Elszabadultak a lakásépítés költségei az Egyesült Államokban: egymást érik a csapások

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Hiába választanak a kivitelezők olcsóbb alapanyagokat, az alapvető építőelemek így is jelentősen drágultak, hiszen a vámok a gipszkartontól kezdve a nyílászárókon át a faanyagig az összes építőiparban használt alapcikknek megemelték az árát, a Trump-kormányzat által az alumíniumimportra kivetett 50 százalékos vám pedig a magasabb energiaszámlákkal együtt drasztikusan megdrágította a homlokzatburkolatokhoz, ablakkeretekhez és ereszcsatornákhoz használt fémet.

A UBS elemzőinek becslése szerint

a hatályos vámok átlagosan mintegy 8200 dollárral növelik meg egy-egy lakóház felépítésének költségét.

Mindeközben az iráni háború a kőolajszármazékokból készülő termékek, például a bitumenes zsindelyek és a PVC-csövek árát lőtte ki. A vezető tetőfedőanyag-beszállítónak számító Owens Corning áprilisban akár 8, júniusban pedig további 6-9 százalékkal emelte a zsindelyek árát. Emellett az AI-adatközpontok kiépítése a rézhez hasonló alapanyagok iránti keresletet is fűti.

A munkaerőpiacon szintén súlyosbodott a helyzet. Az építőiparban régóta hiány van a szakmunkásokból, ám a probléma idén újabb szintet lépett, mivel

a villanyszerelők, valamint az épületgépész szakemberek közül sokan a lakásépítések helyett a jóval jövedelmezőbb adatközpont-beruházásokat választják.

Ezzel párhuzamosan a kormányzat márciusban fokozódó bevándorlásellenes fellépése és a kitoloncolások ugrásszerű növekedése több régióban is megtizedelte a kivitelezők munkaerejét. A cégeknek így jóval többet kell fizetniük a megmaradt dolgozóknak, a munkaerőhiány miatti csúszások pedig tovább növelik a kamatfizetési, gépbérlési, telephely-fenntartási és biztosítási kiadásokat.

A kevésbé látványos háttérszolgáltatások, így az építőanyagok és szerszámok szállítása, raktározása és elosztása szintén többe kerül. A nemrégiben rekordot döntő gázolajárak megdrágítják a rétegelt lemez, a beton és a padlóburkolatok munkaterületre való eljuttatását. A nagy- és kiskereskedők emellett a vámok és az energiainfláció miatt a raktárakban használt targoncák üzemeltetéséért és a tárolóállványok beszerzéséért is többet fizetnek.

A finanszírozási költségek emelkedése két irányból is sújtja az ágazatot.

A magasabb jelzáloghitel-kamatok visszavetik a keresletet, ezért az építtetőknek hatalmas összegeket kell költeniük kamatkedvezmények biztosítására, hogy vevőket találjanak.

Ráadásul maguk a kivitelezők is hitelekből finanszírozzák a projekteket, és az amerikai lakásépítők szövetségének felmérése szerint már 18 egymást követő negyedéve számolnak be a hitelfeltételek szigorodásáról. A tőzsdén jegyzett nagyvállalatok többnyire hosszabb lejáratú vállalati kötvényekből fedezik a működésüket, ami szintén megdrágult, mivel az iráni háború okozta infláció több évtizedes csúcsra hajtotta a tízéves amerikai állampapírhozamokat.

A szabályozási környezet sem hozott enyhülést, annak ellenére, hogy a kongresszus idén évtizedek óta nem látott méretű lakásügyi törvénycsomagot fogadott el az adminisztratív terhek csökkentésére. A jogszabály ugyanis

nem lazít közvetlenül a helyi szintű előírásokon, pedig éppen ezek a legszigorúbbak,

és a lakosság sok helyütt továbbra is határozottan ellenzi a beépítési sűrűség növelését. Eközben a különösen az energiahatékonyságra és a tűzvédelemre vonatkozó új építési szabályzatok egyre összetettebb és drágább lakóházak megépítésére kényszerítik a kivitelezőket, így

az elmúlt tíz év szabályváltozásai önmagukban átlagosan több mint 40 ezer dollárral növelték egy családi ház felépítésének költségét.

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