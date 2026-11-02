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Ilyen feltételekkel hosszabbított raktárbérlést a hatalmas hazai vállalat: évekre rögzítették a költségeiket
Ingatlan

Ilyen feltételekkel hosszabbított raktárbérlést a hatalmas hazai vállalat: évekre rögzítették a költségeiket

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Újabb raktárterületet bérel a Prologis Park Budapest-Gyálban a Gartner Intertrans Hungaria, amely régóta jelen van a logisztikai parkban. A Magyarországon több mint 1000 embert foglalkoztató, közel 50 milliárd forint árbevételű vállalat bővülési igényét rendkívül rövid határidővel kellett kiszolgálni, a tárgyalásokban a 108 Real Estate segített.
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A Magyarországon több, mint 1000 főt foglalkoztató és közel 50 milliárd forint árbevételű vállalat már régóta jelen volt a Prologis Park Budapest-Gyálban. A szerződéses tárgyalásokat ügynökségként a 108 Real Estate segítette.

A Clear Lease a Prologis egyszerűsített bérleti modellje, amelyben az ügyfelek fix szolgáltatási díjat fizetnek, amely fedezi az épület és a terület üzemeltetési költségeit, így

A költségek a bérleti időszak teljes időtartamára rögzítettek.

Ennél a projektnél három tényező volt meghatározó: a stratégiai elhelyezkedés, az épület minősége és az, hogy a bővülésre vonatkozó igényt rendkívül rövid határidővel kellett biztosítanunk

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– idézi a közlemény Hunyadi Zsuzsannát, a Prologis bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatóját.

Hunyadi Zsuzsanna
Prologis, bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgató
Hunyadi Zsuzsanna a Prologis magyarországi logisztikai ingatlanportfóliójának kereskedelmi tevékenységéért felelős senior vezetője. Meghatározó szerepet játszik a vállalat hazai üzleti teljesítményébe
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A Prologis Park Budapest-Gyál egy öt épületből álló modern disztribúciós központ, amely összesen 152 000 négyzetméternyi raktár- és irodaterülettel rendelkezik.

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