9°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Elszabadultak a lakásépítés költségei az Egyesült Államokban: egymást érik a csapások
Ingatlan

Elszabadultak a lakásépítés költségei az Egyesült Államokban: egymást érik a csapások

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai lakásépítési szektor komoly költségnövekedéssel küzd, miközben a kereslet stagnál, így a kivitelezők kénytelenek visszafogni a termelést. Az iráni háború, a védővámok és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások egyaránt felhajtották az építőanyagok, a munkaerő és a hitelezés árát, a szabályozási akadályok lebontására tett kísérletek pedig nem hoztak áttörést - írta cikkében a Wall Street Journal.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Hiába választanak a kivitelezők olcsóbb alapanyagokat, az alapvető építőelemek így is jelentősen drágultak, hiszen a vámok a gipszkartontól kezdve a nyílászárókon át a faanyagig az összes építőiparban használt alapcikknek megemelték az árát, a Trump-kormányzat által az alumíniumimportra kivetett 50 százalékos vám pedig a magasabb energiaszámlákkal együtt drasztikusan megdrágította a homlokzatburkolatokhoz, ablakkeretekhez és ereszcsatornákhoz használt fémet.

A UBS elemzőinek becslése szerint

a hatályos vámok átlagosan mintegy 8200 dollárral növelik meg egy-egy lakóház felépítésének költségét.

Mindeközben az iráni háború a kőolajszármazékokból készülő termékek, például a bitumenes zsindelyek és a PVC-csövek árát lőtte ki. A vezető tetőfedőanyag-beszállítónak számító Owens Corning áprilisban akár 8, júniusban pedig további 6-9 százalékkal emelte a zsindelyek árát. Emellett az AI-adatközpontok kiépítése a rézhez hasonló alapanyagok iránti keresletet is fűti.

Még több Ingatlan

Megújul az egyik legforgalmasabb fővárosi csomópont: elbontják a bódékat, de az ikonikus gomba megmarad

Egyetlen építkezésen több mint 200 világháborús robbanótest került elő Budapesten

Új korszak a magyar főváros szívében: digitális apartmanházat nyit egy nemzetközi hálózat

A munkaerőpiacon szintén súlyosbodott a helyzet. Az építőiparban régóta hiány van a szakmunkásokból, ám a probléma idén újabb szintet lépett, mivel

a villanyszerelők, valamint az épületgépész szakemberek közül sokan a lakásépítések helyett a jóval jövedelmezőbb adatközpont-beruházásokat választják.

Ezzel párhuzamosan a kormányzat márciusban fokozódó bevándorlásellenes fellépése és a kitoloncolások ugrásszerű növekedése több régióban is megtizedelte a kivitelezők munkaerejét. A cégeknek így jóval többet kell fizetniük a megmaradt dolgozóknak, a munkaerőhiány miatti csúszások pedig tovább növelik a kamatfizetési, gépbérlési, telephely-fenntartási és biztosítási kiadásokat.

A kevésbé látványos háttérszolgáltatások, így az építőanyagok és szerszámok szállítása, raktározása és elosztása szintén többe kerül. A nemrégiben rekordot döntő gázolajárak megdrágítják a rétegelt lemez, a beton és a padlóburkolatok munkaterületre való eljuttatását. A nagy- és kiskereskedők emellett a vámok és az energiainfláció miatt a raktárakban használt targoncák üzemeltetéséért és a tárolóállványok beszerzéséért is többet fizetnek.

A finanszírozási költségek emelkedése két irányból is sújtja az ágazatot.

  • A magasabb jelzáloghitel-kamatok visszavetik a keresletet, ezért az építtetőknek hatalmas összegeket kell költeniük kamatkedvezmények biztosítására, hogy vevőket találjanak.
  • Ráadásul maguk a kivitelezők is hitelekből finanszírozzák a projekteket, és az amerikai lakásépítők szövetségének felmérése szerint már 18 egymást követő negyedéve számolnak be a hitelfeltételek szigorodásáról. A tőzsdén jegyzett nagyvállalatok többnyire hosszabb lejáratú vállalati kötvényekből fedezik a működésüket, ami szintén megdrágult, mivel az iráni háború okozta infláció több évtizedes csúcsra hajtotta a tízéves amerikai állampapírhozamokat.

A szabályozási környezet sem hozott enyhülést, annak ellenére, hogy a kongresszus idén évtizedek óta nem látott méretű lakásügyi törvénycsomagot fogadott el az adminisztratív terhek csökkentésére. A jogszabály ugyanis

nem lazít közvetlenül a helyi szintű előírásokon, pedig éppen ezek a legszigorúbbak,

és a lakosság sok helyütt továbbra is határozottan ellenzi a beépítési sűrűség növelését. Eközben a különösen az energiahatékonyságra és a tűzvédelemre vonatkozó új építési szabályzatok egyre összetettebb és drágább lakóházak megépítésére kényszerítik a kivitelezőket, így

az elmúlt tíz év szabályváltozásai önmagukban átlagosan több mint 40 ezer dollárral növelték egy családi ház felépítésének költségét.

Kapcsolódó cikkünk

Európa nem fagyott meg, de az energiaszámlától még mindig kirázza a hideg

Drámai drágulás az adatközpontoknál: Magyarország felé is vehetik az irányt a milliárdos befektetések

Amihez a napelemeknek másfél évtized kellett, azt a magyar energiatárolók három év alatt elérték

Tényleg most durran ki a nagy AI-lufi?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Hároméves csúcsra ugrott a lakáskínálat az Otthon Start utolsó napjaira
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility