kimarad a mostani programból, mivel a helyi lakosok tiltakoztak a tervek ellen, és a jelenlegi állapot megtartása mellett foglaltak állást.

Vitézy Dávid jelezte, hogy az északi parti beruházásokkal párhuzamosan a déli parton is hasonló állomásfelújítási program indul. „Ezek a fejlesztések abba az irányba mutatnak, amit a 3500 milliárd forintos, tízéves Baross Gábor Tervben is kijelöltünk, a vasútvonalak felújítása és új motorvonatok beszerzése mellett korszerű, akadálymentes és használható állomásokra is szükség van” – tette hozzá a miniszter.

Kapcsolódó cikkünk

Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?

Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárul előttünk a 2027-es év terve

Címlapkép: A drónnal készített felvételen retró festésű dízelmozdonyok, balról egy M41-es Csörgő, mellette egy M61-es Nohab vontatta személyvonat áll a tapolcai vasútállomáson a MÁV balatoni retró hétvégéjén 2024. július 6-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Dani Rodrik: Nem az USA-t vagy Kínát kellene követni a termelékenység növeléséhez
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervi
Jelzést kapott a kormány: 10 pontban reformálná meg a magyar ingatlanpiacot a szakma
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility