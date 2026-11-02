Sosem volt még ilyen drága a lakásvásárlás a népszerű tengerparti ország fővárosában

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Az Idealista árindexének adatai szerint októberben a lakóingatlanok medián négyzetméterára elérte a 3249 eurót Portugáliában.

Az éves szinten mért 7,5 százalékos növekedés új történelmi csúcsot jelent,

míg negyedéves összevetésben 1,2 százalékkal emelkedtek az árak. A kínálati árak az elemzésben vizsgált mind a húsz megyeszékhelyen és autonóm régióban növekedtek. A legjelentősebb éves drágulást Vila Realban (20,3 százalék), Guardában (18,4 százalék), Bejában (17,6 százalék), Leiriában (16,9 százalék) és Faróban (15,5 százalék) regisztrálták.

Városi bontásban

továbbra is a fővárosban a legköltségesebb az ingatlanvásárlás,

Lisszabonban ugyanis a medián négyzetméterár már eléri a 6248 eurót. A drágasági rangsorban a fővárost Porto, majd Funchal követi. A skála másik végén Castelo Branco áll, amely 1119 eurós négyzetméterenkénti mediánárával a legolcsóbb portugál városnak számít.

A regionális adatokat tekintve is hasonló tendencia rajzolódik ki.

A legmagasabb árakkal a lisszaboni agglomerációban találkozhatnak a vevők, ahol 4525 euró a medián négyzetméterár, ezt a térséget pedig Algarve és Madeira autonóm régiója követi a sorban.

és autonóm régiója követi a sorban. A legolcsóbb térségnek továbbra is az ország középső régiója számít, ahol átlagosan 1810 eurót kérnek a lakások négyzetméteréért.

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