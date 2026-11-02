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Látványos átalakulás előtt a főváros: zöldebb és élhetőbb lesz az ikonikus tér
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Látványos átalakulás előtt a főváros: zöldebb és élhetőbb lesz az ikonikus tér

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Eredményt hirdettek a kőbányai Szent László tér megújítására kiírt tájépítészeti ötletpályázaton. A kerület központjának végső koncepcióterve öt kiválasztott pályamű legjobb megoldásait ötvözi majd. A fejlesztés fókuszában a zöldfelületek növelése, a gyalogosforgalom előtérbe helyezése és a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás áll, mindezt a helyi történelmi örökség tiszteletben tartásával - írta meg az Énbudapestem.
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A 2026 tavaszán meghirdetett pályázat célja az volt, hogy a tér és környezete értékőrző, mégis modern módon újuljon meg, miközben megőrzi kerületközponti szerepét. A kiírás a "kevesebb több" elvét követte, így a látványos, díszletszerű beavatkozások helyett az értékes faállomány és az épített örökség – köztük a 125 éves, Lechner Ödön és Róth Miksa nevéhez fűződő Szent László-templom – megóvását, valamint a meglévő zöldfelületek minőségi rehabilitációját várta el. Kiemelt szempont volt az okos, helyben történő csapadékvíz-megtartás, a gépjárműforgalom csillapítása, a rendezett parkolás kialakítása, valamint a területen működő intézmények szorosabb vizuális és fizikai összekapcsolása a közterülettel.

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A 4D Tájépítész Iroda megvételt nyert terve. Forrás: énbudapestem

Az első díjat az EE Tájépítész Iroda Bt. csapata nyerte el visszafogott, a meglévő térszerkezetre építő elképzelésével. Bár a díjazott és megvásárolt öt pályamű eltérő megoldásokat kínál, mindegyiket összeköti a fenntartható városfejlesztési szemlélet.

A tervezők egyetértettek abban, hogy meg kell óvni az idős fákat, korszerű vízelvezető és -szikkasztó rendszereket szükséges alkalmazni, továbbá a gyalogosoknak kell elsőbbséget biztosítani az autóforgalommal szemben.

Szintén egybehangzó javaslat volt, hogy a templom körüli csendesebb, szakrális zónákat egyértelműen válasszák el a nyüzsgőbb, közösségi rendezvényekre is alkalmas térrészektől.

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A II. díjat kapott Garten Studio terve.

A koncepciók közötti legfőbb különbséget a Kőrösi Csoma Sándor út által kettévágott területek összekapcsolásának módja és a beavatkozások mértéke jelentette.

  • Míg a győztes pályázat mértéktartó megoldásokkal dolgozik,
  • a második helyezett Garten Studio Kft. egy kortárs sétányrendszerrel radikálisabban alakította volna át a térszerkezetet.
  • A megosztott harmadik helyezést elérő s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft. a helyi építészeti örökség motívumaiból indult ki,
  • a szintén harmadik TOK Design Kft. pedig egyetlen monumentális, gyűrű alakú szimbólummal egyesítette volna vizuálisan a teret.

A különböző megközelítések leghasznosabb elemeiből összeálló végleges tervet a Kőbányai Önkormányzat a későbbiekben társadalmi egyeztetésre bocsátja.

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Kép: EE Tájépítész Iroda Bt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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