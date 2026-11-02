Új életre kelhet az elhagyatottan álló ikonikus intézmény: szolgálati lakások és pihenőpark épülhet a birtokon

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A budai Lipótmezőn található egykori OPNI a Országház után Budapest második legnagyobb épülete, amely 2007 óta zárva tart. A 41 hektáros ingatlan szélén két olyan társasház helyezkedik el, amelyekben mind a mai napig az intézmény korábbi dolgozói és leszármazottaik laknak. A helyi vezetés régóta törekszik arra, hogy megakadályozza az itt élők kilakoltatását.

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Az önkormányzat a korábbi és a jelenlegi kormánynak küldött megkereséseiben jelezte, hogy átvenné a két épület kezelését.

Gondos gazdaként olyan olcsó és megfizethető, mégis minőségi szolgálati, illetve szociális otthonokat alakítanánk ki a meglévő ingatlanokban, amelyek az egészségügyi és az oktatási szektorban dolgozók lakhatását szolgálnák

– mutatta be a terveket Őrsi Gergely.

A lakhatási projekt mellett a terület egy részének közösségi célú hasznosítása is a javaslat része.

A 41 hektáros terület egy kisebb szegmensén a tájba illeszkedő pihenőparkot és játszóteret hoznánk létre a környéken élő családok számára"

– fejtette ki.

A kormányzati oldalról érkezett pozitív visszajelzés alapján

a felek hamarosan megkezdik a tárgyalásokat a két társasház szolgálati lakássá alakításának, valamint a zöldterület részleges megnyitásának részleteiről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/H. Szabó Sándor