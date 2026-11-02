Hároméves csúcsra ugrott a lakáskínálat az Otthon Start utolsó napjaira

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Ámeneti ugrás az érdeklődésben

Októberben összesen negyedmillió érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra a piacvezető ingatlanportálnál. Bár a napi átlagos kereslet 3,8 százalékkal meghaladta a szeptemberit, éves összevetésben ez még mindig 15 százalékos visszaesést jelent. A havi élénkülést egyértelműen az Otthon Start Program (OSP) lezárása előtti utolsó napok hozták el:

október 26. és 30. között az érdeklődés 22 százalékkal ugrott meg a hónap elejéhez képest.

A fókuszban azok az ingatlanok álltak, amelyek még belefértek az OSP árplafonjába. A program utolsó napjára, október 31-re azonban ez a lendület teljesen elfogyott, és a kereslet visszaesett a megszokott szintre.

A hajrá leginkább a nagyobb települések lakásait érintette: a várt szinthez képest

Budapesten 55 százalékkal,

a megyeszékhelyeken pedig 46 százalékkal nőtt meg az érdeklődés a támogatási feltételeknek megfelelő ingatlanok iránt, míg

a községekben ez az arány csupán 10 százalék volt.

Az ingatlantípusokat tekintve is jelentős eltérés mutatkozott, ugyanis amíg a lakások iránti havi kereslet több mint 10 százalékkal bővült, addig a házaké közel 4 százalékkal csökkent.

A Netrisk adatai szerint az Otthon Start Program kivezetéséről szóló bejelentés napján négyszer annyian kalkuláltak, mint a korábbi átlagos napokon, és az érdeklődés azóta is a megszokott szint két-háromszorosa. Az érdeklődők túlnyomórészt használt lakás vásárlásához keresnek finanszírozást, jellemzően legalább 30 millió forintos hitelösszeggel. A Wekerle Plusz Program feltételeinek változása ugyanakkor mérsékelheti a használt lakások iránti keresletet, ami lefelé ható nyomást gyakorolhat az árakra és javíthatja a vevők alkupozícióját a cég szerint.

Hároméves csúcson a kínálat

Az érdeklődések átmeneti megugrásával párhuzamosan az elérhető kínálat is jelentősen bővült. Október végére a vevők már

több mint 150 ezer hirdetés közül válogathattak az ingatlan.com-on, amire 2023 ősze óta nem volt példa.

Novembertől a lezárult programot a Wekerle Plusz váltotta fel. A piaci várakozások szerint a következő időszakban nem várható olyan újabb keresleti roham, amely áremelkedési hullámot indítana el. A kínálat további bővülése és a kereslet konszolidálódása miatt leginkább stagnáló árakra lehet számítani. A várható inflációt és az előrejelzett bérnövekedést figyelembe véve ez reálértéken enyhe árcsökkenést jelenthet, ami a jövőben javíthatja a lakások megfizethetőségét.

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