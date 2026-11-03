Dől a pénz a magyar ingatlanokba: lassacskán átléphetik majd az egymilliárd eurót a befektetések

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Miközben a nyugat-európai ingatlanbefektetési piacokat visszafogják a megemelkedett állampapírhozamok, Közép-Kelet-Európában, így Magyarországon is érdemi növekedés látható a CBRE elemzése szerint. A hazai befektetési forgalom a tavalyi 600 millió euró után idén akár a 900 millió eurót is elérheti, egyelőre főként a hazai tőkének köszönhetően. A budapesti irodapiacot ugyanakkor 14 százalék körüli üresedési ráta és az államhoz köthető, mintegy 360 ezer négyzetméternyi projekt bizonytalan jövője terheli. A logisztikai szektorban eközben 22 százalékkal nőtt a kereslet, a kiskereskedelemben pedig a visszatérő vásárlóerő ismét vonzza a nemzetközi márkákat. A fővárosi szállodák kiemelkedő nyarat zártak, a vendégek száma tíz százalék körüli mértékben bővült, részben a rövid távú lakáskiadás szigorítása miatt - számoltak be a tanácsadó szakértői egy budapesti sajtótájékoztatón kedden.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Magas hozamok nyomasztják az európai ingatlanbefektetéseket

Kétarcú kép jellemzi az európai ingatlanbefektetési piacot: míg a nyugat-európai magországokban a megemelkedett állampapírhozamok és az óvatosabb árazás miatt nyomás alatt vannak a volumenek, Közép- és Kelet-Európában – köztük Magyarországon is – érdemi növekedés látható – fejtette ki előadásában Borbély Gábor, a CBRE elemzési vezetője egy budapesti sajtótájékoztatón.

Borbély Gábor CBRE, kutatási igazgató Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nál, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2 … Tovább

Az ingatlanbefektetési piacokat globálisan és regionálisan is az általános állampapírhozam-emelkedés határozza meg. Az állampapírhozamok jelenleg 10-15, egyes esetekben 20 éves csúcsuk közelében tartózkodnak, az Egyesült Királyságban pedig a 30 éves hozamok a 90-es években látott szintekre tértek vissza. Ez a hozamkörnyezet alapvetően eltér a 2020 előtti időszaktól. Új jelenségként figyelhető meg a korábbi magországi logika lazulása: a német és a francia állampapírhozamok érdemben elváltak egymástól, utóbbiak egyre közelebb kerülnek a régiós mércének számító cseh hozamokhoz, miközben a magyar állampapírok felára is csökken a magországokhoz képest.

Az ingatlanpiaci hozamok terén a kereskedelmi szektorok között jelentős különbségek mutatkoznak. Az elmúlt három hónap adataiból látszik, hogy az iroda- és a logisztikai szektorban jóval nagyobb mértékű hozamemelkedés ment végbe, mint a kiskereskedelmi ingatlanoknál. Míg a kiskereskedelemben mindössze 2-6 piacon emelkedtek és 2 piacon csökkentek a hozamok, addig a premier irodák esetében 10 piacon, a másodlagos irodáknál pedig 12 piacon regisztráltak hozamnövekedést.

A korábban meghatározó magországi logika felbomlani látszik az európai piacon: a nyugat-európai állampapírhozamok emelkedése miatt a helyi ingatlanpiaci hozamfelárak szinte eltűntek, ami gyorsabb árazási alkalmazkodást kényszerít ki ezekben az országokban

– mutatott rá a szakértő. Franciaországban például a 4,8 százalékos irodapiaci hozam már szinte megegyezik a kockázatmentes állampapírhozammal, ami komoly nyomást gyakorol az árazásra.

Az európai ingatlanbefektetési volumenek alakulásában szintén eltérő pályák láthatók. Az év elején tapasztalt dinamikus vásárlási hullám nyárra alábbhagyott. A legnagyobb nyugat-európai piacokon az előző év azonos időszakához képest mérsékelt vagy negatív elmozdulás történt: az Egyesült Királyságban 2 százalékos csökkenés, Németországban 2 százalékos, Franciaországban 10 százalékos növekedés valósult meg, míg Olaszországban és Ausztriában 9–11 százalékkal esett vissza a forgalom. Az elmúlt 5 év átlagával összevetve a legnagyobb piacok hangulata továbbra is borús. Ezzel szemben a földrajzi értelemben vett periféria (például Spanyolország vagy Svédország) és Közép-Kelet-Európa jelentős volumennövekedést mutat.

Forrás: CBRE

A közép-kelet-európai régión belül is eltérőek a folyamatok. A legerősebb piac továbbra is a lengyel, ahol jelentős volumenű régión kívüli – amerikai, svéd és nyugat-európai – tőke jelent meg. A cseh piacon a tavalyi kiemelkedő év után kismértékű korrekció látható, a piac likviditását azonban továbbra is a hazai tőke biztosítja: a cseh befektetők idén már több mint 1 milliárd euró értékben vásároltak ingatlanokat a régióban.

A magyar ingatlanbefektetési piac a csehhez hasonlóan erősen hazai tőke által dominált, azonban a vásárlóerőt tekintve lényegesen kisebb volumenű: a magyar vevők aktivitása nagyjából a cseh volumen harmadát teszi ki.

Bár a magyar piacon sok megállapodás áthúzódik az év utolsó heteire, a folyamatban lévő tranzakciók alapján a tavalyi 600 millió eurós volumen után idén a 900 millió eurót is elérheti az éves befektetési forgalom

– emelte ki Borbély Gábor.

Forrás: CBRE

A magyar piacon az idei év harmadik negyedévének végéig mintegy 520 millió eurós befektetési volument zártak le. Azóta további 120 millió euró értékű tranzakció fejeződött be, és az év végéig még 200-250 millió eurónyi adásvétel zárulhat le sikeresen. Amennyiben ezek a tárgyalások december közepéig lezárulnak, a 2023-as 600 millió eurós forgalom után

idén elérhető a 900 millió eurós szint, a jelenleg futó tárgyalások alapján pedig 2024-ben az 1,0-1,1 milliárd eurós befektetési volumen is reális céllá válik.

Óriási bizonytalanság a magyar irodapiacon

Az irodapiacon a nettó kereslet a teljes közép-kelet-európai régióban mintegy 20 százalékkal marad el a tavalyi szinttől. A bérleti szerződések megújításának aránya továbbra is magas, a teljes volumen csaknem 50 százalékát teszi ki. A piaci folyamatokat a koronavírus-járvány és a otthoni munkavégzés terjedése óta tartó konszolidáció alakítja, miközben az állami bérlők korábbi jelentős területlekötései fokozatosan kikerülnek a statisztikákból. A hazai piacon a legnagyobb bizonytalanságot a kínálati oldal szerkezete okozza. A fejlesztési piacon jelenleg mintegy 250 ezer négyzetméternyi irodatelep áll bizonytalan jövőjű, államhoz köthető projekt alatt, emellett további 110 ezer négyzetmétert tesz ki két nagy vállalati székházépítés, az MVM és az MBH Bank projektje.

"A magyar irodapiacon a legnagyobb kihívást jelenleg az állami szerepvállaláshoz köthető, összesen mintegy 360 ezer négyzetméternyi irodatelep jövőjével kapcsolatos bizonytalanság jelenti, ami alapvetően határozza meg a kínálati oldal alakulását"

– tette hozzá. A tisztán piaci alapon induló, spekulatív fejlesztések volumene mindössze 96 ezer négyzetmétert tesz ki, amelynek körülbelül egyharmadára már kötöttek előbérleti szerződést. Ez a szűkös piaci kínálat illeszkedne a mérsékelt kereslethez, ugyanakkor a budapesti üresedési ráta továbbra is kifejezetten magas, 14 százalék körül alakul, ami régiós összevetésben – például a pozsonyi piachoz képest – érdemi elmaradást mutat. Ezzel szemben az ipari és logisztikai ingatlanok szegmense kifejezetten erős dinamikát mutat, annak ellenére, hogy a gyenge német és európai gazdasági teljesítmény, az ipari termelés csökkenése, valamint a gyengélkedő export ellenszelet támaszt. A kereslet az idei évben 22 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának szintjét. A harmadik negyedévben 250 ezer négyzetmétert kötöttek le a bérlők, ezzel az első kilenc hónap teljes volumene elérte az 570 ezer négyzetmétert.

Izgalmak a logisztikában

A logisztikai piacon a kereslet csaknem fele új bérbeadásokból és területhosszabbításokból tevődik össze, míg az irodapiaccal ellentétben itt a kiadatlanság iránya lefelé mutat. A piaci dinamika eloszlása ugyanakkor átrendeződött: míg tavaly a vidéki régiók hajtották a növekedést, idén a budapesti piac bizonyult erősebbnek, ahol a kereslet 60 százalékkal emelkedett. Az építkezések volumenét tekintve a vidéki régiókban az első kilenc hónapban közel 250 ezer négyzetméternyi fejlesztés zajlott a mintegy 1,5 millió négyzetméteres teljes regionális állományhoz mérten, míg Budapesten mindössze 100 ezer négyzetmétert tett ki ez a mutató.

Forrás: CBRE

Pozitív kilátások a kiskereskedelemben

A kiskereskedelmi ingatlanok piacán a reálbérek növekedése és az alacsony, 2 százalék alatti inflációs mutatók hatására visszatért a lakossági vásárlóerő. A kiskereskedelmi forgalom közel 7 százalékos bővülése mintegy 1,5 százalékkal járul hozzá a hazai GDP növekedéséhez. A folyóáras kiskereskedelmi forgalom árufőcsoportok szerinti alakulása jelentős eltéréseket mutat: a gyógyszer- és illatszer-értékesítés, a könyv- és iparcikk-kereskedelem, valamint az online értékesítés dinamikája jelentősen felülmúlja a hagyományos élelmiszeripari termékek forgalomnövekedését.

A lakossági vásárlóerő helyreállása és a kiskereskedelmi forgalom bővülése újra felhelyezte Magyarországot a nemzetközi hálózatok terjeszkedési térképére, ami közép- és hosszú távon a kereskedelmi központok fejlesztéseinek újabb hullámát indíthatja el

– tette hozzá Borbély Gábor.

A kedvező fundamentumok hatására Magyarország részesedése a közép-kelet-európai régióban (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország viszonylatában) megnyitott új nemzetközi üzletek számából fokozatosan megközelíti a népességarányosan indokolt, 15 százalék körüli szintet, felváltva a korábbi egy számjegyű arányt. Az elmúlt 12 hónap üzletnyitási egyenlegeit vizsgálva a divat, a vendéglátás, az élelmiszer, valamint a háztartási és bútor szegmensben több volt a boltzárás, mint a nyitás, míg a szakkereskedelmi és illatszer szektorban pozitív mérleget regisztráltak a piacon.

Erős nyár a budapesti szállodapiacon

Kiemelkedően erős nyarat zárt idén a budapesti szállodapiac, miután a vendégek és a vendégéjszakák száma is tíz százalék körüli mértékben nőtt a tavalyi évhez képest. A 2026-os szezon sikeréhez a tengerentúli turisták élénkülő érdeklődése és a nemzetközi sportesemények mellett az is hozzájárult, hogy

a rövid távú lakáskiadás korlátozása miatt a kereslet egyértelműen a hagyományos hotelek felé terelődött.

Június és augusztus között 1,25 millió vendég összesen 2,92 millió vendégéjszakát töltött a fővárosi hotelekben. Mivel a vendégéjszakák száma a vendégszámnál is gyorsabban bővült, jól látszik, hogy a látogatók a korábbinál átlagosan hosszabb időre érkeznek Budapestre. A forgalom átrendeződése egyértelműen összefügg a rövid távú lakáskiadás idei szigorításával. A CBRE Magyarország elemzése rávilágít arra, hogy az év első nyolc hónapjában a fővárosi vendégéjszakák több mint 58 százaléka már a szállodákban realizálódott, miközben a magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek forgalma 18 százalékkal visszaesett.

A nyár minden hónapja felülmúlta a korábbi adatokat, augusztus pedig még a hagyományosan csúcsnak számító tavaly decemberi forgalmat is túlszárnyalta a maga 444 ezer vendégével. A hotelek foglaltsága a szezonban meghaladta a 80 százalékot, a megnövekedett kereslet pedig az árakon is meglátszott. Az év első nyolc hónapjában az átlagos szobaár (ADR) 127 euró körül alakult, ami folyamatos drágulást mutat. Különösen a májusi Bajnokok Ligája-döntő idején ugrottak meg a bevételek, amikor a nemzetközi sportesemény hatására a szállodák átlagárai közel 40 százalékkal, 188 euró fölé emelkedtek. Ez jól bizonyítja a budapesti nagy rendezvények komoly árazási potenciálját.

A küldőpiacok rangsorát továbbra is az Egyesült Királyság vezeti, amelyet az Egyesült Államok és Németország követ. A legnagyobb forgalomnövekedést abszolút értékben az amerikai turisták hozták, amihez a tavasszal újraindult Philadelphia-Budapest repülőjárat is érdemben hozzájárult. Bár a közel-keleti konfliktus miatti tavaszi járattörlések következtében az izraeli vendégek száma az év elején drasztikusan visszaesett, a kereslet nyárra helyreállt, és augusztusban már kiugró, 65 százalékos növekedést mértek ebből a régióból a budapesti szállodákban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images