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Ingatlan

Új korszak a magyar főváros szívében: digitális apartmanházat nyit egy nemzetközi hálózat

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Egy belvárosi, funkcióját vesztett irodaház átalakításával hoz létre 82 szobás aparthotelt Budapesten az Area Real Estate. A Mozsár utcában megvalósuló beruházást a nemzetközi Adrez hálózat fogja üzemeltetni, a nyitást pedig 2027 utolsó negyedévére tervezik - írják közleményükben.
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A projekt keretében teljesen megújul a Mozsár utca 8. szám alatt található épület homlokzata, belső tere és gépészete.

Árendás Gergely, a fejlesztőcég ügyvezetője szerint a cél egy olyan szálláshely kialakítása az Andrássy út és a színházi negyed közvetlen közelében, amely szervesen illeszkedik a környezetbe.

Dr. Árendás Gergely
Area Ingatlan Kft., ügyvezető igazgató
Árendás Gergely az Area Ingatlan Kft. ügyvezetője. Korábban a BudaPart fejlesztését végző Property Market Kft ügyvezetője volt, azt megelőzően pedig a WING ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyettese
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A létesítményt üzemeltető Adrez számára a magyar főváros jelenti az európai terjeszkedés első állomását. A vállalat nemrég már megvásárolt egy közeli prémium butikhotelt is, de a Mozsár utcai komplexum lesz az első újonnan fejlesztett budapesti egységük.

Jonas Kotyza, a hálózat vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy

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jól bevált modelljüket hozzák el Magyarországra, amely a zökkenőmentes, teljesen digitális és technológia-vezérelt működésen alapul.

A jelenleg huszonöt történelmi belvárosi apartmanházat üzemeltető cégcsoport a jövőben Bécsben, Krakkóban és más európai nagyvárosokban is hasonló, teljesen felszerelt apartmanokra épülő projektek megvalósítását tervezi.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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