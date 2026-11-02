Hatalmas megugrás a magyar lakáspiacon: tömegek rohantak szerződést kötni az Otthon Start kivezetése miatt

Jelentősen élénkült a hazai ingatlanpiac októberben, az Otthon Start kivezetése miatt. A Duna House becslése szerint 11 277 adásvétel történt, ami 20,2 %-kal több a szeptemberinél, és csak 2,1%-kal marad el a tavaly októberi szinttől.
A vevők egy része még az Otthon Start kivezetése előtt akarta lezárni a vásárlást.
Az év első 10 hónapjában a Duna House becslése szerint közel 95 ezer ingatlan cserélt gazdát.
A DH Group pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint idén októberben Magyarországon 225 milliárd forint értékben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel-szerződéseket, ami 5,9%-kal kevesebb a szeptemberre becsült 239 milliárd forintnál, és 12,6%-kal kevesebb az MNB által tavaly októberben mért 257,5 milliárd forintnál. Tavaly októberben az Otthon Start indulása miatt ugrott meg a hitelszerződések összege.
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