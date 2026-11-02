Megújul az egyik legforgalmasabb fővárosi csomópont: elbontják a bódékat, de az ikonikus gomba megmarad

Az Örs vezér tere gyalogoszónájának átépítéséhez szükséges terveket a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Via Futura Kft. készíti el. A tervezési terület 4400 négyzetmétert foglal magában, amelyből
- 2850 négyzetméter burkolt,
- 1550 négyzetméter pedig zöldfelület lesz.
A projekt egyik legfontosabb eleme az egykor forgalomirányító központként működő, jellegzetes, kör alakú Gomba sorsa.
Bár egy korábbi programterv még a bontásával számolt, a jelenlegi döntés értelmében a lehetséges későbbi hasznosítás érdekében az épület a helyén marad. A szakembereknek így a meglévő adottságokhoz igazodva kell megtervezniük a megújuló gyalogosövezetet és a kapcsolódó zöldfelületeket.
A téren lévő pavilonokat ezzel szemben felszámolják. Az önkormányzat már felmondta a bérleti szerződéseket, így a kiürítést követően ezeket a felépítményeket végleg elbontják.
A fejlesztés az Egressy teret is érinti, ahol egy mintegy 5000 négyzetméteres terület átalakítását készítik elő. Ennek az engedélyezési és kiviteli terveit a Perfektum Építész Kft. készítheti el. A tervezési programban az út-, parkoló- és járdaburkolatok korszerűsítése mellett közel hatvan közterületi parkolóhely kialakítása, valamint kétezer négyzetméternyi zöldfelület megújítása is szerepel.
Címlapkép forrása: Magyar Építők
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