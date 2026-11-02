Új életre kelhet az elhagyatottan álló ikonikus intézmény: szolgálati lakások és pihenőpark épülhet a birtokon

A budai Lipótmezőn található egykori OPNI a Országház után Budapest második legnagyobb épülete, amely 2007 óta zárva tart. A 41 hektáros ingatlan szélén két olyan társasház helyezkedik el, amelyekben mind a mai napig az intézmény korábbi dolgozói és leszármazottaik laknak. A helyi vezetés régóta törekszik arra, hogy megakadályozza az itt élők kilakoltatását.
Az önkormányzat a korábbi és a jelenlegi kormánynak küldött megkereséseiben jelezte, hogy átvenné a két épület kezelését.
Gondos gazdaként olyan olcsó és megfizethető, mégis minőségi szolgálati, illetve szociális otthonokat alakítanánk ki a meglévő ingatlanokban, amelyek az egészségügyi és az oktatási szektorban dolgozók lakhatását szolgálnák
– mutatta be a terveket Őrsi Gergely.
A lakhatási projekt mellett a terület egy részének közösségi célú hasznosítása is a javaslat része.
A 41 hektáros terület egy kisebb szegmensén a tájba illeszkedő pihenőparkot és játszóteret hoznánk létre a környéken élő családok számára"
– fejtette ki.
A kormányzati oldalról érkezett pozitív visszajelzés alapján
a felek hamarosan megkezdik a tárgyalásokat a két társasház szolgálati lakássá alakításának, valamint a zöldterület részleges megnyitásának részleteiről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/H. Szabó Sándor
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