Egyetlen építkezésen több mint 200 világháborús robbanótest került elő Budapesten

Magyar, német, szovjet és amerikai eredetű robbanótesteket is találtak egyetlen építkezésen Budapesten – derül ki a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Facebook-posztjából.

Az építkezés az Üllői út 404. szám alatt zajlik, innen került elő az összesen 244 darab robbanótest.

A robbanótestek között légvédelmi gránát, aknavető gránát, légvédelmi repeszgránát, betonromboló gránát és Panzerfaust vetőcső is volt.

Ezek mellett 100 kg gyalogsági lőszer, 50 kg hüvelymaradvány és 10 kg robbanóanyag-maradvány is előkerült.

A Facebook-oldalon a pontos listát is közzétették.

A tűzszerészek feladatát nehezítette, hogy a feltételezések szerint a robbanótesteket annak idején egy gödörbe gyűjthették, majd azt felgyújtva próbálhatták megsemmisíteni. Ennek következtében egyes eszközök és maradványaik összetapadtak, összeolvadtak, így szétválasztásuk rendkívül nehéz és időigényes feladatnak bizonyult.

A katonáknak gyakorlatilag ki kellett vésniük az egymásba tapadt robbanótesteket

– írta a tűzszerész ezred.

A művelet péntek reggel 8 órától kb. délután fél 3-ig tartott.

A helyszínen végzett munka ismét rámutat arra, hogy a második világháborúból visszamaradt robbanótestek évtizedekkel később is komoly veszélyt jelenthetnek. A korabeli, szakszerűtlen megsemmisítési kísérletek pedig még napjainkban is rendkívül összetett feladatok elé állíthatják tűzszerészeinket

– írták.

Címlapkép forrása: Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Facebook-oldala